Ana Praznik, voditeljica priljubljene oddaje Delovna akcija, poudarja, da ima pri uspešni izvedbi zahtevnega in intenzivnega projekta ključno vlogo ekipa. Energijo za delo na terenu črpa prav iz svojih sodelavcev, mojstrov in celotne produkcijske ekipe. Kot pravi, je močan timski duh nepogrešljiv, saj bi bilo brez dobre in povezane ekipe tako zahteven projekt težko izpeljati z enakim veseljem, zanosom in energijo. "Ko sem na projektu, energijo črpam od svojih sodelavcev, to so mojstri, pa seveda tudi produkcijska ekipa, ki je res zlata," pravi.
Skupaj močnejši: Delovna akcija slavi povezovanje
Nova sezona oddaje prinaša tudi pomembno vsebinsko novost. Poleg pomoči posameznikom se bodo letos posvetili tudi društvom, skupnostim in skupinam, ki na različne načine pomagajo drugim in prispevajo k družbi. Ana pravi, da jo žalosti, da se predvsem mlajše generacije pogosto vzgaja v individualističnem duhu, hkrati pa opaža, da ljudje vedno bolj hrepenijo po povezovanju in občutku skupnosti.
Prav zato se ji zdi pomembno, da so takšne skupnosti tudi javno prepoznane. "Tiste skupnosti, ki obstajajo in dajejo nekaj družbi, si zaslužijo, da jih opazimo," poudarja. Vesela in ponosna je, da so v novi sezoni Delovne akcije prepoznali številna društva in skupine, ki vračajo družbi in pomagajo ljudem v stiski.
Po njenem mnenju tak pristop oddaji daje še močnejše družbeno sporočilo. Poslanstvo oddaje je namreč pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo, letos pa bodo to poslanstvo razširili tudi na podporo organizacijam in skupnostim, ki s svojim delom povezujejo ljudi. Ana Praznik upa, da bodo s tem razširili obzorja posameznikov ter spodbudili razmislek o pomenu sodelovanja, solidarnosti in skupnosti.
