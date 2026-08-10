Brisoleji so sodobna zunanja senčila, sestavljena iz aluminijastih lamel, ki jih namestimo pred stekleno fasado, okna ali teraso, da uravnavajo količino sonca in svetlobe, ki prodira v notranje prostore. Ime izhaja iz francoskega izraza "brise-soleil", kar v prevodu pomeni nekaj podobnega "lomilcu sonca", in že sam izraz pove, čemu so namenjeni – lomljenju in usmerjanju sončnih žarkov, preden ti dosežejo steklo ali fasadni ovoj stavbe. V praksi to pomeni, da lamele poleti preprečujejo pregrevanje prostorov, pozimi pa, ko je sonce nižje na nebu, dovolijo več svetlobe in toplote skozi okna. Prav zaradi te lastnosti so brisoleji še posebej priljubljeni pri novogradnjah z velikimi steklenimi površinami, kjer klasične notranje zavese ali navadne rolete ne zadostujejo za učinkovito zaščito pred poletno vročino. Poleg funkcionalne vloge imajo tudi arhitekturno – s svojo linijsko strukturo fasadi dodajo sodoben in urejen videz, zato jih investitorji in arhitekti pogosto vključijo v projekt že v fazi načrtovanja, ne šele kot poznejšo dopolnitev. Poglejmo torej, kako lamele dejansko delujejo, katere izvedbe obstajajo in kje se najbolje obrestujejo.

Kako brisoleji delujejo

Osnovni princip delovanja brisolejev temelji na kotu, pod katerim so lamele nameščene glede na sonce – ta kot določa, koliko svetlobe in toplote bo prišlo skozi do stekla ali fasadne površine. Ker se položaj sonca skozi dan in skozi letne čase spreminja, so lamele zasnovane tako, da čim bolj učinkovito zadržujejo neposredne žarke poleti, ko je sonce visoko, hkrati pa pozimi, ko je nižje, prepuščajo več svetlobe v notranje prostore. To pomeni, da brisoleji niso zgolj senčilo v ožjem pomenu besede, temveč sistem za uravnavanje mikroklime celotnega objekta skozi vse leto. Pri fiksnih izvedbah je kot lamel enkrat za vselej določen glede na orientacijo fasade, pri gibljivih pa ga je mogoče sproti prilagajati trenutnim razmeram.

Lamele in naklon za usmerjanje sonca

Lamele so običajno izdelane iz aluminija, ker ta material dobro prenaša vremenske vplive in ob tem ostane lahek, kar olajša tako montažo kot dolgoročno vzdržljivost konstrukcije. Njihova širina in oblika (ravna, elipsoidna ali profilirana) vplivata na to, kako učinkovito lamela odbija sončne žarke in kako izgleda fasada v celoti, zato izbira profila ni le estetsko, ampak tudi funkcionalno vprašanje. Naklon lamel se prilagodi glede na stran neba, kateri je fasada obrnjena, saj imajo južna, zahodna ali vzhodna lega povsem drugačne zahteve po senčenju.

Vertikalna ali horizontalna vgradnja

Brisoleje lahko vgradimo z vodoravnimi ali navpičnimi lamelami, izjemoma pa tudi v kombinaciji obeh, kadar arhitekturna zasnova to zahteva. Horizontalna postavitev je najpogostejša pri senčenju fasad in oken, saj najbolje sledi gibanju sonca čez dan, vertikalna pa pride bolj do izraza pri senčenju vzhodnih in zahodnih strani, kjer sonce vpada bolj postrani. Izbira med njima je zato v veliki meri odvisna od orientacije objekta in od tega, kateri del dneva želite najbolj učinkovito zasenčiti.

icon-expand Brisoleji so sodobna zunanja senčila, sestavljena iz aluminijastih lamel, ki jih namestimo pred stekleno fasado, okna ali teraso, da uravnavajo količino sonca in svetlobe, ki prodira v notranje prostore. FOTO: Arhiv naročnika

Fiksni in gibljivi brisoleji

Glede na način upravljanja ločimo dva osnovna tipa brisolejev, ki se med seboj razlikujeta predvsem po prilagodljivosti in seveda tudi po ceni. Fiksni sistemi imajo lamele trajno pritrjene pod enim kotom in so zato preprostejši, medtem ko gibljivi omogočajo sprotno spreminjanje naklona glede na trenutne potrebe. Katera izvedba je bolj smiselna, je v veliki meri odvisno od tega, ali potrebujete stalno senčenje večje površine ali pa želite imeti nadzor nad svetlobo skozi ves dan.

