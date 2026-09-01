David Beckham že nekaj let dokazuje, da po koncu nogometne kariere ni izgubil tekmovalnega duha. Le da ga danes pogosto usmerja v povsem drugačne izzive, med katerimi ima posebno mesto vrtnarjenje. Njegovi sledilci na družbenih omrežjih zato redno spremljajo utrinke z družinskega posestva v angleškem Cotswoldsu, kjer nekdanji nogometni zvezdnik prideluje sadje, zelenjavo in skrbi za vrt. Ima tudi kokoši, tako da se je že večkrat pohvalil z domačimi jajci. Tokrat je v središču pozornosti pristal pridelek, ki je presenetil celo njegovo ženo Victorio Beckham.

Nenavadno velik pridelek je sprožil val komentarjev

Victoria Beckham je na družbenih omrežjih delila zabaven posnetek, na katerem David ponosno razkazuje zelenjavo, ki jo je vzgojil na domačem vrtu. Posebno pozornost je pritegnila izjemno velika bučka, ob katerem Victoria ni skrivala presenečenja. "Kaj je to, David?" ga je vprašala. "To je buča," je odgovoril. "Še nikoli nisem videla buče takšne oblike. Ne vem, kaj naj rečem," je dejala v šaljivem tonu, medtem ko je David navdušeno razlagal, kaj vse je letos uspelo na njegovem vrtu. Posnetek je med oboževalci hitro postal viralen in sprožil številne komentarje. Zakonca sta znova dokazala, da znata s sproščenim humorjem nasmejati sledilce.

icon-expand David Beckham na vrtu FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Vrt je postal njegova velika strast

Da David Beckham vrtnarjenja ne jemlje kot bežen hobi, je znano že dlje časa. Na svojem posestvu prideluje različne vrste zelenjave, sadja in zelišč, pogosto pa deli fotografije korenja, čebule, bučk, fižola in drugih pridelkov. Britanski mediji so že večkrat poročali, da je prav delo na vrtu eden njegovih najljubših načinov sproščanja. Beckham je tudi sam večkrat poudaril, da mu stik z naravo pomaga pri ohranjanju notranjega miru in ravnovesja.

Ljubezen do vrtnarjenja osvaja tudi splet

Oboževalci so nad njegovimi vrtnarskimi podvigi navdušeni. Nekateri celo menijo, da bi lahko brez težav vodil lastno oddajo o vrtnarjenju. Njegove objave namreč redno dosegajo milijone ogledov, pri čemer sledilci z zanimanjem spremljajo vsak nov pridelek. Čeprav je David Beckham ena največjih športnih ikon svoje generacije, se zdi, da danes enako ponosno kot nogometne lovorike razkazuje tudi zelenjavo, ki uspe na njegovem vrtu. Prav zaradi takšnih iskrenih in zabavnih trenutkov zakonca Beckham ostajata med najbolj priljubljenimi zvezdniškimi pari na družbenih omrežjih.

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