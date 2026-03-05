Ko sta zakonca 38-letni Martin in 34-letna Xana Worthington iz britanskega mesta Swindon ugotovila, da so počitnice v tujini postale predrage, sta sprejela drzno, a navdihujočo odločitev: kupila sta 22 let staro prikolico, ki sta jo našla na Facebook Marketplace za vsega 1.800 funtov, kar je 2.060 evrov. Po besedah zakoncev je šlo za idejo, ki je združila tako željo po potovanjih kot praktično rešitev za družinski proračun. "Zdelo se mi je kot zabaven projekt in hkrati praktičen način, da uživamo v številnih manjših, cenovno dostopnih izletih – namesto da bi leto dni varčevali za en sam velik dopust," je povedala Xana, mama treh otrok.

Od zanemarjene prikolice do družinske oaze

icon-expand Družina s prikolico FOTO: Profimedia

Čeprav je bila prikolica na prvi pogled robustna in zanemarjena, je bila konstrukcijsko v dobrem stanju. To je bil ključni razlog, da sta se odločila za nakup in prenovo. Velika prednost? Martin je po poklicu tesar, zato se je večine del lotil sam. "Osredotočili smo se na preproste, a opazne spremembe. Čas smo si delili med prenovo in skrbjo za otroke in vse skupaj zaključili v šestih tednih," razlaga Martin. Med najcenejšimi, a najopaznejšimi prenovami so bila: - nova tla za približno 120 funtov (137 evrov), - nove prevleke za sedežne garniture za okrog 80 funtov (91 evrov), - nekaj pločevink barve, ročne spretnosti in veliko potrpežljivosti. Rezultat je osupljiv: svetla, topla, sodobno prenovljena mobilna počitniška prikolica, ki družini omogoča povsem nove vrste dopustov – pogoste, kratke in finančno dostopne.

Poceni, a luksuzno

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 5 Družina s prikolico







