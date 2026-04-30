Kaj je konjska influenca in zakaj je nevarna

Konjska influenca je zelo nalezljiva virusna bolezen dihal pri konjih, ki se širi predvsem v okoljih z večjo koncentracijo živali. Po pojasnilih veterinarske stroke, ki jih povzema Ministrstvo za kmetijstvo, se virus prenaša z aerosolom, torej kapljicami pri kašljanju, pa tudi z neposrednim stikom z izločki okuženih živali. Kot so sporočili z Uprave za varno hrano, se virus lahko prenaša tudi posredno, prek opreme, oblačil in rok ljudi, ki so v stiku z okuženimi konji.

Konjska influenca je zelo nalezljiva virusna bolezen dihal pri konjih.

Trenutna situacija in pojav okužb

Veterinarji so v zadnjem obdobju zaznali posamezne primere influence pri konjih, kar potrjuje tudi obvestilo, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Bolezen se lahko hitro širi, zlasti v hlevih, kjer si živali delijo skupne prostore ali opremo. Po podatkih veterinarskih poročil, ki jih povzema Svetovna organizacija za zdravje živali WOAH, lahko izbruhi v kratkem času zajamejo večje število živali, če niso pravočasno uvedeni zaščitni ukrepi.

Biovarnostni ukrepi za preprečevanje širjenja

Ministrstvo za kmetijstvo poudarja, da je dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov ključnega pomena za omejevanje širjenja bolezni. Med najpomembnejšimi ukrepi so: - karantena za novo prispete živali in takojšnja osamitev obolelih konj - redno čiščenje in razkuževanje hlevov, opreme in prevoznih sredstev - ločena uporaba opreme za posamezne živali - omejevanje premikov konj v času izbruha bolezni

- dosledna osebna higiena in uporaba zaščitne opreme - preprečevanje vstopa nepooblaščenih oseb v hleve - vzdrževanje čistega in urejenega okolja za živali Strokovnjaki iz Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni poudarjajo, da so prav higienski in organizacijski ukrepi najpomembnejša prva obrambna linija pred širjenjem virusnih bolezni v živalskih populacijah.

Vloga cepljenja pri zaščiti konj

Cepljenje konj pomembno zmanjšuje tveganje za izbruh bolezni in lahko omili njen potek pri okuženih živalih. Po pojasnilih veterinarske stroke, ki jih povzema Ministrstvo za kmetijstvo, je cepljenje še posebej priporočljivo za konje, ki sodelujejo na tekmovanjih in prireditvah, kjer je tveganje za stik z drugimi živalmi večje. Cepljenje tako v kombinaciji z biovarnostnimi ukrepi bistveno zmanjša možnost širjenja okužb v populaciji.

