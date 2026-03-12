Spomladansko gnojenje trate je eden najpomembnejših korakov za zdravo, gosto in odporno trato skozi vse leto. A ključ uspeha ni le v uporabi pravilnega gnojila, temveč predvsem v natančnem izbiranju pravega trenutka. Strokovni viri poudarjajo, da lahko prezgodnje ali prepozno gnojenje povzroči šibko rast, več plevela ali celo poškodbe trate. V nadaljevanju boste izvedeli, kdaj je pravi čas za gnojenje, zakaj je časovna prilagoditev tako pomembna ter katere napake je treba preprečiti, da bo vaša trata v celotni sezoni videti kot iz katalogov.

Zakaj je spomladansko gnojenje pomembno?

Ko se trata prebudi iz zimskega mirovanja, potrebuje svež odmerek hranil, da: - spodbuja razvoj korenin, - okrepi odpornost pred poletno vročino, - ustvari gosto zeleno preprogo, ki preprečuje razrast plevela. Pravilna prehrana v tem obdobju določi stanje trate za preostanek sezone.

Kdaj gnojiti spomladi? Ključni dejavnik: temperatura tal

icon-expand Gnojenje trate FOTO: Adobe Stock

Strokovnjaki soglašajo, da koledarski datum ni zanesljiv, zato se je treba ravnati po temperaturi tal, ne zraka.

Spomladansko gnojenje običajno poteka od marca do aprila, natančen termin pa je odvisen od temperature tal, vremena in predhodne jesenske nege.

Kako lahko preverite pravi trenutek? Uporabite talni termometer (stane nekaj evrov). Če ga nimate, počakajte, da trato dvakrat pokosite, kar je po nasvetu hortikulturnih strokovnjakov dober znak, da je začela aktivno rasti.

Znaki, da je čas za gnojenje

Strokovni viri navajajo več jasnih opaznih znakov, da trata potrebuje hranila: - Trata je videti bleda, rumenkasta. - Rast je upočasnjena ali neenakomerna. - Pojavlja se več plevela, ker šibka trava ne izpodriva konkurenčnih rastlin.

Kako pogosto gnojiti spomladi?

icon-expand Za lepo trato je treba skrbeti v vseh obdobjih leta. FOTO: Shutterstock

Večina strokovnjakov priporoča: - 1 aplikacijo za hladno-rastoče trave v zgodnji pomladi (po potrebi še lažjo v pozni pomladi), - 1 aplikacijo za toplotno-rastoče trave v pozni pomladi. Najpomembneje je, da je gnojenje usklajeno z rastjo, ne s koledarjem. Preveč gnojenja spomladi vodi v nezdravo hitro rast in plitve korenine.

Katero gnojilo izbrati?

Preberi še Trije koraki do naravnega gnojila za vrt in cvetlice

1.) Počasno sproščujoče gnojilo Omogoča enakomerno hranjenje, manj tveganja za ožig trate. Priporočljivo za večino trav in za dolgotrajne rezultate. 2.) Hitrodelujoče gnojilo Primerna za hitro regeneracijo, a zahteva natančnejše odmerjanje. 3.) Organska gnojila Spodbujajo dolgoročno zdravje tal in mikrobne aktivnosti. Idealna za vrtove, kjer se želite izogniti sintetičnim dodatkom.

Pogoste napake, ki škodujejo trati

- Gnojenje prehitro (v zgodnji pomladi) Trata še ni v aktivni rasti, hranila pa se ne izkoristijo in lahko spodbujajo plevel. - Gnojenje pred močnim dežjem Hranila se izperejo in onesnažujejo okolje. - Gnojenje v vročini ali opoldanskem soncu Sol v gnojilih lahko "zažge" trato. - Prekomerno gnojenje Lahko oslabi korenine in poslabša odpornost na sušo.

Kako pravilno gnojiti?

- Gnojilo raztrosite enakomerno (idealno s trosilnikom). - Po gnojenju trato zalijte, razen če uporabljate gnojilo, ki tega ne zahteva. - Pazite, da granule ne ostanejo na pločnikih ali dovozih (lahko povzročijo madeže in spiranje v kanalizacijo).

icon-expand vrtna trava, trata FOTO: Shutterstock