Ureditev okolice

Bi morali v septembru že prenehati s košnjo trave?

Septembra so jutra in večeri že hladnejši, medtem ko se ozračje čez dan pogosto še vedno lahko precej ogreje. Poleg tega je za jesenske mesece že značilna višja vlažnost. Ali to pomeni, da je na vidiku konec košnje trave za to leto?