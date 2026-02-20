Lindsey Vonn preživlja izjemno težke dni. Najprej je na smuku v Cortini doživela grozljiv padec, ki jo je pustil s hudo poškodbo noge in jo poslal v bolnišnico. Kot da to ni bilo dovolj, je le dan pozneje prejela sporočilo, ki jo je povsem potrlo: njen trinajstletni pes Leo je umrl po boju z rakom na pljučih. Oboje se je zgodilo v kratkem času, kar je smučarko zelo prizadelo.

V svojih zapisih na družbenih omrežjih je delila, da so to bili "najtežji dnevi njenega življenja." Padec in smrt psa sta jo močno prizadela. Trenutno je doma, kjer se pripravlja na nadaljnje zdravljenje noge, kot je napisala na družbenih omrežjih, se že zelo veseli naslednje operacije, po kateri se bo lahko končno rešila zunanjega kovinskega fiksatorja, ki ji trenutno omejuje gibanje.

icon-expand Lindsey Vonn je doživela hud padec v Cortini. FOTO: Profimedia

Izguba hišnega ljubljenčka jo je močno prizadela

Leo je bil del njenega življenja trinajst let in je igral pomembno vlogo, zlasti v težkih obdobjih poškodb. V zadnjem obdobju se je boril z rakom na pljučih. To bitko je žal izgubil 9. februarja, samo dan po Vonninem padcu v Cortini. Smrt Lea je smučarka doživela med bivanjem v bolnišnici. Kot je povedala, "Za mano so najtežji dnevi mojega življenja, nisem še prebolela smrti mojega najzvestejšega spremljevalca. Medtem ko sem ležala v bolnišnici, sem prejela eno najbolj groznih novic zadnjih nekaj let, za vedno smo se poslovili od Lea. Moji nesreči je sledila njegova."

Poudarila je tudi, da ji je Leo vedno stal ob strani, ko ga je najbolj potrebovala. Izguba dolgoletnega in zvestega ljubljenčka po težki bolezni zagotovo vpliva na psihično stanje osebe, sploh v kombinaciji z osebno poškodbo.

Trinajst let ljubezni: Leo ni bil le pes, bil je njen spremljevalec v vzponih in padcih, trden steber, ki ji je stal ob strani vselej, ko ga je najbolj potrebovala.

Ostaja osredotočena na zdravljenje