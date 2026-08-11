Sukulente so rastline, ki so se skozi evolucijo prilagodile na suha in sončna okolja tako, da vodo shranjujejo v svojih listih, steblih ali koreninah in jo lahko uporabljajo v obdobjih, ko dežja ni. Ta prilagoditev je razlog, da imajo debele, mesnate liste ali stebla, ki na dotik pogosto delujejo skoraj voskasto, in da med posameznimi zalivanji zdržijo bistveno dlje kot večina drugih lončnic. Pod izraz sukulenta spada zelo širok nabor rastlin – od znanih vrst, kot so ehevrije in aloje, do manj razpoznavnih rodov, kot so haworthie ali sedum – zato je izbira pri gojenju sukulent praktično neomejena, ne glede na to, ali iščete majhno rastlino za pisalno mizo ali večjo za teraso. V zadnjih letih so sukulente postale ena najbolj priljubljenih skupin rastlin za dom, kar ni naključje, saj združujejo estetsko privlačnost z razmeroma nezahtevno nego. Poglejmo, katere lastnosti sukulente pravzaprav ločijo od drugih rastlin in zakaj so med ljubitelji rastlin postale tako iskane.

Kaj sukulente pravzaprav so

Izraz sukulenta ne opisuje ene botanične družine, temveč lastnost, ki jo delijo rastline iz zelo različnih rodov – zmožnost shranjevanja vode v odebeljenih delih rastline. Ravno zaradi te skupne lastnosti sukulente najdemo pri kaktusih, pa tudi pri rastlinah, ki s kaktusi sicer niso v sorodu, kot so nekatere vrste iz družine narcisovk ali logolistnic.

Shranjevanje vode v listih, steblih ali koreninah

Pri večini sukulent se voda shranjuje predvsem v listih, ki so zato debelejši in bolj mesnati kot pri običajnih rastlinah, pri nekaterih vrstah pa je glavni vodni rezervoar steblo ali celo koreninski sistem. Ta zaloga vode je razlog, da lahko sukulenta preživi daljša obdobja brez zalivanja, kar je pri klasičnih lončnicah redko mogoče.

Prilagojenost na suha in sončna okolja

Sukulente izvirajo predvsem iz sušnih in polsušnih območij, kjer je sonca veliko, dežja pa malo, zato so skozi čas razvile tudi druge prilagoditve, na primer voskasto povrhnjico, ki zmanjšuje izgubo vode skozi liste. Zaradi tega izvora sukulente na splošno bolje prenašajo neposredno sonce in suh zrak kot večina tropskih rastlin, ki so pri nas prav tako priljubljene kot lončnice.

icon-expand Sukulente so rastline, ki so se skozi evolucijo prilagodile na suha in sončna okolja tako, da vodo shranjujejo v svojih listih, steblih ali koreninah in jo lahko uporabljajo v obdobjih, ko dežja ni. FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj so sukulente tako priljubljene

Priljubljenost sukulent ni posledica ene same lastnosti, temveč kombinacije nezahtevne nege, vizualne privlačnosti in prilagodljivosti različnim prostorom, v katerih jih lahko gojimo.

Enostavna nega, primerna tudi za začetnike

Ker sukulente prenesejo občasno pozabljeno zalivanje bolje kot večina drugih rastlin, so postale priljubljena izbira prav med tistimi, ki se šele učijo skrbeti za rastline ali imajo poleg njih malo časa. Napake, ki bi pri drugih rastlinah hitro privedle do venenja, pri sukulentah pogosto ne pustijo trajnih posledic, kar marsikomu vrne zaupanje v lastne vrtnarske sposobnosti.

Raznolikost oblik, barv in velikosti

Sukulente se med seboj razlikujejo že po videzu – nekatere rastejo v obliki nizkih rozet, druge v visečih poganjkih, tretje pa tvorijo majhna debelolistna drevesca – zato jih je mogoče poljubno kombinirati v razstavah, skupinskih nasadih ali posameznih lončkih. Ta raznolikost je eden od razlogov, da so sukulente postale priljubljen motiv tudi v notranjem oblikovanju, ne le pri vrtnarjih.

Kje sukulente najbolje uspevajo

Sukulente se, glede na vrsto, dobro prilagodijo tako notranjim prostorom kot tudi zunanjim površinam, kar je eden od razlogov za njihovo široko uporabo.

Sukulente v notranjih prostorih

V notranjih prostorih sukulente najbolje uspevajo na svetlih mestih, kot so okenske police, obrnjene proti jugu ali zahodu, kjer prejmejo dovolj neposredne svetlobe. Pri premalo svetlobe se sukulente pogosto raztegnejo proti viru svetlobe in izgubijo strnjeno obliko, kar je eden od pogostejših znakov, da bi jim koristila svetlejša lokacija.

