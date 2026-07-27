Med njimi sta 29-letna Lois Roberts in Aron Llwyd, ki sta zamenjala Cardiff za Ynys Enlli, bolj znan kot otok Bardsey ob obali Walesa. Danes živita na kraju, kjer je stalne prebivalce mogoče prešteti na prste ene roke, ovc pa je več sto.

Preberi še Nekoč nogometni idol, danes čebelar: David Beckham navdušil z novo strastjo

Mesto sta zamenjala za življenje brez najemnine

Lois in Aron sta dolga leta živela v Cardiffu, kjer sta si, podobno kot številni mladi, želela bolj trajnostnega načina življenja. Toda v mestu je bilo to po njunih besedah težko doseči. Imela sta majhen vrt, visoke stroške in malo stika z naravo. Preobrat je prinesel oglas za oskrbnika otoka. Sklad Bardsey Island Trust je iskal ljudi, ki bi skrbeli za vrtove, počitniške hišice in vsakodnevno delovanje otoka. Lois in Aron sta se prijavila in uspela. Danes za svoje delo prejemata plačilo, poleg tega pa živita brez najemnine.

icon-expand Lois Roberts in Aron Llwyd sta danes oskrbnika otoka. FOTO: Profimedia

Kraj, kjer je več ovc kot ljudi

Na otoku vse leto živijo le štirje ljudje, medtem ko ovce daleč presegajo število prebivalcev. Lois se pošali, da jih imata z Aronom za sosede. Spomladi, ko se skotijo jagnjeta, se otok spremeni v pravo razglednico. Toda življenje ni tako idilično, kot se morda sliši na prvi pogled. Na otoku ni trgovine, do njega je mogoče priti le s čolnom. Če pozabiš kupiti moko, mleko ali zobno pasto, ni hitrega skoka do najbližjega supermarketa. Tudi obiski prijateljev in družine zahtevajo precej načrtovanja.

Preberi še Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer

Življenje kot nekoč

Par živi v starejši hiši, kompostno stranišče pa stoji na vrtu. Mobilnega signala skoraj ni, internetna povezava pa ni vedno zanesljiva. Lois pravi, da ima včasih občutek, kot bi se vrnila nekaj desetletij v preteklost. A prav to ju navdušuje. Namesto nenehnega gledanja v zaslone veliko časa preživita na prostem. Njuno delo vključuje vrtnarjenje, košnjo trave, vzdrževanje hiš, barvanje, popravila po neurjih in pripravo nastanitev za obiskovalce. Kot poroča BBC Wales, sta se med drugim naučila tudi popravljati poškodovana vrata in strehe, ki jih na otoku pogosto preizkušajo močni vetrovi.

icon-expand Namesto nenehnega gledanja v zaslone veliko časa preživita na prostem. FOTO: Profimedia

Ko ugotoviš, od kod prihajata voda in elektrika

Morda največja sprememba ni povezana z naravo, ampak z odnosom do vsakodnevnih dobrin. Lois priznava, da prej nikoli ni veliko razmišljala o tem, od kod prihajata voda in elektrika. Na otoku pa je to del vsakdanjega življenja. Par skrbno spremlja porabo energije, prideluje del hrane, uporablja lokalne vire in se trudi živeti čim bolj samooskrbno. Takšen način življenja morda ni za vsakogar, a strokovnjaki za trajnostno bivanje že dolgo opozarjajo, da prav neposreden stik z viri poveča zavedanje o potrošnji in pogosto pripelje do bolj premišljenih navad doma.

Preberi še Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?

icon-expand Medtem ko mnogi sanjajo o hiši z razgledom, sta onadva našla nekaj še redkejšega: občutek, da čas teče počasneje. FOTO: Profimedia

Pogled, ki ga ne more kupiti nobena vila

Čeprav je življenje na otoku zahtevnejše, ima tudi nagrade, ki jih v mestu težko najdeš. Otok Bardsey je leta 2023 postal prvo območje v Evropi s certifikatom International Dark Sky Sanctuary, kar pomeni, da spada med najboljše lokacije za opazovanje nočnega neba. Zaradi izjemno majhne svetlobne onesnaženosti je tam mogoče opazovati Rimsko cesto v vsej njeni veličini. Prav to je eden od razlogov, da Lois in Aron verjameta, da sta sprejela pravo odločitev. Medtem ko mnogi sanjajo o hiši z razgledom, sta onadva našla nekaj še redkejšega: občutek, da čas teče počasneje.

Preberi še Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik

Kaj nas lahko njuna zgodba nauči?

Ni treba, da se preselimo na otok sredi morja. Zgodba Lois in Arona pa nas opominja, da udobje ni vedno povezano z velikostjo hiše ali lokacijo stanovanja. Včasih je največji luksuz prav to, da zjutraj namesto prometa slišiš petje ptic, poznaš svoje sosede in veš, od kod prihajata voda ter elektrika, ki ju uporabljaš vsak dan.