Stonehenge, zimski solsticij in črna mačka: dobro ali slabo znamenje?

Poleg svetovno znanega umetnika Banksyja, katerega dela krasijo številna mesta, se mednarodno vse bolj uveljavlja italijanski umetnik Mattia Botta, ki z mešanico geometrijskih vzorcev in živahnih barv na svojih muralih spreminja mestne krajine po vsem svetu in navdušuje ljubitelje ulične umetnosti.
Državni zbor je sprejel nov zakon o varstvu javnega reda in miru, ki prinaša več sprememb in višje globe za posamezne prekrške. Med novostmi so tudi natančneje določena pravila glede povzročanja hrupa, uporabe glasbil ter drugih ravnanj na javnih in zasebnih površinah.
Ste se kdaj vprašali, zakaj se pozimi perilo suši tako dolgo? Razkrivamo preproste trike za hitrejše sušenje perila v zaprtih prostorih, ki bodo rešili to težavo in preprečili nastanek plesni ter neprijetnih vonjav.
S pomočjo domiselnih tekstilnih rešitev in skrbno izbranih senčil lahko tudi vaša kopalnica postane izraz elegance in osebnega stila. Dajte svojemu domu pridih razkošja in miru z enostavnimi popestritvami.
Za vas imamo poceni, a učinkovit trik za odstranjevanje trdovratnih madežev rdečega vina in omake s kuhinjskih površin.
Pozimi psi potrebujejo posebno zaščito. Odkrijte, kako jih obleči, zaščititi tačke in prepoznati znake hipotermije.
S prihajajočo zimo naraščajo tudi stroški ogrevanja. Odkrjite preproste trike, kako učinkovito ogrevati svoj dom, preprečiti izgubo toplote in znižati račune, ter poskrbite za zdravje in udobje sebe in svojih najdražjih.
Si želite, da bi vaša božična zvezda vsako leto znova zablestela v polnem sijaju? Sledite preprostim navodilom, ki smo jih za vas zbrali spodaj.
Zima je za spatifil zahtevna, a s preprostim trikom s kamenčki ga lahko ohranite zelenega in cvetočega.
Če se sprašujete, kako letos okrasiti božično jelko, berite naprej. Za vas smo namreč našli najlepše barvne kombinacije, ki so v trendu to sezono.