Fiksni brisoleji za stalno senčenje večjih površin

Fiksni brisoleji so preprostejša in cenovno ugodnejša izbira, primerna predvsem takrat, kadar želite senčiti večjo fasadno ali stekleno površino in svetlobe ni potrebno sproti regulirati. Ker nimajo premikajočih se delov ali motorjev, so tudi manj podvrženi okvaram in zahtevajo bistveno manj vzdrževanja skozi celotno življenjsko dobo. Pogosto jih arhitekti predvidijo tudi na delih fasade, kjer sploh ni oken, saj s svojo strukturo dodajo stavbi vizualno dovršenost ne glede na funkcionalno vlogo senčenja.

Gibljivi brisoleji z motorno ali ročno regulacijo

Gibljivi brisoleji imajo vgrajen mehanizem, ki omogoča spreminjanje naklona lamel, s čimer lahko kadar koli prilagodite količino svetlobe, ki vstopa v prostor. Upravljanje je lahko ročno ali motorno, pri čemer se motorne izvedbe pogosto povezujejo tudi v pametne sisteme upravljanja doma, nekatere pa za pogon uporabljajo celo energijo iz sončnih celic. Ta prilagodljivost ima svojo ceno, saj je izdelava zaradi vgrajenih komponent zahtevnejša, hkrati pa vam ponuja bistveno več nadzora nad tem, koliko sonca, svetlobe in zraka spustite v prostor v posameznem trenutku dneva.

Kje se brisoleji najpogosteje uporabljajo

Brisoleji so se najprej uveljavili pri poslovnih in javnih objektih z velikimi steklenimi fasadami, kjer je senčenje s klasičnimi sredstvi praktično nemogoče, danes pa jih vse pogosteje najdemo tudi na stanovanjskih hišah in v urejenih zunanjih prostorih. Skupna značilnost vseh teh primerov je potreba po senčenju površin, ki so za navadna senčila prevelike ali arhitekturno preveč izpostavljene, hkrati pa si lastniki želijo ohraniti sodoben videz objekta.

Senčenje fasad in poslovnih objektov

Pri poslovnih stavbah z velikimi steklenimi površinami brisoleji rešujejo dva problema hkrati – preprečujejo pregrevanje notranjih prostorov poleti in hkrati oblikujejo fasado v enoten, arhitekturno dovršen celoten videz. Prav zato so pogosta izbira pri sodobnih poslovnih kompleksih in trgovskih centrih, kjer velika stekla brez zunanje zaščite hitro pomenijo visoke stroške hlajenja.

Zaščita teras in razširjenih bivalnih prostorov

Enako uporabni so brisoleji tudi na terasah, balkonih in v prostorih, ki podaljšujejo bivalni prostor navzven, saj omogočajo, da je zunanji del hiše senčen in prijeten za bivanje skozi večji del dneva. Pri tovrstni uporabi jih pogosto kombinirajo tudi z drugimi rešitvami za zunanje bivanje, na primer z bioklimatskimi pergolami, kjer brisoleji poskrbijo za stransko senčenje, pergola pa za senčenje od zgoraj.

Prednosti brisolejev pred klasičnimi senčili

V primerjavi z notranjimi zavesami, roletami ali žaluzijami imajo brisoleji eno bistveno prednost – sonce zaustavijo še pred steklom, zato je toplotna obremenitev prostora bistveno manjša. Med najpogosteje izpostavljenimi prednostmi so:

- učinkovito senčenje in zaščita pred bleščanjem, ne glede na velikost steklene površine,

- prispevek k dodatni toplotni izolaciji fasade in posledično nižji stroški hlajenja poleti,

- odpornost na vremenske vplive, vključno z močnim vetrom in dežjem,

- estetska dovršenost, ki fasadi ali terasi doda sodoben arhitekturni pridih,

- enostavno vzdrževanje, saj aluminijaste lamele ne zahtevajo posebne nege.

