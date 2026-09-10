Dež, vlaga, temperaturna nihanja in prihajajoča zima lahko hitro pospešijo propadanje že obstoječih poškodb. Tisto, kar je danes le rahel znak obrabe, se lahko do pomladi spremeni v precej dražji projekt. Domači mojstri zato ta čas pogosto izkoristijo za manjša vzdrževalna dela in pripravo delavnice ter orodja na obdobje zimskih popravil. Preden temperature padejo pod ničlo, preverite naslednjih pet stvari.

1. Ograje in vrtna vrata

Vrtne ograje in kovinska vrata so vse leto izpostavljeni vremenskim vplivom. Jeseni je zato dobro preveriti:

- ali so stebri še vedno stabilni,

- ali se pojavlja rja,

- ali so spoji in zvari nepoškodovani,

- ali se vrata še vedno pravilno zapirajo. Če poškodbo odkrijete pravočasno, jo je običajno mogoče odpraviti precej hitreje in ugodneje. Manjše poškodbe spojev ali zvarov je smiselno sanirati še pred zimo, saj se lahko pod vplivom vlage in mraza hitro povečajo.

2. Nadstreški in kovinske konstrukcije

Nadstreški za avtomobile, drvarnice, pergole in drugi kovinski elementi bodo v prihodnjih mesecih nosili precejšnje breme snega, vetra in dežja. Posebno pozornost namenite:

- nosilnim elementom,

- spojem med konstrukcijskimi deli,

- mestom, kjer se zadržuje voda,

- znakom korozije. Če opazite poškodbe ali oslabljene spoje, jih je smiselno sanirati še pred zimo. Manjše razpoke v zvarih, poškodovani nosilci ali obrabljeni spoji se namreč pod težo snega in vplivom vlage pogosto še poslabšajo. Takšna popravila številni mojstri opravijo kar sami v domači delavnici, zato pride prav zanesljiva oprema za varjenje in vzdrževanje. Podjetje IPOTOOLS med drugim ponuja varilne aparate, namenjene tako zahtevnejšim uporabnikom kot tudi domačim mojstrom.

icon-expand Za kovinska popravila številni domači mojstri posežejo po varilnih aparatih, saj z njimi sanirajo poškodovane spoje, utrdijo nosilce ali odpravijo manjše poškodbe kovinskih delov. FOTO: Arhiv naročnika

3. Tečaji, zapahi in kovinski nosilci

Pogosto največ težav ne povzročajo veliki konstrukcijski elementi, temveč manjši kovinski deli, ki jih uporabljamo vsak dan. Jeseni preverite:

- tečaje na vrtnih vratih in vratcih,

- zapiralne mehanizme,

- nosilce polic v garaži ali delavnici,

- kovinske pritrdilne elemente. Vlaga in temperaturna nihanja lahko povzročijo korozijo, zrahljane spoje ali deformacije. Če manjše poškodbe odpravite pravočasno, boste podaljšali življenjsko dobo opreme in se izognili zahtevnejšim popravilom spomladi.

4. Prikolice in transportna oprema

Prikolice pogosto več mesecev stojijo na prostem. Pred zimo preverite:

- okvir prikolice,

- priklopni mehanizem,

- blatnike,

- zaščito pred korozijo. Posebej občutljivi so koti in spoji, kjer se nabirata voda in umazanija. Manjše poškodbe kovine je priporočljivo sanirati čim prej, saj lahko rja v eni sezoni naredi veliko škode.

icon-expand Sodobni varilni aparati so zasnovani tako, da so primerni tako za domačo delavnico kot za zahtevnejše projekte. FOTO: Arhiv naročnika

5. Vrtni stroji in oprema

Kosilnice, motokultivatorji, cepilniki in druga oprema si pred zimskim počitkom zaslužijo nekaj pozornosti. Poleg rednega čiščenja preverite:

- stanje kovinskega ohišja,

- morebitne razpoke,

- nosilne dele,

- pritrdilne elemente. Številni domači mojstri sanacijo poškodb opravijo kar sami. Če poškodbo odkrijemo pravočasno, pogosto zadostuje manjši poseg, preden je treba zamenjati celoten del. Pri tem pogosto uporabljajo tudi opremo za domačo delavnico, med katero sodijo varilni aparati in drugo orodje za vzdrževanje.

Številna popravila lahko opravite sami

Vedno več lastnikov hiš, kmetij in domačih delavnic se odloča, da bodo osnovna vzdrževalna dela opravili kar sami. Pri poškodovanih ograjah, nadstreških, prikolicah in drugih kovinskih konstrukcijah lahko hitro ukrepanje pogosto prepreči dražja popravila ali celo menjavo celotnega elementa. Za takšna opravila številni domači mojstri posežejo po varilnih aparatih, saj z njimi sanirajo poškodovane spoje, utrdijo nosilce ali odpravijo manjše poškodbe kovinskih delov. Tudi sodobni varilni aparati sledijo tem potrebam, saj so zasnovani tako, da so primerni tako za domačo delavnico kot za zahtevnejše projekte.

icon-expand Vedno več lastnikov hiš, kmetij in domačih delavnic se odloča, da bodo osnovna vzdrževalna dela opravili kar sami. FOTO: Arhiv naročnika

Med ponudniki takšne opreme je tudi IPOTOOLS , ki ponuja varilne aparate, delavniško opremo in drugo orodje za domače mojstre ter profesionalce. Med njihovimi bolj priljubljenimi modeli je tudi MIG160ER , ki je primeren za različna popravila in vzdrževalna dela na kovinskih elementih. Prav pride lahko pri sanaciji ograj, utrjevanju nosilcev, popravilih prikolic ali drugih projektih okoli doma, kjer želimo poškodbe odpraviti še preden postanejo večja in dražja težava. Zasnovan je tako, da je primeren tako za uporabnike z nekaj izkušnjami kot tudi za tiste, ki se varjenja šele učijo.

Jesenski pregled, ki vam lahko prihrani veliko nevšečnosti