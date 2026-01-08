Kot so pojasnili na Ministrstvu za naravne vire in prostor, so s 5. 1. 2026 po celotni državi uvedli sistem eGraditev, ki zagotavlja elektronsko poslovanje na področju graditve objektov. Sistem je vzpostavljen v okviru prostorskega informacijskega sistema.

Vlogo za gradbeno dovoljenje je zdaj mogoče oddati elektronsko na vseh 58 upravnih enotah, pri čemer se celoten postopek, vključno z izdajo odločbe, izvede digitalno.