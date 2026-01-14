Zimski dnevi v Slavoniji so dobili povsem novo, čarobno dimenzijo po zaslugi prebivalcev vasi Banovac. V le nekaj dneh so s skupnimi močmi postavili kar sedem in pol metra visokega sneženega velikana. Kot poročajo hrvaški mediji, se je ideja o nečem posebnem porodila v času, ko je te kraje zajelo obilno sneženje, in ker je bilo snega v izobilju, so se odločili, da naredijo res velikega snežaka.

icon-expand Sneženi mož je visok kar 7,5 metra. FOTO: Bobo Pixsell

Gradnja 'na roke'

Gradnja orjaškega snežaka je potekala tri dni. Pri tem je sodelovala cela vas, mladi in stari, vsak je bil del projekta, je dejal eden od prebivalcev, ki je bil vključen v projekt. "Postavili smo ga zraven zadružnega doma. Vsi so nekaj prispevali, od najmlajših do najstarejših."

icon-expand Snežaka so gradili z rokami. FOTO: Bobo Pixsell

Snežaka niso gradili s pomočjo težke mehanizacije, pač pa so ročno oblikovali vsako posamezno snežno kroglo. Za višje dele snežaka so uporabili lestve in celo izdelali začasen leseni gradbeni oder. Iz prvotnega načrta, da postavijo dva do tri metre visokega snežaka, se je ideja razvila v kar 7,5 metra visokega snežnega orjaka, na katerega so vaščani še vedno zelo ponosni in se redno zbirajo ob snežaku, uživajo ob ognju in prigrizkih.

icon-expand Pri izdelovanju snežaka je sodelovala celotna skupnost. FOTO: Bobo Pixsell

Zabava in povezovanje celotne skupnosti

Ko so prebivalci te majhne vasi opazovali, kako po vsej Hrvaški nastajajo snežaki, se je v njih prižgala ideja, da bi se s svojim snežakom vključili v neformalno tekmovanje. "Opazovali smo, kako vsi gradijo snežake, pa smo tudi mi sprejeli ta izziv," se spominjajo z nasmeškom. Danes v mali vasi ponosno stoji sedem in pol metra visok velikan, ki je skupnosti prinesel lepo priložnost za druženje, ustvarjanje in deljenje radosti. Čeprav so po svetu zagotovo še višji in večji snežaki, pa so prepričani, da ima njihov snežak prav poseben duh. Je zgodba o prijateljstvu, predanosti in ljubezni do domačega kraja.

icon-expand Snežak je postal prava lokalna atrakcija. FOTO: Bobo Pixsell

Rekorder prihaja iz ZDA

Leta 2020 so v Avstriji, na območju Donnersbachwalda (Riesneralm), zgradili snežnega velikana z imenom Riesi. Dosegel naj bi višino 38,04 metra, s čimer je za nekaj centimetrov presegel dotedanjega rekorderja iz ZDA, snežaka z imenom Olympia, ki so ga zgradili leta 2008 v Bethelu (zvezni državi Maine) in je v višino meril 37,21 metra.

