Zakaj je zimska nega trate pomembna?

Čeprav trava pozimi miruje, to ne pomeni, da jo lahko zanemarimo. Po mnenju strokovnjakov iz LawnStarter lahko že ena sama napaka povzroči spomladansko škodo, bolezni ali draga popravila. "Če niste prepričani o svojih sposobnostih, razmislite o najemu lokalnega strokovnjaka za nego trate," svetujejo.

1. Prekratka košnja pred zimo

Po besedah dr. Paula Kocha z Univerze v Wisconsinu-Madison ni dokazov, da kratka košnja zmanjša snežno plesen. Prekratka trava izgubi zeleno tkivo, ki proizvaja hrano, zato je spomladi tanjša in bolj dovzetna za plevel. Priporočena višina je 6,3–9,3 cm.

2. Napačno ali prepozno gnojenje

Jesensko gnojenje je ključno, a mora biti pravočasno. Bryan Hopkins z Univerze Brigham Young svetuje gnojila s počasnim sproščanjem in več kalija. Izogibajte se dušiku tik pred zimo, saj spodbuja rast, ki jo mraz uniči.

3. Neodstranjeno listje in odpadki

Debela plast listja zaduši trato in poveča tveganje za snežno plesen. Koch priporoča, da listje zastirate ali odstranite, dokler so travne bilke še vidne. Tako listje doda hranila, ne da bi škodovalo trati.

4. Hoja po zamrznjeni ali zasneženi travi

Zamrznjena trava je krhka in se ob hoji zlomi, kar spomladi povzroči rjave lise. Hoja po snegu zbije zemljo in poškoduje korenine. Uporabljajte pešpoti ali plošče vezanega lesa, da razpršite težo.

5. Ignoriranje snežne plesni

Snežna plesen je pogosta glivična bolezen. Tim Abbey iz Penn State opozarja, da rožnata snežna plesen lahko uniči trato. Preventiva: odstranite listje, izboljšajte kroženje zraka in se izogibajte dušiku pozno v sezoni.

6. Nepazljiva uporaba soli

Sol črpa vlago iz korenin in povzroča ožgane pasove ob pločnikih. Po snegu travo ob robovih temeljito sperite z vodo, da razredčite sol.

7. Neustrezna priprava namakalnega sistema

Če vode ne izpraznite iz cevi, lahko ob zmrzovanju poči. Pred zimo izpustite vodo iz cevi, ventilov in razdelilnika ter izolirajte nadzemne dele.

8. Nepravilno zalivanje

Pozimi je zalivanje zahtevno – premalo povzroči sušo, preveč pa glivične bolezni. Jim Klett z Državne univerze v Koloradu svetuje zalivanje le ob temperaturah nad 4 C, opoldne, z majhno količino vode enkrat do dvakrat mesečno, če ni snega ali dežja.