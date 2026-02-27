Dolge horizontalne cevi namreč upočasnijo pretok in povečajo tveganje za zamašitve, počasno odtekanje in morebitne poplave.
Kaj vključujejo sanitarni elementi
Pod pojem sanitarni elementi spadajo vsi objekti, ki so priključeni na odtok v kopalnici ali stranišču: stranišče, umivalnik, tuš, kad, pisoar in podobno. Če so ti elementi nameščeni predaleč od glavnega vertikalnega odtoka cevi, v katerega se priključijo vsi ostali odtoki, voda izgubi hitrost, kar vodi do počasi odtekajoče vode in zamašitev.
Direktor podjetja Happy Hiller Plumbing, Cooling, Heating Electrical je poudaril, da tudi če je vodovod izveden po tehničnih predpisih, lahko prevelika oddaljenost sanitarnih elementov povzroči resne težave. Kot so zapisali na spletni strani The Spruce, dolge horizontalne cevi omogočajo nalaganje las, milne pene in drugih odpadkov, kar vodi do zamašitev in povratnega toka odplak.
Zakaj dolge horizontalne cevi povzročajo težave
Dolge horizontalne cevi upočasnijo odtekanje odpadne vode. Ko voda izgubi hitrost, se lahko odpadki nalagajo na stene cevi, kar povzroča zamašitve in celo poplave. Vodovodarji opozarjajo, da dolge cevi pogosto vsebujejo tudi zračne žepe, ki dodatno upočasnijo pretok, kot so poročali na spletni strani AOL.
Pogoste posledice napačne vgradnje sanitarnih elementov
Če so sanitarni elementi preveč oddaljeni od glavnega odtoka, lahko pride do:
- Pogostih zamašitev zaradi nalaganja las, mila in drugih ostankov.
- Počasnega odtekanja vode in grgrajočih zvokov med izpiranjem.
- Povratnega toka odplak, ki lahko povzroči poplave v kopalnici ali drugih prostorih.
- Zahtevnih in dragih popravil, ki lahko vključujejo odstranjevanje tal ali sten, da se napeljave preuredijo.
Kaj priporočajo strokovnjaki
Da bi se izognili težavam, vodovodarji priporočajo:
Namestitev sanitarnih elementov čim bližje glavnemu vertikalnemu odtoku, po možnosti ne več kot približno 1,8 metra od njega.
Pravilno zračenje cevi, da se ohrani hitrejši pretok in zmanjša možnost zračnih blokad.
Dostopne panele za čiščenje, ki omogočajo enostavno odstranjevanje morebitnih zamašitev.
Izogibanje dolgim horizontalnim odsekom in zagotavljanje rahlega nagiba cevi, ki podpira samodejno odtekanje.
