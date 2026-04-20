Pomlad je idealen čas, da osvežimo svoj dom in obnovimo energijo bivalnih prostorov. To je obdobje, ko se narava prebuja, svetloba postane močnejša, skupaj z njo pa tudi naš navdih za nove začetke. V nadaljevanju najdete pet praktičnih projektov, ki jih lahko izpeljete sami, hitro in ugodno, ter z njimi svojemu domu dodate svežino, toplino in občutek lahkotnosti, ki ga prinaša novo sezonsko obdobje.

1. Osvežitev sten: najhitrejši način do povsem novega vzdušja

Barve imajo izjemen vpliv na vzdušje v prostoru, zato je sveže prebarvana stena eden najhitrejših načinov za opazno spremembo. Ni vam treba barvati celotnega prostora, že ena izstopajoča stena lahko naredi prostor toplejši, bolj eleganten in mu doda karakter. Praktičen nasvet: Najprej razmislite, kakšno vzdušje želite ustvariti, to naj bo vaše izhodišče pri izbiri barve. - Umirjenost najbolje dosežete z zemeljskimi toni.

- Svežino prostoru podarijo nežne pastelne barve.

- Eleganco pa ustvarijo bogati, globlji odtenki. Nato pripravite prostor: premaknite pohištvo, zaščitite tla in robove (to vam lahko prihrani ogromno čiščenja). Izberite kakovostne barve in valjčke, ki barvo enakomerno razporedijo, tako boste potrebovali manj slojev, delo pa bo hitreje končano in bolj natančno.

2. Prenova kopalnice brez razbijanja

Kopalnica je pogosto prostor, pri katerem prenovo odlašamo zaradi strahu pred visokimi stroški in zapletenimi posegi. A presenetljivo veliko lahko dosežemo že brez kakršnegakoli gradbenega dela. Kaj lahko uredite v enem popoldnevu:

- zamenjate tuš zaveso za tekstilno ali vzorčasto,

- nadgradite osvetlitev z LED svetili, ki ustvarijo občutek večje prostornosti,

- dodate nove ročaje ali obešalnike,

- čez obstoječe ploščice nalepite vodoodporne dekorativne nalepke, ki zakrijejo star videz. To so majhni posegi, ki jih lahko izvede vsak domači mojster. Rezultat pa je kopalnica, ki izgleda kot nova, brez hrupa, prahu in visokih stroškov.

3. Uredite balkon ali teraso

Tudi če imate le nekaj kvadratnih metrov zunanjega prostora, lahko iz njega ustvarite prijeten kotiček za jutranjo kavo ali večerni počitek. Vse se začne z nekaj ključnimi elementi, ki ustvarijo občutek domačnosti:

- položite lesene talne obloge, te se hitro namestijo in ustvarijo 'wellness' videz,

- dodajte udobne blazine in manjši stolček ali klop,

- vključite rastline (zelišča, okrasne trave, rože...),

- poskrbite za prijetno osvetlitev z lučkami ali solarno svetlobo. V BAUHAUS-u boste našli širok izbor rastlin, loncev in vrtne opreme, zato lahko celoten balkon opremite na enem mestu.

icon-expand V Bauhausu boste našli širok izbor vrtne opreme. FOTO: Arhiv naročnika

4. Pametna organizacija

Nered v domu pogosto ustvarja občutek, da potrebujemo večje prostore, a velikokrat gre za to, da prostor ni organiziran optimalno. Kaj lahko uredite hitro:

- na prazne stene namestite viseče police,

- uporabite stenske plošče za orodje, dodatke ali kuhinjske pripomočke,

- uvedite škatle s pokrovom za skrite shranjevalne rešitve,

- uredite en kotiček naenkrat, ne celega stanovanja. Ko stvari dobijo svoje mesto, prostor nenadoma zadihna, vizualni red pa prinese tudi občutek večjega prostora in dom energijsko razbremeni.

icon-expand Pletene škatle so odličen način za boljšo in estetsko organizacijo doma. FOTO: Shutterstock

5. Dekorativne spremembe: majhne poteze, ki ustvarijo veliko razliko

Ko želite hitro spremembo brez posebnega dela, je trik v menjavi dekoracije. To je najhitrejši način za osvežitev ambienta. Včasih je dovolj že nekaj majhnih sprememb:

- nove zavese v svetlejšem tonu,

- okrasne blazine za bolj trendovski videz,

- preproga, ki poveže prostor,

- dekorativni elementi, kot so sveče, okvirji, vaze. Takoj, ko nekaj elementov zamenjate, prostor zaživi v novi podobi in to brez večjih stroškov ali napora.

BAUHAUS: Vrhunska kakovost po trajno ugodni ceni