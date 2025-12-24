Rimska četrt Ostiense je dobila novo umetniško podobo. Na Via del Porto Fluviale je italijanski umetnik Mattia Botta, bolj znan kot Geometric Bang, ustvaril osupljiv mural, ki združuje geometrijo, živahne barve in zgodovino prostora. Botta, eden najbolj prepoznavnih sodobnih uličnih slikarjev, je znan po svojem značilnem slogu, kjer se prepletajo stilizirani obrazi, živali, cvetlični motivi in abstraktni vzorci, povezani v harmonični paleti živih barv.

Mural ni zgolj dekoracija, je poklon lokalni skupnosti in industrijski preteklosti te četrti. Prikazuje portrete delavcev, ki so nekoč oblikovali identiteto območja, ter elemente arhitekture, kot je znameniti Gazometro. Vse to je umeščeno v dinamično kompozicijo krožnic, linij in barvnih ploskev, ki ustvarjajo občutek gibanja in povezanosti.