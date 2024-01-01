Dominvrt.si
Stonehenge, zimski solsticij in črna mačka: dobro ali slabo znamenje?
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali 'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali 'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
Poleg svetovno znanega umetnika Banksyja, katerega dela krasijo številna mesta, se mednarodno vse bolj uveljavlja italijanski umetnik Mattia Botta, ki z mešanico geometrijskih vzorcev in živahnih barv na svojih muralih spreminja mestne krajine po vsem svetu in navdušuje ljubitelje ulične umetnosti.

Igranje klavirja vas lahko stane do 300 evrov

Državni zbor je sprejel nov zakon o varstvu javnega reda in miru, ki prinaša več sprememb in višje globe za posamezne prekrške. Med novostmi so tudi natančneje določena pravila glede povzročanja hrupa, uporabe glasbil ter drugih ravnanj na javnih in zasebnih površinah.

Tako bo vaše oprano perilo pozimi hitreje suho
Ste se kdaj vprašali, zakaj se pozimi perilo suši tako dolgo? Razkrivamo preproste trike za hitrejše sušenje perila v zaprtih prostorih, ki bodo rešili to težavo in preprečili nastanek plesni ter neprijetnih vonjav.

Enostavni triki za popestritev kopalnice
S pomočjo domiselnih tekstilnih rešitev in skrbno izbranih senčil lahko tudi vaša kopalnica postane izraz elegance in osebnega stila. Dajte svojemu domu pridih razkošja in miru z enostavnimi popestritvami.

Preprost trik, s katerim boste odstranili madež rdečega vina
Za vas imamo poceni, a učinkovit trik za odstranjevanje trdovratnih madežev rdečega vina in omake s kuhinjskih površin.

Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Pozimi psi potrebujejo posebno zaščito. Odkrijte, kako jih obleči, zaščititi tačke in prepoznati znake hipotermije.

Dom

Prihranite pri ogrevanju: Praktični nasveti za toplejši dom

S prihajajočo zimo naraščajo tudi stroški ogrevanja. Odkrjite preproste trike, kako učinkovito ogrevati svoj dom, preprečiti izgubo toplote in znižati račune, ter poskrbite za zdravje in udobje sebe in svojih najdražjih.

Kako pogosto bi morali prati posteljnino?
Odgovor prinaša nova študija.

Tako morate skrbeti za božično zvezdo, da bo obstala celo leto
Si želite, da bi vaša božična zvezda vsako leto znova zablestela v polnem sijaju? Sledite preprostim navodilom, ki smo jih za vas zbrali spodaj.

Zato bi morali pozimi izolirati cevi na vašem vrtu
Poglejte, kakšne nasvete so za vas pripravili strokovnjaki.

Zakaj spatifil ne cveti? Morda je krivo to!
Zima je za spatifil zahtevna, a s preprostim trikom s kamenčki ga lahko ohranite zelenega in cvetočega.

Dekor

Trendi te sezone: Najlepše barvne kombinacije za božično drevo

Če se sprašujete, kako letos okrasiti božično jelko, berite naprej. Za vas smo namreč našli najlepše barvne kombinacije, ki so v trendu to sezono.

