Pod pojem sanitarni elementi spadajo vsi objekti, ki so priključeni na odtok v kopalnici ali stranišču: stranišče, umivalnik, tuš, kad, pisoar in podobno. Če so ti elementi nameščeni predaleč od glavnega vertikalnega odtoka cevi, v katerega se priključijo vsi ostali odtoki, voda izgubi hitrost, kar vodi do počasi odtekajoče vode in zamašitev.

Direktor podjetja Happy Hiller Plumbing, Cooling, Heating Electrical je poudaril, da tudi če je vodovod izveden po tehničnih predpisih, lahko prevelika oddaljenost sanitarnih elementov povzroči resne težave. Kot so zapisali na spletni strani The Spruce, dolge horizontalne cevi omogočajo nalaganje las, milne pene in drugih odpadkov, kar vodi do zamašitev in povratnega toka odplak.