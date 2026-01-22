A za hladnokrvnostjo na igrišču, natančnimi servisi in brezhibnim gibanjem Novaka Đokovića se skriva tudi nenavaden ritual, o katerem so v zadnjih letih poročali številni svetovni mediji. Đoković namreč že več kot 15 let pred začetkom turnirja obišče svoj poseben kraj miru – mogočen velikolistni fikus v melbournskih kraljevih botaničnih vrtovih.

Najstarejši prijatelj v Melbournu

Po eni od letošnjih zmag je športnik na igrišču razkril, da to drevo zanj ni zgolj del narave, temveč skoraj osebni spremljevalec. Kot so zapisali v več športnih medijih, ga Đoković opisuje kot svojega najstarejšega prijatelja v Melbournu. "Vedno je bil tukaj – da celi moje rane, mi dela družbo, ko nisem želel nikogar drugega," je dejal in dodal, da mu stik z naravo pomaga v trenutkih, ko je pritisk največji. Zvezdnik je ob tem poudaril, da ima z Melbournom prav posebno vez, botanični vrtovi pa so zanj najljubši del mesta. Prav tam, stran od hrupa tribun in pričakovanj javnosti, se pred turnirjem umiri in osredotoči.

Povezava, ki traja več kot desetletje

V članku iz leta 2024, ki je vzbudil veliko pozornosti, je teniški igralec podrobneje pojasnil, kako se je ta nenavadna povezava sploh začela. Kot je povedal, ga je drevo že ob prvem srečanju pritegnilo zaradi svoje mogočnosti. "Všeč so mi bile njegove korenine, deblo, veje – vse skupaj. Zato sem ga začel obiskovati in celo plezati nanj. Tako se je začelo," so zapisali pri Daily Mailu. Od takrat se k drevesu vrača vsako leto. Čeprav noče razkriti natančne lokacije in vseh podrobnosti rituala, priznava, da mu stik z drevesom pomaga, da se prizemlji, umiri misli in se mentalno pripravi na izzive, ki jih prinaša turnir, na katerem je osvojil že veliko naslovov.

Več kot le vraževerje

Đoković pogosto poudarja, da ne verjame slepo v talismane. A hkrati priznava, da so majhni rituali in stik z naravo pomemben del njegove psihološke priprave. V svetu vrhunskega športa, kjer so razlike med najboljšimi izjemno majhne, je prav mentalna stabilnost pogosto odločilna. Kot so zapisali nekateri tuji mediji, Novak vidi naravo kot močnega zaveznika – nekaj, na kar v hitrem tempu sodobnega življenja pogosto pozabimo. Velikolistni fikus tako zanj ni talisman v klasičnem smislu, temveč simbol ravnovesja, potrpežljivosti in notranje moči.

Značilnosti velikolistnega fikusa

Velikolistni fikus (Ficus macrophylla) je mogočno in dolgoživo drevo, znano po: - izjemno široki in gosti krošnji, ki ustvarja naravno senco, - močnih, razvejanih koreninah, ki pogosto rastejo nad tlemi in delujejo skoraj kiparsko, - dolgi življenjski dobi – številni primerki so stari več sto let, - simboliki stabilnosti, vzdržljivosti in zaščite, ki mu jo pripisujejo v različnih kulturah, - občutku miru in prizemljenosti, ki ga ustvarja v urbanem okolju.