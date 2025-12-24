Rimska četrt Ostiense je dobila novo umetniško podobo. Na Via del Porto Fluviale je italijanski umetnik Mattia Botta, bolj znan kot Geometric Bang, ustvaril osupljiv mural, ki združuje geometrijo, živahne barve in zgodovino prostora. Botta, eden najbolj prepoznavnih sodobnih uličnih slikarjev, je znan po svojem značilnem slogu, kjer se prepletajo stilizirani obrazi, živali, cvetlični motivi in abstraktni vzorci, povezani v harmonični paleti živih barv.
Mural ni zgolj dekoracija, je poklon lokalni skupnosti in industrijski preteklosti te četrti. Prikazuje portrete delavcev, ki so nekoč oblikovali identiteto območja, ter elemente arhitekture, kot je znameniti Gazometro. Vse to je umeščeno v dinamično kompozicijo krožnic, linij in barvnih ploskev, ki ustvarjajo občutek gibanja in povezanosti.
Od grafitarja do mednarodno uveljavljenega umetnika
Mattia Botta se je rodil leta 1984 v Lodiju in je svojo umetniško pot začel kot grafitar, danes pa njegove stvaritve najdemo po vsem svetu, od rodne Italije do Japonske, Rusije, Kanade in Južne Afrike. Njegov slog združuje strogo geometrijo in eksplozivnost barv, kar daje muralom močan vizualni učinek in pozitivno energijo.
Če se boste znašli v Rimu, se sprehodite po četrti Ostiense in si oglejte njegovo barvito mojstrovino. S svojimi stvaritvami nas Geometric Bang opominja, da lahko umetnost na ulici spremeni prostor, mu vdahne življenje in poveže ljudi, podobno kot s svojimi svetovno priznanimi deli počne skrivnostni Banksy.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Njegov umetniški podpis v Palmanovi
Če bi si radi njegova dela ogledali v živo, vam ni treba nujno v Rim, saj je leta 2023 ustvarjal v Slovencem priljubljeni Palmanovi, kjer je ustvaril 12 velikih muralov. Tudi tu je poudarek na geometrijskih vzorcih, živahnih barvnih prelivih in simboliki oblike Palmanove kot 'zvezdaste trdnjave'.
