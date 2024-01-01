Dominvrt.si
Pasma psov, ki je najbolj nagnjena k žvečenju in uničevanju stvari
Živali

Pasma psov, ki je najbolj nagnjena k žvečenju in uničevanju stvari

Topel dom namesto kletke: posvoji najboljšega prijatelja
Živali

Topel dom namesto kletke: posvoji najboljšega prijatelja

Ob svetovnem dnevu živali smo obiskali Šolsko veterinarsko ambulanto in Obalno zavetišče, kjer smo spoznali njihove varovance. Na svoje domove na Obali čaka 19 psov in 76 muc, dober ducat muc pa na posvojitelje čaka v ljubljanski ambulanti.

Domače živali

Obvezno čipiranje mačk: kako poteka in kolikšna je subvencija

Z letom 2027 bo čipiranje mačk obvezno. Po vzoru že uveljavljenih praks pri psih bodo tako tudi mačke kmalu deležne enakih pravic in zaščite, s čimer se bo bistveno olajšala njihova vrnitev domov v primeru izgube. Vsi lastniki mačk imate v prehodnem obdobju priložnost izkoristiti skoraj brezplačno mikročipiranje, saj država krije stroške do 30 evrov.

Obvezno čipiranje mačk: kako poteka in kolikšna je subvencija
Vročinski udar pri živalih: prepoznajte znake in ukrepajte
Domače živali

Vročinski udar pri živalih: prepoznajte znake in ukrepajte

Huda vročina, še posebej, če traja dlje časa, je nevarna za vsa živa bitja. V vročih dneh je zato še kako zelo pomembno, da pred vročino in sušo zaščitimo tudi živali. Najmanj, kar lahko naredite, je, da jim zagotovite senco, svežo vodo in prepoznate znake morebitnega toplotnega udara.

Mačke spijo na res čudnih mestih. Kdaj je to lahko razlog za preplah?
Domače živali

Mačke spijo na res čudnih mestih. Kdaj je to lahko razlog za preplah?

Mačke iščejo varno, toplo in udobno mesto za spanje. Strokovnjaki pojasnjujejo, da pogosto izberejo višja mesta ali kotičke z vonjem lastnika, ker se tam počutijo najbolj varno in imajo nadzor. Hkrati pa svetujejo, da se ob nenadni spremembi lokacije spanja posvetujete z veterinarjem.

Zvezdnica priljubljene serije živi odmaknjeno življenje na kmetiji
Novice

Zvezdnica priljubljene serije živi odmaknjeno življenje na kmetiji

Ameriška igralka Millie Bobby Brown, ki je v lanskem letu večno zvestobo obljubila Jaku Bongioviju, uživa v odmaknjenem življenju na svoji kmetiji. Poleg moža ji družbo delajo številne živali, odprla je namreč celo zavetišče za pse.

V okolici Polskave neznanec v glavo ustrelil mačjo mamo
Domače živali

V okolici Polskave neznanec v glavo ustrelil mačjo mamo

"Žal je tudi to Slovenija, narod z zračnimi puškami, ki kot za šalo streljamo mačke, vrane, golobe, včasih tudi pse in druge živali." S tem stavkom se začne pretresljiva objava Veterinarskega centra Pika v Mariboru, s katero opozarjajo, da so na veterini pred dnevi sprejeli muco, ki je bila ustreljena v glavo.

Domače živali

Znanstveniki so preverili, ali hišni ljubljenček lahko nadomesti partnerja

Nova znanstvena raziskava razkriva, da hišni ljubljenčki, kot so psi in mačke, izboljšujejo naše počutje skoraj tako močno kot zakonska zveza ali redna druženja s prijatelji in sorodniki. Nekateri raziskovalci celo pravijo, da je njihov 'učinek na srečo' vreden kar 83.000 evrov na leto!

Znanstveniki so preverili, ali hišni ljubljenček lahko nadomesti partnerja
Veterinar svari pred tem početjem: To lahko škoduje psu in vam
Domače živali

Veterinar svari pred tem početjem: To lahko škoduje psu in vam

Pasja higiena je ključnega pomena za zdravje vašega psa in celotne družine. Pranje pasjega ležišča preprečuje širjenje bakterij, alergij pri psih ter nevšečnosti, kot so bolhe. V članku preberite, kako pogosto bi morali očistiti pasje ležišče.

Mačka za dva dni prizemljila Ryanairovo letalo
Novice

Mačka za dva dni prizemljila Ryanairovo letalo

Nenavaden incident je prejšnji teden za dva dni prizemljil letalo nizkocenovne letalske družbe Ryanair. Krivec pa – mačka!

Iskali so jo celo s šolanimi psi, zdaj je po mesecu dni končno na varnem
Tačke niso igračke

Iskali so jo celo s šolanimi psi, zdaj je po mesecu dni končno na varnem

Konec lanskega leta je izginila 'hišna' muca Veterinarskega centra Pika v Mariboru. Stekla je iskalna akcija, sledili so številni pozivi na družbenih omrežjih, a o muci ni bilo ne duha ne sluha.

Namesto otroške sta zakonca opremila kar pasjo sobico
Dom

Namesto otroške sta zakonca opremila kar pasjo sobico

Si predstavljate, da imate hišo, dva psa, nič otrok in veliko prostora. Bi psičkoma opremili luksuzno otroško oziroma pasjo sobo?

Domače živali

Mačji rekordi - najstarejša mačka živela kar 38 let

Za vse ljubitelje živali, še posebej pa ljubitelje mačk, smo zbrali nekaj mačjih rekordov.

Mačji rekordi - najstarejša mačka živela kar 38 let
Kako pri vas shranjujete skodelice in kozarce?
Skodelice delijo ljudi na dve skupini – kakšen je pravilni način shranjevanja?

Skodelice delijo ljudi na dve skupini – kakšen je pravilni način shranjevanja?

Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

