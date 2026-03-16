A nova serija podcastov Prenovimo pogled na bivanje, ki nastaja pod okriljem Baumita, prinaša pomemben premik v razmišljanju: stare hiše niso težava, temveč ogromen, neizkoriščen potencial slovenske stanovanjske prihodnosti.

Stare hiše kot nova priložnost

V prvi epizodi, z naslovom Kako stare hiše odpirajo nove priložnosti, arhitektka in moderatorka Lenka Kavčič gosti arhitekta Aleša Vrhovca, soustanovitelja biroja Gregorc Vrhovec arhitekti. Pogovor odpre pogled na slovenski prostor, ki ga že desetletja oblikuje razpršena gradnja. Njuno izhodišče je jasno, Slovenija ne potrebuje več novogradenj, temveč potrebuje pametno prenovo obstoječih stavb.

Razpršena gradnja: izziv ali priložnost?

Slovenski prostor je posejan s hišami, ki stojijo daleč druga od druge, po hribih, dolinah in predmestjih. Po besedah sogovornika to ne predstavlja le estetske težave, temveč povzroča tudi visoke stroške komunalne infrastrukture, energetsko neučinkovitost, odvisnost od avtomobila, pomanjkanje socialne povezanosti. A prav ta razpršenost skriva tudi izjemen potencial. Večina teh hiš stoji na mirnih, zelenih in kakovostnih lokacijah. S sodobnimi materiali in premišljeno arhitekturo lahko postanejo domovi, ki združujejo naravo, udobje in sodobni način življenja.

Zakaj so stare hiše tlorisno zastarele in kako to popraviti?

Hiše iz sedemdesetih so nastajale v času samograditeljstva in so bile pogosto zgrajene za tri generacije, ki pa tam nikoli niso zares živele. Njihovi tlorisi zato danes ne sledijo sodobnim vzorcem bivanja: prostori so majhni in preveč razdeljeni, kuhinja in dnevna soba sta ločeni, stik z vrtom praktično ne obstaja, hiša je največkrat postavljena na sredino parcele, kar zunanje površine naredi manj uporabne. A te hiše imajo dober prenovitveni potencial. S premišljenimi posegi, kot so povezovanje dnevnih prostorov, odpiranje proti vrtu in izboljšanje naravne osvetlitve, se lahko spremenijo v sodobne, zračne in funkcionalne domove.

Rehabilitacija hiše: več kot le tehnična prenova

Vrhovec poudarja, da prenova ni le menjava instalacij. Je rehabilitacija, celostni proces, ki vključuje prenovo tlorisa, izboljšanje kakovosti bivanja, zmanjšanje energetske porabe, oživljanje podeželja in manjših skupnosti, razbremenitev lastnikov, ki hiš ne zmorejo več vzdrževati. Pogosto slišimo, da je prenova dražja od novogradnje, a to je velikokrat mit. Konstrukcija že stoji, parcela in vsi priključki so urejeni, lokacije pa so praviloma izjemne: zelene, mirne, a blizu infrastrukture. Zato je prenova v številnih primerih pametnejša in tudi finančno ugodnejša izbira.

'House poor': ko imaš hišo, a ne tudi sredstev zanjo

Mnogi sedanji lastniki teh hiš so prav tisti, ki so jih pred 40 ali 50 leti gradili. Danes pa se soočajo z visokimi stroški ogrevanja, prevelikimi površinami in visokimi stroški vzdrževanja. To pojasnjuje pojav house poor; ko ima nekdo veliko premoženje, a premalo sredstev za njegovo vzdrževanje. Ena najbolj spregledanih rešitev v Sloveniji je predelava hiše v dvostanovanjsko. Mlajša generacija tako dobi cenovno dostopno stanovanje, starejša pa lahko ostane v hiši, vendar v manjši in lažje vzdrževani enoti. Stroški se porazdelijo, kakovost bivanja pa se izboljša za vse.

Samooskrba in nove oblike sobivanja

Sodobni trendi kažejo vse večjo željo po naravi, manjših skupnostih in avtonomnem načinu bivanja. Stare hiše so zaradi velikih parcel in prostorne zasnove odlična osnova za energetsko samooskrbo, vrtove in pridelavo hrane, delo od doma, bivalne skupnosti ali večgeneracijska bivanja. Hiša tako postane več kot dom, postane mikroekonomija, ki povezuje delo, naravo, bivanje in skupnost. To je trend, ki je v mnogih evropskih državah že realnost, Slovenija pa ima s svojim tipom hiš odlične pogoje, da temu sledi. Uspešna prenova je vedno rezultat več dejavnikov:

- dobre ideje,

- premišljenega načrtovanja in

- izbire kakovostnih materialov. Prav materiali pogosto odločilno vplivajo na to, kako učinkovita bo toplotna izolacija, kako dolgo bo stavba ostala dobro ohranjena in kako prijetno bo bivanje v njej. S premišljenimi rešitvami lahko prenova ne le izboljša energijsko učinkovitost doma, temveč tudi kakovost bivalnega okolja, hiša pa dobi novo, estetsko podobo.

Prihodnost bivanja že stoji – le obnoviti jo moramo