Med Amsterdamom in Utrechtom leži pet povezanih jezer, ki so danes pravi raj za oddih in vodne športe. A zanimivo je, da tam nekoč sploh ni bilo jezer. Kot piše arhitekturni portal Designboom, so bila tam v preteklosti le mokra barja. Ljudje so na tem območju stoletja kopali šoto za kurjavo, v izkopane jame pa je postopoma vdrla voda in ustvarila današnjo podobo pokrajine.

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Ko čolni nadomestijo avtomobile

Namesto da bi vodo izsušili, so se Nizozemci prilagodili novim razmeram. Kot poroča portal Parametric Architecture, se je življenje tukaj razvilo povsem po svoje: ozki pasovi zemlje, ki so ostali med izkopi, danes služijo kot vrtovi in temelji za hiše. Kanali so postali glavne ulice, avtomobile pa so pri vsakodnevnih opravkih zamenjali čolni. Od zgoraj je pokrajina videti kot zbirka ozkih zelenih otočkov na temni vodi in skoraj na vsakem stoji hiša ali vikend.

icon-expand Avtomobile pa so pri vsakodnevnih opravkih zamenjali čolni. FOTO: Profimedia

Hiše, ki spoštujejo naravo

Življenje na jezerih Loosdrechtse Plassen poteka bolj umirjeno, kar se pozna tudi pri gradnji tamkajšnjih domov:

- Do doma le po vodi: Številne hiše sploh nimajo ceste ali dovoza za avto, ampak le svoj pomol. Lastniki in obiskovalci do njih pridejo z jadrnico, kajakom ali majhnim električnim čolnom.

- Naravni materiali: Kot navaja Parametric Architecture, hiše ne izstopajo na silo, ampak se lepo zlijejo z okolico. Arhitekti pogosto uporabljajo les in velika okna, da imajo stanovalci občutek, kot da bivajo neposredno na vodi.

- Plavajoči domovi: Poleg hiš na ozkih otočkih tam gradijo tudi sodobne plavajoče hiše. Arhitekturni biro Waterstudio na svoji spletni strani opisuje domove, ki v manjših skupinah plavajo na skupni ploščadi, vsak lastnik pa ima svoj čoln privezan tik pred vhodnimi vrati.

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icon-expand Zgodba teh jezer je hkrati lep opomnik, kako lahko narava in človek z roko v roki nekdanje izkopane jame spremenita v enega najlepših kotičkov za bivanje. FOTO: Profimedia

Od preprostih koč do modernih vil

Okoliške vasi, predvsem Oud-Loosdrecht in Kortenhoef, danes ponujajo veliko marin, restavracij ob vodi, kampov in zasebnih vikendov. Kot ugotavlja nepremičninski portal Baerz, si veliko ljudi želi kupiti hišo na tem območju, saj je blizu velikih mest, parcel ob vodi pa je malo. Ponudba je zelo pestra: od preprostih lesenih koč na samotnih otočkih do modernih vil. Zgodba teh jezer je hkrati lep opomnik, kako lahko narava in človek z roko v roki nekdanje izkopane jame spremenita v enega najlepših kotičkov za bivanje – in morda tudi navdih, da bi lahko pogosteje gradili v sožitju z vodo, namesto da se ji le umikamo.