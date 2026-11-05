Nekateri se še spomnite časov, ko je bilo skoraj samoumevno, da so imele družine doma nekaj zalog nepokvarljive hrane oziroma takšne z daljšim rokom trajanja, sveče, baterijski radio in priročno lekarno? Mnogi se spominjajo tudi rednih vaj civilne zaščite in nekdanje jugoslovanske doktrine Splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, v okviru katere so bile v šolah, podjetjih in lokalnih skupnostih redne vaje za primer vojne, potresa, požara ali jedrske nevarnosti. Takrat so se številnim ukrepi zdeli pretirani, danes pa se zdi, da se določene ideje vračajo. Evropska unija namreč vse glasneje opozarja, da bi morali biti prebivalci bolje pripravljeni na izredne razmere, od naravnih nesreč in dolgotrajnih izpadov elektrike do motenj v oskrbi in drugih kriznih dogodkov. Med priporočili je tudi priprava tako imenovanega 72-urnega kompleta, s katerim lahko gospodinjstvo prvih nekaj dni preživi brez zunanje pomoči.

icon-expand Evropska komisija državljanom svetuje, naj imajo doma osnovne zaloge ter vnaprej pripravljeno torbo ali nahrbtnik za nujne primere, ki vsebuje nujne potrebščine za hitro evakuacijo. FOTO: Profimedia

Starejši bi rekli, da smo vse to nekoč že imeli.

Ko je bila pripravljenost del vsakdana

V nekdanji Jugoslaviji je bila civilna zaščita precej bolj vpeta v vsakdanje življenje kot danes. V šolah, podjetjih in lokalnih skupnostih so organizirali različne vaje za primer požara, potresa, vojne ali drugih izrednih razmer. Marsikdo se še spominja zaklonišč v stanovanjskih blokih, zalog v kleteh in navodil, kako ravnati v primeru nevarnosti. Takratna logika je bila preprosta: če pride do krize, naj bo družina vsaj nekaj dni sposobna poskrbeti sama zase. Danes, ko lahko skoraj vse naročimo z nekaj kliki na telefonu, se zdi takšno razmišljanje nekoliko staromodno. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da smo zaradi odvisnosti od elektrike, interneta in sodobnih dobavnih verig postali tudi precej ranljivejši.

Kaj so imeli v kleti naši stari starši?

Če bi odprli marsikatero klet ali shrambo pred štiridesetimi leti, bi v njej verjetno našli več zalog pitne vode, konzerve, vložena živila in druga trajna živila, ki ne zahtevajo posebne priprave za uživanje. Pa vreče moke, sladkorja in riža. Mnogi so imeli v kleti shranjen baterijski radio, rezervne baterije, sveče in vžigalice ter osnovni komplet prve pomoči. Nekateri so imeli v kleti shranjene tudi odeje in dodatna oblačila ter nekaj gotovine za nujne primere. Številne od teh stvari so se danes ponovno našle na seznamih priporočil za primer izrednih razmer.

Preberi še Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave

Kaj priporoča Evropska unija?

Pripravljenost ne pomeni panike ali kopičenja zalog za več mesecev. Osnovna ideja je precej preprosta. Gospodinjstvo naj bi bilo sposobno samostojno preživeti vsaj 72 ur. To pomeni, da bi bilo smiselno imeti pri roki pitno vodo, in sicer najmanj nekaj litrov na osebo na dan. Trajna živila, kot so konzervirana hrana, energijske ploščice, suho sadje, testenine in druga živila z daljšim rokom trajanja. Pa baterijske ali ročne svetilke ter rezervne baterije. Radio, ki deluje na baterije ali ročno polnjenje. Prvo pomoč z osnovnimi zdravili, povoji in pripomočki za nujne primere. Nekaj gotovine za prvo silo ter napolnjeno polnilno baterijo za mobilne naprave. Dobro je tudi, da imate pripravljene in shranjene kopije osebnih dokumentov, zdravstvenih kartic in pomembnih telefonskih številk.

icon-expand Primer nahrbtnika, ki naj bi vseboval ključne stvari za prve tri dni preživetja v primeru izrednih razmer. FOTO: X

Bi danes zdržali tri dni brez elektrike?

Poskusite si predstavljati običajen dan brez elektrike. Če živite v pametnem domu, kjer so vse naprave električne in vezane na internet, potem odpade kuhanje, ne delujeta hladilnik in zamrzovalnik, ni tople vode, ker ne dela električni bojler. Ni interneta, ker ne dela modem, če nimate napolnjenega powerbanka, tudi telefona ne boste mogli napolniti. Večina gospodinjstev bi se tako znašla pred precej več izzivi, kot bi jih pričakovala in kot so jim bila izpostavljena gospodinjstva še nekaj desetletij nazaj. Prav zato strokovnjaki priporočajo, da se družine vsaj občasno vprašajo, kako bi ravnale v primeru večdnevnega izpada elektrike ali drugih motenj in si pripravijo rezervni načrt, kako in s čim si bodo pomagale v prvih dneh morebitnih izrednih razmer.

icon-expand Če ga še nimate, si nabavite radio na baterije, da boste lahko spremljali aktualno dogajanje in opozorila. FOTO: Shutterstock

Bolje biti pripravljen kot izgubljen

Današnji svet je hitrejši, udobnejši in tehnološko naprednejši kot kadarkoli prej. Po drugi strani pa je pogosto dovolj že en večji izpad elektrike, da ugotovimo, kako zelo smo odvisni od stvari, ki jih jemljemo za samoumevne. To pa še ne pomeni, da je treba urejati zaklonišča v kleti in kopičiti zaloge za mesece vnaprej. Nekaj litrov vode, osnovna zdravila, svetilka, radio in nekaj trajne hrane pa so lahko dobra ideja. Ne zato, ker pričakujemo najhujše, ampak zato, ker je včasih prav pripravljenost tista, ki prinese največ miru.