Sukulente na balkonu, terasi ali v vrtu

Zunaj, na balkonu ali na vrtu, se sukulente prav tako dobro obnesejo, še posebej v poletnih mesecih, ko lahko izkoristijo polno sonce in toploto, ki jim je bolj podobna njihovemu naravnemu okolju. Pri nekaterih vrstah je treba pozimi paziti na zmrzal, saj niso vse sukulente enako odporne proti nizkim temperaturam.

Osnovna nega sukulent

Čeprav so sukulente na splošno nezahtevne, pa nekaj osnovnih pravil nege pripomore k temu, da rastline dolgoročno ostanejo zdrave in kompaktne:

- zalivajte redko, a temeljito, in počakajte, da se zemlja med zalivanji popolnoma posuši,

- izberite dobro odcedno zemljo, namenjeno prav sukulentam ali kaktusom,

- zagotovite čim več naravne svetlobe, po možnosti neposredno sonce vsaj del dneva,

- presadite rastlino, ko lonec postane premajhen ali ko zemlja izgublja možnost drenaže.

Zalivanje in svetloba

Največja napaka pri gojenju sukulent je prepogosto zalivanje, saj korenine v stalno mokri zemlji hitro začnejo gniti. Bolje je zemljo pustiti, da se med zalivanji popolnoma posuši, in šele takrat rastlino temeljito zaliti, namesto da bi jo redno, a v majhnih količinah vlažili.

Zemlja in presajanje

Sukulente potrebujejo zemljo, ki vodo hitro odvaja, zato je namenska zemlja za sukulente ali kaktuse, pogosto obogatena s peskom ali perlitom, boljša izbira kot običajna zemlja za lončnice. Presajanje je smiselno, ko rastlina opazno preseže velikost lonca ali ko zemlja postane preveč zbita in slabše odceja vodo.

Katere sukulente izbrati, če šele začenjate

Če ste pri gojenju sukulent šele na začetku, je smiselno izbrati vrste, ki so znane po svoji vzdržljivosti in prenesejo tudi manjše napake pri negi, dokler se ne navadite na njihove potrebe. Ehevrije, sedum in nekatere vrste aloe veljajo za posebej primerne za začetnike, saj dobro prenesejo tako sonce kot rahlo senco in ne zahtevajo pogostega posega. Pri izbiri je smiselno tudi razmisliti, ali bo rastlina stala v notranjih prostorih ali zunaj, saj to vpliva na to, katera vrsta bo v vaših razmerah najbolje uspevala. Za širšo izbiro zdravih sukulent, ki so že navajene na naše podnebje, si lahko ogledate ponudbo sukulent pri Vrtnarstvu Moretini, kjer boste zagotovo našli vrsto, ki ustreza vašim željam in prostoru, v katerem jo boste gojili. Da vam bo lažje, preverite tudi to primerjavo slovenskih ponudnikov sukulent in kaktusov.

Pogosta vprašanja

Kako pogosto je treba zalivati sukulente?

Sukulente je treba zalivati šele, ko se zemlja v lonci popolnoma posuši, kar je v poletnih mesecih lahko enkrat na teden ali deset dni, pozimi pa še redkeje. Prepogosto zalivanje je najpogostejši vzrok, da sukulente propadejo, zato je bolje zalivati preredko kot prepogosto.

Ali sukulente potrebujejo neposredno sonce?

Večina sukulent najbolje uspeva na svetlih mestih z veliko naravne svetlobe, mnoge vrste pa dobro prenesejo tudi neposredno sonce vsaj del dneva. Pri premalo svetlobe se sukulente pogosto raztegnejo in izgubijo strnjeno, kompaktno obliko.

Zakaj so sukulente primerne za začetnike v vrtnarjenju?

Sukulente so primerne za začetnike, ker prenesejo občasno pozabljeno zalivanje in ne zahtevajo zapletene nege, dokler imajo dovolj svetlobe in ustrezno odcedno zemljo. Napake, ki bi pri zahtevnejših rastlinah hitro pomenile venenje, pri sukulentah pogosto ne pustijo takojšnjih posledic.

Ali lahko sukulente gojim v navadni zemlji za lončnice?

Navadna zemlja za lončnice običajno predolgo ostaja mokra, kar pri sukulentah lahko privede do gnitja korenin, zato je priporočljivo uporabiti zemljo, namenjeno prav sukulentam ali kaktusom. Če take zemlje nimate, lahko običajno zemljo za lončnice izboljšate z dodatkom peska ali perlita.

Kako razmnožujem sukulente iz listov ali poganjkov?