Ob svetovnem dnevu živali smo obiskali Šolsko veterinarsko ambulanto in Obalno zavetišče, kjer smo spoznali njihove varovance. Na svoje domove na Obali čaka 19 psov in 76 muc, dober ducat muc pa na posvojitelje čaka v ljubljanski ambulanti.
Z letom 2027 bo čipiranje mačk obvezno. Po vzoru že uveljavljenih praks pri psih bodo tako tudi mačke kmalu deležne enakih pravic in zaščite, s čimer se bo bistveno olajšala njihova vrnitev domov v primeru izgube. Vsi lastniki mačk imate v prehodnem obdobju priložnost izkoristiti skoraj brezplačno mikročipiranje, saj država krije stroške do 30 evrov.
Huda vročina, še posebej, če traja dlje časa, je nevarna za vsa živa bitja. V vročih dneh je zato še kako zelo pomembno, da pred vročino in sušo zaščitimo tudi živali. Najmanj, kar lahko naredite, je, da jim zagotovite senco, svežo vodo in prepoznate znake morebitnega toplotnega udara.
Mačke iščejo varno, toplo in udobno mesto za spanje. Strokovnjaki pojasnjujejo, da pogosto izberejo višja mesta ali kotičke z vonjem lastnika, ker se tam počutijo najbolj varno in imajo nadzor. Hkrati pa svetujejo, da se ob nenadni spremembi lokacije spanja posvetujete z veterinarjem.
Ameriška igralka Millie Bobby Brown, ki je v lanskem letu večno zvestobo obljubila Jaku Bongioviju, uživa v odmaknjenem življenju na svoji kmetiji. Poleg moža ji družbo delajo številne živali, odprla je namreč celo zavetišče za pse.
"Žal je tudi to Slovenija, narod z zračnimi puškami, ki kot za šalo streljamo mačke, vrane, golobe, včasih tudi pse in druge živali." S tem stavkom se začne pretresljiva objava Veterinarskega centra Pika v Mariboru, s katero opozarjajo, da so na veterini pred dnevi sprejeli muco, ki je bila ustreljena v glavo.
Nova znanstvena raziskava razkriva, da hišni ljubljenčki, kot so psi in mačke, izboljšujejo naše počutje skoraj tako močno kot zakonska zveza ali redna druženja s prijatelji in sorodniki. Nekateri raziskovalci celo pravijo, da je njihov 'učinek na srečo' vreden kar 83.000 evrov na leto!
Pasja higiena je ključnega pomena za zdravje vašega psa in celotne družine. Pranje pasjega ležišča preprečuje širjenje bakterij, alergij pri psih ter nevšečnosti, kot so bolhe. V članku preberite, kako pogosto bi morali očistiti pasje ležišče.
Nenavaden incident je prejšnji teden za dva dni prizemljil letalo nizkocenovne letalske družbe Ryanair. Krivec pa – mačka!
Konec lanskega leta je izginila 'hišna' muca Veterinarskega centra Pika v Mariboru. Stekla je iskalna akcija, sledili so številni pozivi na družbenih omrežjih, a o muci ni bilo ne duha ne sluha.
Si predstavljate, da imate hišo, dva psa, nič otrok in veliko prostora. Bi psičkoma opremili luksuzno otroško oziroma pasjo sobo?
Za vse ljubitelje živali, še posebej pa ljubitelje mačk, smo zbrali nekaj mačjih rekordov.