Krompir, ne glede na to, ali je pridelan doma ali v trgovini, je treba pravilno shranjevati, da preprečite kaljenje, mehčanje ali plesen, piše net.hr. Krompir je živilo, ki se v gospodinjstvih pogosto pokvari, največkrat zaradi nepravilnega skladiščenja.
Krompir je najdlje obstojen, če ga hranimo v hladnem, suhem in temnem prostoru, saj lahko zaradi izpostavljenosti svetlobi in vlagi zgnije. Enako velja za druge korenovke, kot sta korenje in repa. Če ga hranite na ta način, zagotovite, da bo v dobrem stanju več tednov ali morda celo zimo.
Za razliko od druge zelenjave mora biti tudi krompir na zraku. Zato se je najbolje izogibati uporabi hermetično zaprtih posod za shranjevanje.
Včasih je veljalo, da krompirja ne smemo hraniti v hladilniku, ker je obstajal sum, da se lahko zaradi tega v krompirju tvorijo dodatni sladkorji. Nove raziskave kažejo, da je shranjevanje krompirja v hladilniku varno.
Najpomembneje je, da ga zaščitite pred vlago, preden ga shranite v hladilniku. Ne umivajte ga z vodo, ampak le obrišite s suho krpo.
Vir: net.hr
