Kot so pojasnili na Ministrstvu za naravne vire in prostor, so s 5. 1. 2026 po celotni državi uvedli sistem eGraditev, ki zagotavlja elektronsko poslovanje na področju graditve objektov. Sistem je vzpostavljen v okviru prostorskega informacijskega sistema.
Vlogo za gradbeno dovoljenje je zdaj mogoče oddati elektronsko na vseh 58 upravnih enotah, pri čemer se celoten postopek, vključno z izdajo odločbe, izvede digitalno.
Sistem eGraditev, ki bo v celoti digitaliziral postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, se je sicer uvajal postopoma, da bi bil prehod bolj tekoč in bi imeli vsi udeleženi v postopkih pridobivanja oziroma izdajanja gradbenih dovoljenj dovolj časa za prilagoditev. Z začetkom januarja ga je uvedlo še zadnjih šest upravnih enot, in sicer Domžale, Grosuplje, Kamnik, Ljubljana, Logatec in Vrhnika.
Na ministrstvu so pojasnili še, da od marca 2024, ko so sistem vpeljali na prvo upravno enoto, s terena prejemajo pozitivne odzive, a hkrati tudi dragocene predloge izboljšav, ki bodo pomagali sistem nadgraditi, "da bo ta zagotavljal uporabniku prijazno in kakovostno storitev." Kot so še pojasnili, energijo usmerjajo tudi v izobraževanje in ozaveščanje uporabnikov.
