Danes, več let po začetku gradnje, pa Anita na svojo izkušnjo gleda povsem drugače. Njuna zgodba se je iz želje po novem domu spremenila v dolgotrajen boj z napakami, zamudami in neodzivnostjo izvajalca. Na vprašanje, kaj je bil glavni razlog za odločitev za montažno hišo na ključ, Anita odgovarja: "Glavni razlog je bila hitra in natančna gradnja (predvsem ravne stene) ter dejstvo, da ni treba samostojno iskati in koordinirati podizvajalcev." Z možem sta si želela sodoben in energetsko učinkovit dom. "Želela sva enonadstropno hišo (pritličje in nadstropje), z velikimi okni, sončno elektrarno in rekuperacijo." Pred dokončno odločitvijo sta temeljito raziskala trg. Anita pojasnjuje, da se je iskanja lotila zelo sistematično: "Iskanja sem se lotila prek interneta, obiskala sem sejem v Ljubljani ter si ogledala vzorčne hiše v Avstriji (Gradec). Nato sem poslala prva povpraševanja in se dogovorila za sestanke s ponudniki v Sloveniji in na Hrvaškem." Po prejetih ponudbah je pripravila primerjalno analizo različnih izvajalcev. "Po prejetih ponudbah, osebnih srečanjih in ogledih hiš sem pripravila preglednico, v kateri sem primerjala, kaj posamezno podjetje ponuja za določeno ceno. Ključna dejavnika pri odločitvi sta bila tudi hitrost povratnih informacij ter pripravljenost podjetja, da upošteva najine želje."

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv 1 / 7 Po besedah sogovornice so se skozi gradnjo vrstile številne nepravilnosti.













Prve težave po pridobitvi gradbenega dovoljenja

Čeprav se je projekt sprva razvijal obetavno, so se prve resne težave pojavile že kmalu po pridobitvi gradbenega dovoljenja. "Prve težave so se pojavile po pridobitvi gradbenega dovoljenja (23. 8. 2021), ko je izvajalec 21. 9. 2021 enostransko predlagal spremembo pogodbe in podražitev prve gradbene faze za 26.899,02 EUR z DDV." Kot pravi Anita, so se zapleti nato le še stopnjevali. "Težave so se nato stopnjevale skozi celoten proces gradnje. Na gradbišču sem bila vsak dan, vse dokumentirala s fotografijami in o opaženih nepravilnostih pisno obveščala izvajalca ter gradbenega nadzornika."

Neodzivnost, zamude in nestrokovna izvedba

Med najbolj nepričakovanimi in motečimi težavami Anita izpostavlja več področij. "Neodzivnost izvajalca (ignoriranje telefonskih in pisnih opozoril), pomanjkanje informacij (nismo bili obveščeni o poteku del ali časovnici), dolgi zamiki pri odpravi napak oziroma dokončanju posameznih del (npr. večmesečno čakanje na že plačane elemente, kot so potezne stopnice in zunanje police), nestrokovna izvedba del (tako s strani izvajalca kot njegovih podizvajalcev) ter montaža stare in poškodovane rekuperacijske naprave, ki jo je predhodna stranka zavrnila." Ko je začela opozarjati na ugotovljene nepravilnosti, odziva skoraj ni bilo. "Na opozorila se praktično niso odzivali. Telefonskih klicev niso sprejemali ali vračali, na pisna opozorila pa niso odgovarjali."

Seznam napak je obsežen

Po besedah sogovornice so se skozi gradnjo vrstile številne nepravilnosti. Med drugim so bila ugotovljena neskladja med projektno dokumentacijo in dejansko izvedbo. V prvem nadstropju so bila vgrajena napačna okna, ki so jih zamenjali šele po opozorilu investitorjev. Omarica za talno gretje je bila nameščena v kopalnici namesto v tehničnem prostoru, predpriprava za WC-školjko v obeh kopalnicah pa ni bila izvedena v skladu z dogovorjenimi merami. Napačno je bila izvedena tudi odprtina za podstrešne stopnice, zaradi česar je bila potrebna naknadna prestavitev. Med pregledom konstrukcije je bilo ugotovljeno, da prvotno sidranje sten sploh ni bilo izvedeno v celoti. Po opozorilu so bila sidra sicer dodana, vendar nepravilno pritrjena in zakrita s stiroporom. Šele po ponovnem opozorilu je bila izvedba popravljena.

