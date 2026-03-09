Ana Praznik, voditeljica priljubljene oddaje Delovna akcija, poudarja, da ima pri uspešni izvedbi zahtevnega in intenzivnega projekta ključno vlogo ekipa. Energijo za delo na terenu črpa prav iz svojih sodelavcev, mojstrov in celotne produkcijske ekipe. Kot pravi, je močan timski duh nepogrešljiv, saj bi bilo brez dobre in povezane ekipe tako zahteven projekt težko izpeljati z enakim veseljem, zanosom in energijo. "Ko sem na projektu, energijo črpam od svojih sodelavcev, to so mojstri, pa seveda tudi produkcijska ekipa, ki je res zlata," pravi.

Ana Praznik komaj čaka začetek nove sezone oddaje Delovna akcija.

Skupaj močnejši: Delovna akcija slavi povezovanje

Delovna akcija nosi močnejše družbeno sporočilo, saj so se letos v projekt vključila društva in skupnosti, ki pomagajo družbi.

Nova sezona oddaje prinaša tudi pomembno vsebinsko novost. Poleg pomoči posameznikom se bodo letos posvetili tudi društvom, skupnostim in skupinam, ki na različne načine pomagajo drugim in prispevajo k družbi. Ana pravi, da jo žalosti, da se predvsem mlajše generacije pogosto vzgaja v individualističnem duhu, hkrati pa opaža, da ljudje vedno bolj hrepenijo po povezovanju in občutku skupnosti.

V preteklih sezonah je oddaja dokazala, da lahko s skupnimi močmi spreminjamo življenja.

Prav zato se ji zdi pomembno, da so takšne skupnosti tudi javno prepoznane. "Tiste skupnosti, ki obstajajo in dajejo nekaj družbi, si zaslužijo, da jih opazimo," poudarja. Vesela in ponosna je, da so v novi sezoni Delovne akcije prepoznali številna društva in skupine, ki vračajo družbi in pomagajo ljudem v stiski.

Ana poudarja, da jo ekipa mojstrov vsako leto znova navdihuje za vrnitev v ta čudovit projekt.

Po njenem mnenju tak pristop oddaji daje še močnejše družbeno sporočilo. Poslanstvo oddaje je namreč pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo, letos pa bodo to poslanstvo razširili tudi na podporo organizacijam in skupnostim, ki s svojim delom povezujejo ljudi. Ana Praznik upa, da bodo s tem razširili obzorja posameznikov ter spodbudili razmislek o pomenu sodelovanja, solidarnosti in skupnosti.

Ana poudarja, da so skupnosti danes še posebej pomembne, saj je vse več individualizma.

V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate celoten intervju z Ano Praznik.