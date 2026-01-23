Kaj je pavšalno nadomestilo?

Pavšalno nadomestilo pomeni, da kmet pri prodaji svojih pridelkov ali storitev prišteje 8 odstotkov k osnovni ceni, ta znesek pa predstavlja delno povračilo DDV, ki ga sicer ne more uveljavljati, ker ni vključen v redni sistem DDV. Kot so zapisali na spletni strani KGZS, gre za poenostavljeno ureditev, namenjeno predvsem manjšim kmetijam, ki poslujejo v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Kupec, ki je identificiran za namene DDV, lahko znesek pavšalnega nadomestila pri svojem obračunu obravnava kot vstopni DDV.

Komu pavšalno nadomestilo pripada?

Do pavšalnega nadomestila so upravičeni kmetje oziroma člani kmečkih gospodinjstev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: - opravljajo osnovno kmetijsko ali osnovno gozdarsko dejavnost, - dohodek ugotavljajo na podlagi pavšalne obdavčitve oziroma katastrskega dohodka, - niso zavezanci za DDV, - imajo veljavno dovoljenje za uveljavljanje pavšalnega nadomestila, izdano s strani davčnega organa. Kot poudarjajo na Finančni upravi RS, lahko pavšalno nadomestilo uveljavlja le tista oseba, ki je vpisana na seznam upravičencev in ima urejen status v sistemu eDavki. Veljavnost dovoljenja običajno preveri tudi kupec ob odkupu pridelkov.

Kako se pavšalno nadomestilo uveljavlja v praksi?

V praksi postopek poteka tako, da kmet ob prodaji pridelkov ali storitev davčnemu zavezancu k osnovni ceni prišteje 8-odstotni pavšalni pribitek. Kupec ta znesek evidentira, kmet pa mora ob koncu koledarskega leta oddati obračun pavšalnega nadomestila. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo, da mora kmet obračun oddati tudi v primeru, ko v letu ni imel nobenih dobav, saj je to pogoj za ohranitev dovoljenja za prihodnje obdobje.

Rok za oddajo obračuna: 31. januar 2026