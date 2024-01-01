Domače živali

V okolici Polskave neznanec v glavo ustrelil mačjo mamo

"Žal je tudi to Slovenija, narod z zračnimi puškami, ki kot za šalo streljamo mačke, vrane, golobe, včasih tudi pse in druge živali." S tem stavkom se začne pretresljiva objava Veterinarskega centra Pika v Mariboru, s katero opozarjajo, da so na veterini pred dnevi sprejeli muco, ki je bila ustreljena v glavo.