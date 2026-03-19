Pleskanje je ena najhitrejših in najbolj učinkovitih prenov doma. S svežo barvo lahko prostor vidno povečate, poživite ali umirite – a le, če je delo pravilno izvedeno. Večina napak pri pleskanju se ne zgodi pri nanosu barve, temveč pri slabi pripravi, nepravilni izbiri materialov in neustrezni tehniki. Ta vodnik vam razloži osnove, pripravo, izbiro barve in pravilne načine nanašanja, da bo rezultat res tak, kot si ga želite.
1.) Priprava je najpomembnejši del pleskanja
Preden sploh odprete pločevinko barve, je treba poskrbeti za stene. Strokovnjaki opozarjajo, da je priprava površine ključna, saj barva na umazanih, mastnih ali neizravnanih stenah ne bo zdržala niti izgledala dobro. V profesionalnih navodilih je to posebej poudarjeno: stene morajo biti čiste, suhe in gladke, da se barva dobro oprime.
Za začetek stene temeljito očistite. Povprečne bivalne prostore očistite z blago milnico, v kuhinji pa boste morda potrebovali blažji razmaščevalec, saj se tam nabira mast.
Ko so stene čiste, se lotite popravkov. Z lopatico zapolnite majhne luknjice, razpoke in odrgnine, nato površino rahlo pobrusite, da se izravna. Tudi profesionalni priročniki svetujejo tak pristop, saj barva nepravilnosti sicer samo poudari.
Za konec nanesite primer (osnovni premaz), kadar so stene popravljene, ko prehajate iz temnega na svetlobo ali kadar želite res enakomeren videz. Primer poskrbi za boljši oprijem in bolj enakomerne odtenke.
2.) Kako izbrati pravo barvo (vrsta, zdravje in sijaj)
a) Vrsta barve – kaj je sploh razlika?
Najpogosteje boste izbirali med vodnimi barvami (latex/akril) in oljno osnovanimi premazi.
- Vodne barve so idealne za večino sten in stropov, saj se hitro sušijo, imajo malo vonja in jih je enostavno čistiti.
- Oljne barve dajo zelo trd in gladek premaz, zato so odlične za letve, vrata in okvirje, kjer želimo večjo odpornost. Imajo pa daljši čas sušenja in močnejši vonj.
- Hibridni alkidni premazi kombinirajo najboljše iz obeh svetov trdoto oljnih barv in čiščenje z vodo. Zato so super za kuhinjske omare in bolj obremenjene površine.
b) VOC – zakaj so pomembni za zdravje in zrak v domu
Barve oddajajo VOC – hlapne organske spojine, ki lahko vplivajo na kakovost zraka v notranjih prostorih. Ameriška okoljska agencija EPA opozarja, da so ravni VOC v zaprtih prostorih pogosto višje kot zunaj in lahko povzročajo draženje oči, glavobole in druge težave.
Zaradi tega je pametno izbrati lowVOC ali zeroVOC barve, kar priporočajo tudi proizvajalci za spalnice, otroške sobe in vse prostore, kjer se veliko zadržujete.
c) Sijaj – kako izbrati pravilnega za vsak prostor
- Mat (flat) skrije nepravilnosti, zato je idealen za stropove in spalnice, kjer stene niso pod večjo obremenitvijo.
- Eggshell ali satin sta najbolj vsestranski izbiri – primerni za dnevne sobe in hodnike, saj ponujata lep videz in dobro čistljivost.
- Polsijaj ali sijaj je najboljša izbira za kuhinje, kopalnice in vse površine, ki se pogosto čistijo – tudi za letve in vrata.
3.) Kako pravilno pleskati, da bo videz res profesionalen
Ko je podlaga pripravljena, je pravi čas za nanos. Profesionalci priporočajo, da najprej obrobite robove prostora s čopičem, takoj za tem pa valjate čim bližje temu robu, da se tekstura barve lepo združi. Ta postopek se pogosto omenja v profesionalnih vodičih, ker preprečuje vidne "okvirje" ob stropu in robovih.
Ko začnete valjati, uporabite preprost in zelo učinkovit "W" vzorec. Z valjčkom najprej narišete črko W in nato izpolnite prazne dele, ne da bi dvigovali valj. Ta tehnika poskrbi za enakomeren nanos in manj vidnih robov. Priporočajo jo številni proizvajalci barv.
Med sloji vedno počakajte, da se prvi popolnoma posuši. Če prehitro nanašate drugi sloj, lahko dobite lisast videz ali neenakomeren sijaj. Tudi profesionalni viri omenjajo, da večina notranjih barv potrebuje nekaj ur, da je pripravljena za naslednji nanos.
Ko zaključite, odstranite zaščitni trak, očistite orodje in prostor dobro prezračite. To ni pomembno le zaradi sušenja, ampak tudi zato, ker prezračevanje zmanjša izpostavljenost morebitnim vonjem.
Uspelo vam bo!
Pleskanje je ena najbolj hvaležnih domačih prenov ob pravilni pripravi, izbiri barv, tehnikah nanosa in uporabi kakovostnih blagovnih znamk lahko prostori zasijejo v povsem novi luči. Prihranite denar, izboljšajte kakovost bivanja in podarite domu svež videz, ki traja vrsto let.
Viri: FixItSmartly, MyHouseBetter, FamilyHandyman
