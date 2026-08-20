Za takšno pripravo ne potrebujete zapletenega sistema. Že premišljeno izbrane alarmne naprave, zunanje svetilke s senzorjem gibanja, časovna stikala in samodejno zalivanje lahko zmanjšajo tveganja ter poskrbijo, da hiša tudi med dopustom ne ostane popolnoma brez nadzora.

Varnost doma se začne še pred odhodom

Najboljša zaščita je načrt, ki ga pripravite nekaj dni pred potovanjem. Tako imate dovolj časa, da odpravite manjše pomanjkljivosti, zamenjate baterije v napravah in preverite, ali vse deluje tako, kot mora. Priprava v zadnjih minutah pogosto pomeni, da spregledamo prav najočitnejše stvari.

Preverite vrata, okna in druge dostopne točke

Preglejte vhodna in stranska vrata, balkonska vrata, kletna okna, garažo ter morebitne vhode skozi pomožne objekte. Preverite delovanje ključavnic, zapahov, okovja in cilindričnih vložkov. Okno, ki ga je težko pravilno zapreti, ali vrata z razrahljanim okovjem popravite še pred odhodom. Posebno pozornost namenite manj vidnim delom hiše. Terasa za živo mejo, vrata v garažo ali kletno okno so lahko z ulice skoraj neopazni, zato naj bodo ustrezno zaprti in po potrebi dodatno zaščiteni. Rezervnega ključa ne puščajte pod predpražnikom, v cvetličnem loncu ali na drugih predvidljivih mestih.

icon-expand Preverjanje vhodnih vrat pred odhodom FOTO: Arhiv naročnika

Zmanjšajte vidne znake daljše odsotnosti

Poln poštni nabiralnik, več dni spuščene rolete in zabojniki, ki ostanejo na ulici, hitro pokažejo, da ni nikogar doma. Prosite zaupanja vrednega soseda ali sorodnika, naj občasno pobere pošto, spremeni položaj senčil in preveri okolico. Če vam kdo zaliva rastline ali skrbi za hišnega ljubljenčka, mu predajte ključ osebno in jasno povejte, katere naprave sme uporabljati. Odhoda in trajanja dopusta ne objavljajte javno vnaprej. Fotografije in vtise lahko delite tudi po vrnitvi, ne da bi s tem razkrivali, da je vaš dom trenutno prazen.

Ustvarite videz, da je nekdo doma

Popolnoma temna hiša več večerov zapored lahko hitro pritegne pozornost. Naravnejši vtis ustvarite z razsvetljavo, ki se v različnih prostorih prižiga ob izbranih urah. Pri tem so uporabna časovna stikala, s katerimi lahko določite čas delovanja namizne ali stoječe svetilke. Ne pretiravajte z neprekinjeno razsvetljavo. Luč, ki gori ves dan in vso noč, ne deluje prepričljivo in po nepotrebnem porablja energijo. Bolj smiselno je, da se svetila vključijo zvečer in izklopijo ob običajni uri. Pred potovanjem nastavitev preizkusite, da vas ne preseneti napačno izbran program.

Osvetlite vhod, dovoz in skrite kotičke

Zunanja razsvetljava izboljša preglednost poti, vhoda, terase in garaže. Zunanje svetilke s senzorjem gibanja se vključijo ob zaznanem premiku, zato vam jih ni treba puščati prižganih celo noč. Pri postavitvi pazite, da senzor pokriva pomembno območje, vendar ga promet na ulici, veje ali gibanje na sosednjem zemljišču ne sprožajo po nepotrebnem. Za zunanjo uporabo izberite svetilko z ustrezno zaščito pred vremenskimi vplivi. Če na določenem delu vrta ni električnega priključka, je lahko praktična solarna svetilka, vendar jo postavite tja, kjer bo čez dan prejela dovolj sončne svetlobe.

icon-expand Osvetljen vhod v hišo FOTO: Arhiv naročnika

Pametni nadzor kot dodatna plast zaščite

Alarmni sistem, senzorji za vrata in okna ter nadzorne kamere ne nadomestijo kakovostnih ključavnic in skrbnega zapiranja, so pa pomembna dodatna plast za varnost hiše. Senzor lahko zazna odpiranje vrat ali okna, kamera omogoča pregled dogajanja, alarm pa opozori na nenavadno dejavnost. Pri izbiri alarmne naprave, senzorja ali kamere preverite: - ali je naprava namenjena notranji ali zunanji uporabi, - kako se napaja in koliko časa zdrži baterija, - kam se shranjujejo posnetki, - ali omogoča obvestila na telefon, - kolikšno območje oziroma vidno polje pokriva, - ali za delovanje potrebuje stalno internetno povezavo. Naprave namestite tako, da nadzorujejo vaše zemljišče in ne posegajo po nepotrebnem v zasebnost sosedov ali mimoidočih.

Ne pozabite na tehnično varnost

Varnost ni povezana samo z vlomom. Pred odhodom izključite naprave, ki jih med dopustom ne potrebujete, zaprite okna ter preverite vodovodne priključke. Če je smiselno, zaprite glavni ventil za vodo. Hladilnik in druge naprave, ki morajo ostati vključene, naj ostanejo priklopljeni neposredno in skladno z navodili proizvajalca. Preverite tudi delovanje javljalnikov dima ter stanje baterij. Če uporabljate pametne naprave, posodobitve in nastavitve uredite pravočasno, gesla pa naj bodo dovolj močna in drugačna od tistih, ki jih uporabljate drugje.

Poskrbite tudi za vrt in okolico

Vrt lahko ob daljši odsotnosti hitro pokaže, da doma ni nikogar. Zalivalni računalnik omogoča časovno določeno namakanje trate, gred in rastlin, vendar sistem pred odhodom večkrat preizkusite. Preverite tesnjenje spojev, pretok vode in usmerjenost zalivalnikov, da voda ne teče po fasadi, poti ali sosednjem zemljišču. Pospravite orodje, lestve, kolesa in vrtne stroje v zaklenjeno garažo ali vrtno hiško. Lestev, ki ostane ob hiši, lahko olajša dostop do višjih oken ali balkona. Vrtno pohištvo, senčnike in lažje predmete zavarujte pred vetrom, obrežite veje, ki bi ob neurju lahko poškodovale streho ali vozilo, ter očistite odtoke in žlebove.

Pred odhodom opravite zadnji varnostni pregled

Tik preden zaklenete vrata, se po hiši sprehodite po vedno enakem vrstnem redu.

icon-expand Varnostni pregled doma FOTO: Arhiv naročnika