Energijska učinkovitost skozi vse leto

Ker brisoleji delujejo kot dodaten sloj med soncem in stavbo, pripomorejo k stabilnejši notranji temperaturi skozi celo leto – poleti zmanjšujejo potrebo po klimatskih napravah, pozimi pa, zaradi ustreznega naklona lamel, ne ovirajo prehajanja koristne sončne toplote v prostor. Ta lastnost jih uvršča med rešitve, ki se poleg estetske vrednosti dolgoročno poznajo tudi na položnicah za elektriko.

Vzdržljivost in enostavno vzdrževanje

Aluminij kot osnovni material dobro prenaša sonce, dež in temperaturna nihanja, zato brisoleji ob pravilni vgradnji zdržijo vrsto let brez večjih posegov. Občasno čiščenje lamel je praviloma vse, kar je potrebno za ohranjanje videza in delovanja, kar je precejšnja prednost pred senčili, ki imajo več gibljivih ali tekstilnih delov, občutljivih na obrabo.

Kdaj so brisoleji smiselna izbira za vaš dom ali poslovni objekt

Brisoleji so smiselna izbira predvsem takrat, kadar imate opravka z večjimi steklenimi površinami, pri katerih klasična notranja senčila ne zadostujejo za resnično zaščito pred poletno vročino. Prav tako se obrestujejo, kadar želite fasado ali teraso hkrati funkcionalno zaščititi in vizualno posodobiti, saj gre za redko kombinacijo senčila, ki je obenem tudi arhitekturni element. Pri odločanju med fiksno in gibljivo izvedbo je smiselno izhajati iz tega, ali se dnevne potrebe po senčenju na vašem objektu spreminjajo – če je odgovor da, se gibljivi sistem hitro povrne skozi večjo prilagodljivost, če pa gre za stalno izpostavljeno površino, je fiksna izvedba pogosto povsem zadostna in cenovno ugodnejša rešitev. Cena brisolejev je odvisna predvsem od izbrane izvedbe, materiala in velikosti površine, zato je za vaš primer najbolj smiselno pri zanesljivem ponudniku pridobiti individualno ponudbo, ki upošteva točne mere in orientacijo objekta.

Pogosta vprašanja

Kakšna je razlika med brisoleji in žaluzijami ali roletami?

Brisoleji so nameščeni pred fasado ali steklom kot samostojna zunanja konstrukcija in sonce ustavijo, še preden doseže okno, medtem ko so žaluzije in rolete praviloma pritrjene tesno ob okensko odprtino. Zaradi tega brisoleji učinkoviteje preprečujejo pregrevanje prostora in so bolj primerni za senčenje večjih steklenih površin.

Iz katerih materialov so najpogosteje izdelani brisoleji?

Najpogosteje so izdelani iz aluminijastih profilov, ker so ti odporni na vremenske vplive, lahki in dolgoživi, obstajajo pa tudi leseni brisoleji, ki spadajo v drugačen cenovni in vzdrževalni razred. Aluminijaste lamele so na voljo v različnih širinah in barvah, kar omogoča prilagoditev videza fasadi ali terasi.

Ali gibljivi brisoleji potrebujejo elektriko za delovanje?

Gibljivi brisoleji imajo lahko motorni ali ročni pogon, pri čemer motorne izvedbe običajno potrebujejo priklop na električno omrežje, nekateri sistemi pa za pogon uporabljajo energijo iz vgrajenih sončnih celic. Ročno upravljani brisoleji delujejo brez elektrike, a zahtevajo, da naklon lamel prilagajate sami.

Koliko stanejo brisoleji za fasado ali teraso?

Cena brisolejev je odvisna predvsem od izbrane izvedbe (fiksni ali gibljivi), materiala, velikosti površine in zahtevnosti montaže, zato se med posameznimi projekti precej razlikuje. Za natančno oceno stroškov je najbolje pridobiti individualno ponudbo glede na dejanske mere in orientacijo vašega objekta.

Ali je za vgradnjo brisolejev potrebno gradbeno dovoljenje?