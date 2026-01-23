Krompir, ne glede na to, ali je pridelan doma ali v trgovini, je treba pravilno shranjevati, da preprečite kaljenje, mehčanje ali plesen, piše net.hr. Krompir je živilo, ki se v gospodinjstvih pogosto pokvari, največkrat zaradi nepravilnega skladiščenja.

Krompir je najdlje obstojen, če ga hranimo v hladnem, suhem in temnem prostoru, saj lahko zaradi izpostavljenosti svetlobi in vlagi zgnije. Enako velja za druge korenovke, kot sta korenje in repa. Če ga hranite na ta način, zagotovite, da bo v dobrem stanju več tednov ali morda celo zimo.