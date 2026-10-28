Grob bližnjega je prostor spominov, zato marsikoga zmoti že najmanjša sprememba. Rahlo posedla plošča, odstopljena črka ali drobna razpoka na kamnu se na prvi pogled zdijo predvsem estetska težava. Mnogi si ob tem rečejo, da bodo stanje spremljali in se z njim ukvarjali ob naslednjem obisku. Prav tu pa se pogosto začne zgodba, ki lahko čez nekaj let prinese precej višji strošek. Strokovnjaki za vzdrževanje kamnitih spomenikov opozarjajo, da vreme, vlaga in zmrzal poškodbe iz leta v leto povečujejo. Voda prodre v najmanjše razpoke, pozimi zmrzne in razširi poškodovana mesta, zato lahko na videz nepomembna napaka sčasoma postane resen poseg. Podobno kot pri hiši ali avtomobilu tudi pri nagrobnikih velja preprosto pravilo: najcenejša so popravila, ki jih opravimo pravočasno. Nekaj dodatne pozornosti ob jesenskem obisku pokopališča lahko prepreči veliko večje stroške v prihodnosti.

Razpoka, ki jo je vredno vzeti resno

icon-expand Razpoka, ki je danes komaj opazna, lahko po nekaj zimah povzroči precej dražje popravilo nagrobnika. FOTO: Adobe Stock

Najpogostejši opozorilni znak je razpoka v kamnu. Ne pomeni vsaka razpoka takojšnje nevarnosti, vendar je dobro spremljati, ali se povečuje. Priporočila s področja ohranjanja kamnitih spomenikov kažejo, da je prav izmenjavanje zmrzovanja in taljenja eden najpogostejših razlogov za širjenje poškodb na kamnitih površinah. Voda vstopi v drobne pore in razpoke, nato pa ob zmrzovanju ustvari pritisk, ki poškodbo postopoma povečuje. Če opazite novo razpoko ali se stara iz leta v leto veča, je smiseln pregled pri kamnoseku.

Nagnjen nagrobnik pogosto pomeni večjo težavo

Marsikdo najprej opazi, da nagrobnik ni več povsem raven. Čeprav se zdi, da gre zgolj za videz, je vzrok pogosto v premikanju podlage ali posedanju terena. Po ocenah strokovnjakov za obnovo nagrobnikov so prav premiki temeljev in tal med najpogostejšimi vzroki za nagibanje spomenikov. Če se težava ne odpravi pravočasno, lahko pride do dodatnih poškodb kamnitih elementov ali napisov.

Odstopljena črka ni le estetska napaka

icon-expand Spomin na mrtve na Žalah FOTO: Miro Majcen

Na številnih starejših nagrobnikih so napisi izdelani iz kovinskih črk, ki so pritrjene na kamen. Z leti lepilo in pritrdilni elementi popustijo, svoje pa naredijo tudi dež, sneg in temperaturna nihanja. Ko odstopi ena črka, ljudje pogosto menijo, da ne gre za nujno popravilo. V resnici lahko voda začne pronikati v odprtine okoli pritrdilnih mest in sčasoma povzroči dodatne poškodbe kamna. Zato je popravilo takšnih manjših napak običajno precej cenejše kot poznejša obnova celotnega napisa. Tudi vgravirane črke lahko zbledijo, tako da je v tem primeru prav tako smiselno poklicati kamnoseka.

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Kdaj je čas za klic kamnoseku? Strokovni pregled je priporočljiv, kadar opazite: - novo ali povečano razpoko, - nagnjen ali posedajoč nagrobnik, - odstopljene črke, - majanje posameznih elementov, - odkrušene robove, - spremembe, ki so po zimi izrazitejše kot prej.

Nekaj deset evrov danes lahko prihrani več sto evrov jutri

Pri nagrobnikih je pogosto najdražje prav odlašanje. Manjša poškodba, ki jo je danes mogoče sanirati razmeroma hitro, se lahko pod vplivom dežja, zmrzali in časa spremeni v precej zahtevnejši projekt. Ko boste pred prazniki obiskali grob svojih bližnjih, zato ne glejte le cvetja in sveč. Drobna razpoka, nekoliko nagnjen kamen ali črka, ki ni več trdno na svojem mestu, so pogosto prvi opozorilni znaki, da bo obisk kamnoseka danes precej cenejši kot čez nekaj let.

Koliko lahko stanejo popravila? Natančna cena je odvisna od vrste kamna, velikosti poškodbe in zahtevnosti dela, zato večina kamnosekov pripravi ponudbo po ogledu ali fotografiji nagrobnika.

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