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv 1 / 10 Sanjska hiša se je spremenila v nočno moro



















Težave so se pojavile tudi pri prezračevanju. Odduh, ki bi moral biti po projektni dokumentaciji speljan nad streho, je bil zaključen zgolj na podstrešju, kar je povzročalo neprijetne vonjave in neustrezno prezračevanje. Poleg tega zadnji dve vrsti strešne kritine med izvedbo več dni nista bili dokončani, strešne obrobe pa več mesecev niso bile zaščitene s kovinskimi elementi. Manjkale so tudi kleparske police pri vhodu in terasnih vratih, zato je prihajalo do zamakanja, začasno zaščito pa so morali zagotoviti sami. Na podstrešju so bile vgrajene vlažne deske, kar je povzročilo razvoj plesni. Montirane stene so bile valovite in so zahtevale dodatna sanacijska dela. Nekakovostno je bila izvedena tudi montaža mavčnokartonskih plošč, medtem ko je bila v objekt vgrajena stara in korodirana prezračevalna naprava. Po navedbah Anite izvajalec ni izpolnil vseh pogodbenih obveznosti. "Test zrakotesnosti, predviden v pogodbi, s strani izvajalca ni bil izveden. Prav tako ni bila dobavljena in montirana sončna elektrarna, ki je bila vključena v pogodbo." Kljub določilom prevzemnega zapisnika tudi odprava napak in dobava manjkajoče opreme nista bili izvedeni v dogovorjenem obsegu. Izvajalec je med projektom večkrat napovedal dodatne podražitve, pojavile pa so se tudi težave pri vgradnji notranjih elementov. Po besedah sogovornice tudi podboji vrat niso bili pravilno prilegani stenam, zaradi česar je bila vidna montažna pena. Ob predaji objekta naj bi izvajalec predlagal, da se napake zakrijejo z opremo, denimo omaro. Objekt je bil po njenih besedah predan celo z nedokončano montažo vratnih kljuk.

icon-expand Sanjska hiša se je spremenila v nočno moro FOTO: osebni arhiv

Težave tudi po prevzemu

Zapleti se niso končali niti po prevzemu hiše. "Po prevzemu objekta so se začele pojavljati skrite napake, predvsem konstrukcijske razpoke ter odstopanje oziroma razpadanje bandažnih trakov v vogalih." Zaradi številnih pomanjkljivosti so bili primorani na lastne stroške naročiti test zrakotesnosti, izdelavo strokovnega poročila in angažirati sodnega izvedenca. Posebej problematičen je bil rezultat testa zrakotesnosti. "V najinem primeru smo sami izvedli test zrakotesnosti, ki je pokazal, da hiša ne ustreza zahtevanim standardom, zaradi česar ne bomo upravičeni do subvencije Eko sklada – kljub predhodnim zagotovilom izvajalca, da do nje bomo upravičeni."

Bi se še enkrat odločila za montažno hišo?

Na vprašanje, kaj bi danes naredila drugače, Anita brez oklevanja odgovarja: "Danes se za montažno hišo najverjetneje ne bi več odločila. Izkušnja je bila zelo slaba, zato trenutno težko zaupava kateremukoli izvajalcu tudi za manjše projekte (npr. vrtno uto, pergolo ali nadstrešek za avto)." Kljub negativni izkušnji ima za vse, ki razmišljajo o montažni hiši na ključ, jasen nasvet. "Če se nekdo kljub vsemu odloča za to pot, svetujem izjemno dobro pripravo. Midva sva takrat namensko iskala negativne izkušnje, a jih nisva našla – kasneje sva izvedela, da naj bi izvajalec plačeval za odstranjevanje negativnih komentarjev z interneta." Po njenem mnenju je ključno, da investitorji ostanejo previdni skozi celoten proces gradnje. "Pomembno je biti pozoren na morebitna naknadna povišanja cen po podpisu pogodbe, celoten potek gradnje dosledno dokumentirati (fotografije) in komunicirati izključno pisno, biti redno prisoten na gradbišču ter ne zaupati slepo zagotovilom izvajalca." Njuna zgodba se kljub preteku let na žalost še vedno ni zaključila. "Najina zgodba se vleče že od leta 2021 in še danes ni zaključena. Trenutno sem v stiku z več osebami, ki imajo podobne težave z istim izvajalcem."