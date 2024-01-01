Odkrijte 8 najpogostejših napak pri negi vrtne trave pozimi in kako jih preprečiti. Za zdravo zelenico spomladi!
Preverite, zakaj je čiščenje žlebov pozimi nujno, kako preprečiti ledene jezove in poškodbe doma ter sledite varnemu korak-po-korak vodiču za zimsko vzdrževanje.
Redno čiščenje žlebov je ključno za preprečevanje škode na hiši. Še posebej jeseni in pozimi lahko nabiranje in zastajanje vode povzroči rast plesni, gnilobe in druge strukturne poškodbe. Ne podcenjujte torej pomena čistih žlebov skozi celo leto in še posebej v tem času.
Tako kot večina preostalih rastlin se tudi trata jeseni začne pripravljati na obdobje mirovanja. V tem času so njene potrebe in zahteve drugačne kot spomladi in poleti, ko je na vrhuncu rasti. Prav zato je pomembno, da, če želite ohraniti njeno zdravje, poznamo dejavnike, ki ji škodujejo.
Če pustite jesensko listje na trati, prihranite čas, izboljšate zdravje tal in pomagate naravi, da uspeva skozi letne čase – pravijo nekateri. Toda na drugi strani lahko razpadajoče listje zaduši rast trate – pravijo drugi. Komu torej verjeti?
Ciprese so s svojimi gostimi zimzelenimi vejami priljubljena izbira za živo mejo na mnogih vrtovih. Njihova bujna zelena barva, ki se obdrži skozi vse leto, doda pridih živahnosti vrtovom, dovozom in dvoriščem. Vendar pa tudi zimzelena drevesa včasih porjavijo, kar kaže na morebitne težave.
Septembra so jutra in večeri že hladnejši, medtem ko se ozračje čez dan pogosto še vedno lahko precej ogreje. Poleg tega je za jesenske mesece že značilna višja vlažnost. Ali to pomeni, da je na vidiku konec košnje trave za to leto?
Priprava terase na hladnejše vreme ne zahteva posebnih spretnosti, vendar pa vseeno bodite pozorni na nekaj ključnih stvari, da bo bolje prestala zimo.
Žlebovi, polni listja in smeti, ne morejo normalno opravljati svoje funkcije, zato je nujno, da jih redno čistimo. To je še posebej pomembno v jeseni, saj se takrat v njih nabere večja količina listja, hkrati pa ta letni čas navadno prinaša tudi več dežja.
Ograja je eden izmed tistih elementov v prostoru, ki ga pogosto jemljemo kot samoumevnega. Postavimo jo zaradi zasebnosti, varnosti, estetske kompozicije vrta ali pa zaradi tehničnih zahtev, kot je zaščita pred zdrsom terena ali hrupa z bližnje ceste.
Sladkor ni samo živilo, ampak ima še nešteto drugih možnosti uporabe. Če pustimo ob strani peko tort in vzdrževanje lepega šopka v vazi – ali res lahko celo pomaga trati do lepše rasti? Preverili smo, ali to drži.
Tlakovci na dvorišču dodajo vašemu domu videz in občutek urejenosti. Poleg tega, da so praktični, jih je enostavno popraviti, prenesejo težo avtomobilov in zahtevajo malo vzdrževanja.