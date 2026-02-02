Les in PVC sta zahvaljujoč svojim pozitivnim lastnostnim že vrsto let najbolj priljubljena materiala za okna, vendar pa se je v zadnjih letih pojavilo tudi nekaj drugih alternativ, med katerimi lahko izbiramo. Prav vsak izmed njih, vključno z lesom in plastiko, ima svoje prednosti in slabosti. PVC denimo potrebuje zelo malo vzdrževanja, a marsikomu ne ustreza 'plastični' videz. Potem je tu les, ki je brezčasen in deluje naravno, a s sabo prinaša precej zahtevno vzdrževanje. Poglejmo, katere so še druge tako pozitivne kot negativne lastnosti okenskih okvirjev.

Okna iz PVC-mase

Okvirna cena za okno velikosti 100 cm x 100 cm (brez montaže): 110–180 € Okna iz PVC-mase ali plastična okna, kot jim pravimo pogovorno, so najcenejša in najbolj priljubljena, praktično že odkar so se pred nekaj desetletji pojavila na trgu. Kratica PVC označuje sintetični material, imenovan ekstrudirani polivinilklorid (PVC), ki so mu v procesu proizvodnje primešani še dodatki in pigmenti proti bledenju in boljši odpornosti na zunanje vremenske razmere. Sodobni okenski okvir, narejen iz PVC-mase, potrebuje zelo malo vzdrževanja, na trgu pa se pojavljajo v najrazličnejših barvah, velikostih in stilih.

icon-expand Okna iz PVC-mase so cenovno dostopna ter enostavna za vzdrževanje. FOTO: Adobe Stock

Prednosti:

- Cenovno dostopna. - Zahtevajo zelo malo vzdrževanja. - Energijsko učinkovita. - Odporna na bledenje.

Slabosti:

- Ne dodajo večje estetske vrednosti zunanjemu izgledu hiše. - Ni jih mogoče barvati. - Različna kakovost med blagovnimi znamkami.

Lesena okna

Okvirna cena za okno velikosti 100 cm x 100 cm (brez montaže): 180–290 € Les je naraven material, ki daje občutek topline in domačnosti. Zunanjost okvirja je lesena, najpogosteje iz smrekovega ali macesnovega lesa. Les je dober izolator, zato so takšna okna energetsko učinkovita. Cena lesenih oken je odvisna od vrste lesa, proizvajalca ter velikosti in oblike.

icon-expand Lesena okna so energijsko zelo učinkovita. FOTO: Adobe Stock

Prednosti:

- Les ima pozitiven vpliv na zdravje in dobro počutje ljudi. - Lahko jih prebarvamo. - Energijsko učinkovita. - Brezčasen videz.

Slabosti:

- Težja za vzdrževanje. - Krajša življenjska doba.

Kombinacija lesa in aluminija

Okvirna cena za okno velikosti 100 cm x 100 cm (brez montaže): 200–400€ Sodobna okna so lahko sestavljena tudi iz kombinacije lesa in aluminija. V tem primeru je leseni okvir prekrit s tanko plastjo aluminija, lahko pa tudi steklenih vlaken ali PVC-plastike, kar je sicer precej redko. Ta ovoj ali obloga naravni material ščiti pred vremenskimi vplivi in zagotavlja lažje vzdrževanje in boljšo obstojnost. Z lesenim jedrom se ustvari boljša izolacija, medtem ko aluminijeva plast sam les ščiti pred propadanjem zaradi vlage, sonca in drugih vremenskih dejavnikov. Takšna okna imajo sodoben videz in obenem zagotavljajo dobro energetsko učinkovitost.

icon-expand Kombinacija les-aluminij zagotavlja najboljšo energetsko učinkovitost. FOTO: Dreamstime

Prednosti:

- Obloga ščiti les pred vremenskimi vplivi. - Omogočajo dobro toplotno izolacijo. - Nizki stroški vzdrževanja.

Slabosti:

- Visoka cena. - Poškodovane odseke je težko (ali nemogoče) obnoviti. - Ne vidimo, ali je les pod oblogo poškodovan.

Aluminij

Okvirna cena za okno velikosti 100 cm x 100 cm (brez montaže): 280–380 € Ker je aluminij toplotni prevodnik, so v preteklosti okna iz tovrstnega materiala veljala za izjemno slaba. Novejši modeli imajo v notranjosti dodatni izolativni material, ki izboljša energijsko učinkovitost in ustavi prenos toplote, zato so danes aluminijasti okvirji daleč najboljša izbira. Poleg modernega izgleda je njihova prednost tudi v tem, da nudijo najboljšo zaščito pred UV-žarki in drugimi vremenskimi vplivi, kar pomeni, da so na dolgi rok tudi zelo vzdržljiva. Obenem aluminij velja za material, ki ga je mogoče popolnoma reciklirati. Njegove izjemne lastnosti se odražajo tudi na ceni, zato so povsem aluminijasta okna na stanovanjskih zgradbah zelo redka.

icon-expand Aluminijasta okna so izjemno draga, zato jih na stanovanjskih stavbah zasledimo le redko. FOTO: Adobe Stock

Prednosti:

- Nezahtevna za vzdrževanje. - So močna in odporna. - Z dodatno izolacijo so energetsko zelo učinkovita. - Moderen izgled. - Dolga življenjska doba.

