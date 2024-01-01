Dominvrt.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Gradnja
Obnova in gradnja Arhitektura Ureditev okolice Gradnja od A - Ž
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Triki

Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative

Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Triki

Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Naravno

Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa

Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve
Sobne rastline

Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve

8 napak pri negi trate pred zimo, ki se jim morate izogniti
Ureditev okolice

8 napak pri negi trate pred zimo, ki se jim morate izogniti

Odkrijte 8 najpogostejših napak pri negi vrtne trave pozimi in kako jih preprečiti. Za zdravo zelenico spomladi!

Ureditev okolice

Ali je treba žlebove čistiti tudi pozimi?

Preverite, zakaj je čiščenje žlebov pozimi nujno, kako preprečiti ledene jezove in poškodbe doma ter sledite varnemu korak-po-korak vodiču za zimsko vzdrževanje.

Ali je treba žlebove čistiti tudi pozimi?
Kdaj in kako pogosto je potrebno čiščenje žlebov?
Ureditev okolice

Kdaj in kako pogosto je potrebno čiščenje žlebov?

Redno čiščenje žlebov je ključno za preprečevanje škode na hiši. Še posebej jeseni in pozimi lahko nabiranje in zastajanje vode povzroči rast plesni, gnilobe in druge strukturne poškodbe. Ne podcenjujte torej pomena čistih žlebov skozi celo leto in še posebej v tem času.

Napake, ki jeseni uničujejo vašo trato
Ureditev okolice

Napake, ki jeseni uničujejo vašo trato

Tako kot večina preostalih rastlin se tudi trata jeseni začne pripravljati na obdobje mirovanja. V tem času so njene potrebe in zahteve drugačne kot spomladi in poleti, ko je na vrhuncu rasti. Prav zato je pomembno, da, če želite ohraniti njeno zdravje, poznamo dejavnike, ki ji škodujejo.

Kako smiselno je grabljenje listja v jesenskem času?
Ureditev okolice

Kako smiselno je grabljenje listja v jesenskem času?

Če pustite jesensko listje na trati, prihranite čas, izboljšate zdravje tal in pomagate naravi, da uspeva skozi letne čase – pravijo nekateri. Toda na drugi strani lahko razpadajoče listje zaduši rast trate – pravijo drugi. Komu torej verjeti?

Zakaj ciprese porjavijo?
Ureditev okolice

Zakaj ciprese porjavijo?

Ciprese so s svojimi gostimi zimzelenimi vejami priljubljena izbira za živo mejo na mnogih vrtovih. Njihova bujna zelena barva, ki se obdrži skozi vse leto, doda pridih živahnosti vrtovom, dovozom in dvoriščem. Vendar pa tudi zimzelena drevesa včasih porjavijo, kar kaže na morebitne težave.

Ureditev okolice

Bi morali v septembru že prenehati s košnjo trave?

Septembra so jutra in večeri že hladnejši, medtem ko se ozračje čez dan pogosto še vedno lahko precej ogreje. Poleg tega je za jesenske mesece že značilna višja vlažnost. Ali to pomeni, da je na vidiku konec košnje trave za to leto?

Bi morali v septembru že prenehati s košnjo trave?
Tako zaščitite teraso, da jo vremenske nevšečnosti ne uničijo
Ureditev okolice

Tako zaščitite teraso, da jo vremenske nevšečnosti ne uničijo

Priprava terase na hladnejše vreme ne zahteva posebnih spretnosti, vendar pa vseeno bodite pozorni na nekaj ključnih stvari, da bo bolje prestala zimo.

Opravilo, ki je v jeseni nujno, če živite v hiši
Ureditev okolice

Opravilo, ki je v jeseni nujno, če živite v hiši

Žlebovi, polni listja in smeti, ne morejo normalno opravljati svoje funkcije, zato je nujno, da jih redno čistimo. To je še posebej pomembno v jeseni, saj se takrat v njih nabere večja količina listja, hkrati pa ta letni čas navadno prinaša tudi več dežja.

Ali za postavitev ograje potrebujemo dovoljenje občine?
Ureditev okolice

Ali za postavitev ograje potrebujemo dovoljenje občine?

Ograja je eden izmed tistih elementov v prostoru, ki ga pogosto jemljemo kot samoumevnega. Postavimo jo zaradi zasebnosti, varnosti, estetske kompozicije vrta ali pa zaradi tehničnih zahtev, kot je zaščita pred zdrsom terena ali hrupa z bližnje ceste.

Ena sestavina vas loči do lepe trate
Ureditev okolice

Ena sestavina vas loči do lepe trate

Sladkor ni samo živilo, ampak ima še nešteto drugih možnosti uporabe. Če pustimo ob strani peko tort in vzdrževanje lepega šopka v vazi – ali res lahko celo pomaga trati do lepše rasti? Preverili smo, ali to drži.

Ureditev okolice

Izbira tlakovcev za dvorišče: Vse, kar morate vedeti, preden se odločite za eno možnost

Tlakovci na dvorišču dodajo vašemu domu videz in občutek urejenosti. Poleg tega, da so praktični, jih je enostavno popraviti, prenesejo težo avtomobilov in zahtevajo malo vzdrževanja.

Izbira tlakovcev za dvorišče: Vse, kar morate vedeti, preden se odločite za eno možnost
Arhiv
Anketa
Arhiv
Corten jeklo – kaj menite o tem materialu?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?

Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?

Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Setveni koledar
Trenutno se sadi
cvetača
Trenutno se presaja
Trenutno se ne presaja nobena vrtnina.
Trenutno se pobira
motovilec
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Dominvrt.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1437