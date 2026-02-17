Ikona obale, ki je izginila čez noč

Znameniti skalni lok svetega Andreja v Salentu v Apuliji je bil del faraglionskih skalnih formacij in eden najbolj fotografiranih motivov italijanske obale. Kot poroča The Guardian, se je zrušil po silovitem neurju 14. februarja, ko so območje zajeli visoki valovi in močan veter, zaradi česar je formacija popustila in zdrsnila v Jadransko morje.

Da je bilo zrušenje povezano z vremenskimi vplivi, navaja tudi Il Sole 24 Ore, kjer pišejo, da so močni vremenski pojavi dodatno oslabili že načeto strukturo.

icon-expand Porušen lok ljubezni FOTO: Profimedia

Kako je lok nastal?

Zgodba tega loka se je začela z naravnimi procesi, ki trajajo stoletja. Po pojasnilu portala Wanted in Rome je bil lok iz apnenčaste kamnine, ki jo je morje postopoma izdolblo, valovi so skozi čas razširjali razpoke, dokler ni ostal naravni kamniti most med dvema skalnima stebroma.

Stoletja oblikovanja in naravna krhkost

Čeprav natančne starosti ni mogoče določiti, je naravni lok stoletja oblikoval značilno silhueto obale. Nastal je iz apnenčaste kamnine, ki je sicer estetsko privlačna, vendar razmeroma mehka in občutljiva na sol, vlago ter temperaturna nihanja. Takšni naravni mostovi so geološko gledano začasne strukture, se ustvarjajo počasi, a so lahko hkrati zelo krhki. Razpoke, ki jih širi voda, in mehansko delovanje valov postopoma slabijo nosilni del loka, dokler ne pride do nenadnega porušenja. Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da je zrušenje del naravnega cikla in ne izjemen dogodek.

Zakaj je bil tako priljubljen?

Lok ni bil le geološka zanimivost, temveč simbol romantike. Kot poroča ANSA, je bil ena najbolj fotografiranih znamenitosti obale in redna postojanka obiskovalcev. The Guardian dodaja, da je služil kot kulisa zarok, spominskih fotografij in razglednic, zaradi česar je postal prepoznaven simbol regije. Po pisanju The Sun so njegovo priljubljenost krepile tudi lokalne legende, med drugim zgodba, da poljub pod lokom prinaša večno ljubezen, kar je pritegnilo še več radovednih obiskovalcev.

Izginotje 'loka ljubezni' je opomnik, da je narava nenehno v gibanju. Obale, kamnine in pokrajina se spreminjajo, včasih počasi skozi stoletja, drugič nenadoma v eni noči.