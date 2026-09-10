Marsikdo se čiščenja žlebov loti šele takrat, ko opazi težave. Toda takrat je škoda pogosto že narejena. Jesen prinaša odpadlo listje, več dežja in večjo nevarnost zamašitev, ki lahko povzročijo zamakanje, poškodbe fasade in celo težave s temelji hiše. Prav zato strokovnjaki svetujejo, da žlebove pregledate in očistite še preden nastopi obdobje obilnejših padavin. Če žlebov ne čistite dovolj pogosto, lahko to povzroči resno škodo na vašem domu, vendar to ne pomeni, da bi morali kar naprej pregledovati streho in iz žleba odstranjevati vsak listek. Preden pa primete rokavice in sežete po lestvi, preberite, kako pogosto bi morali v resnici čistiti žlebove in kakšne so posledice, če tega ne počnete.

icon-expand Redno čiščenje žlebov je ključno za preprečevanje škode na hiši. FOTO: Shutterstock

Zakaj je nujno čistiti žlebove?

Če ima vaš dom žlebove, jih morate redno čistiti, da zagotovite normalen pretok vode. Čiščenje žlebov namreč zagotavlja, da deževnica prosto teče skoznje, tudi med najmočnejšimi nalivi. Vendar pa prost pretok v času padavin ni edini razlog, zakaj je redno vzdrževanje žlebov nujno. Listje, vejice in drugi drevesni odpadki, ki jih je jeseni še posebej veliko, lahko zamašijo žlebove. Ti lahko sčasoma postanejo težki in povzročijo velike težave, ko se napijejo vode. Ne samo da se žlebovi pod težo lahko zrušijo, povsem mogoče je, da mokro listje pospeši nastanek plesni ter privabi različne škodljivce.

Ne prezrite teh znakov

icon-expand Čiščenje žlebov naj bo temeljito, pri tem uporabite primerno opremo. Če sami tega ne zmorete, potem naročite čiščenje. FOTO: Shutterstock

Po mnenju portala The Spruce obstaja nekaj vidnih znakov, ki sporočajo, da je skrajni čas za čiščenje žlebov. - Voda se razliva čez robove. Če opazite, da voda v času deževja teče čez robove žlebov, je čas, da jih pregledate in po potrebi očistite. - Žlebovi se povešajo. Če se vaši žlebovi povešajo, to verjetno pomeni, da se je v njih nabrala debela plast listja in drugih odpadkov. - Listje in drug material gleda čez rob. Eden najbolj zanesljivih načinov za ugotavljanje, ali je treba žlebove očistiti, je, če v njih vidite listje in vejice, ki štrlijo iz vrha. - V notranjosti je plast umazanije. Tudi če odpadki niso vidni s tal, si občasno postavite lestev ter preverite notranjost žlebov tudi z višine. - V žlebovih raste plevel. Če v žlebovih opazite rastline ali plevel, je to skrajni znak, da potrebujejo čiščenje. Najverjetneje so listi in drugi organski odpadki že zdavnaj razpadli in v žlebu tvorili plast kompostirane zemlje. Ko semena padajo z bližnjih dreves ali so jih za seboj pustile veverice in ptice, so morda vzklila v žlebu.

Kako očistiti žlebove?

Strokovnjaki na portalu Martha Stewart svetujejo, da si pred čiščenjem žlebov pripravite najnujnejše: rokavice, lestev in vrtno cev.

icon-expand Če ima vaš dom žlebove, jih morate redno čistiti, da zagotovite normalen pretok vode. FOTO: Shutterstock

1. Očistite odtočno cev

Začnite z ročno odstranitvijo vsega materiala v bližini odtočne cevi in čiščenjem drugih delov žlebov. Še posebej bodite pozorni na dele, skozi katere bi morala odtekati voda.

2. Sperite žlebove

Žlebove sperite s cevjo, pri čemer uporabite močan curek. Morda vam bo v pomoč uporaba nastavka za žlebove, vendar to ni vedno potrebno. Če je odtočna cev enodelna, jo odstranite, sperite s cevjo in ponovno namestite.

4. Odstranite morebitne zamašitve

Napeljite šobo cevi skozi vrh izliva in pršite s polnim tlakom, da sprostite morebitne zamašitve. Pod izliv postavite vedro, da ujamete morebitno umazanijo, ki bi lahko prišla ven.

5. Ponovno sperite žlebove

Ko odstranite morebitne zamašitve, ponovno namestite odtočno cev in še enkrat sperite žlebove. Če voda ne teče skozi žleb, to verjetno pomeni, da ta ni pravilno nagnjen ali pa umazanije niste dobro sprali.

6. Popravite puščanja

Popravite morebitna puščanja žlebov na spojih. Za najboljše rezultate se prepričajte, da so žlebovi popolnoma suhi.