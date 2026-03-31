Globoko v vzhodni Nemčiji, sredi izjemnega Kromlauerskega parka, stoji eden najbolj fotogeničnih in skrivnostnih mostov na svetu – Rakotzbrücke, pogosto imenovan kar Hudičev most. S svojo popolno kamnito simetrijo in čarobnim odsevom v jezeru ustvarja iluzijo popolnega kamnitega kroga, zaradi katerega izletniki in fotografi prihajajo od vsepovsod.

Preberi še Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik

Most, ki ga je po legendi pomagal zgraditi sam hudič

Hudičev most spada v skupino evropskih mostov, ki so zaradi svoje drzne in na videz nemogoče izvedbe dobili ime, povezano s hudičem. Kot piše Christine Abroad, je razlog preprost: v 19. stoletju so bili takšni mostovi tako neverjetni, da so ljudje trdili, da jih je lahko zgradila samo nadnaravna sila. Po legendi naj bi lokalni plemič pri gradnji potreboval pomoč hudiča, ta pa naj bi zahteval dušo prvega, ki bo most prečkal. Starejša ženska naj bi ga prelisičila in čez most poslala žival, v nekaterih različicah psa ali kozo. To je hudiča razjezilo in naj bi zaradi prevare most za vedno preklel, zato ga tudi danes nihče ne sme prečkati.

Hudičev most je zgrajen iz različnih lokalnih kamnov, vključno z bazaltnimi stebri, ki na obeh straneh ustvarjajo dramatične navpične formacije.

Zgodovina Rakotzbrücke: več estetike kot praktičnosti

Most je bil naročen leta 1860, kot piše Atlas Obscura, ki dodaja, da je bil zgrajen iz različnih lokalnih kamnov, vključno z bazaltnimi stebri, ki na obeh straneh ustvarjajo dramatične navpične formacije. Kot poroča blog Christine Abroad, je gradnjo naročil lokalni vitez Friedrich Herrmann in most zaradi svoje nevarne ter čudežne zasnove spada med tako imenovane 'Hudičeve mostove'. Historic Strolls pojasnjuje, da je gradnja trajala približno deset let, kar je za tisti čas izjemno dolga doba, most pa je bil postavljen na lesenih oporah in okrašen z bazaltnimi stolpiči.

Most, zgrajen za oči

Rakotzbrücke je eden redkih mostov, ki ni bil zgrajen za prečkanje, temveč izključno zaradi svoje dramatične, skoraj neresnične estetike. Kot piše portal tourmygermany.com, most ni bil zasnovan kot infrastrukturni objekt, temveč kot 19. stoletju lastna 'Instagram točka', kar lepo pojasnjuje, zakaj je tako krhek in obiskovalcem zaprt.

Preberi še Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij

Idiličen park, v katerem stoji most

Rakotzbrücke se nahaja v Rhododendronparku Kromlau, enem največjih parkov v saški regiji. Kot piše LYXPLANET, park obsega približno 200 hektarjev in je znan po botaničnem bogastvu, jezerih, rododendronih, azalejah in redkih drevesnih vrstah. Park je odprt vse leto, vstop je brezplačen, v okolici so sprehajalne poti, mogočne kamnite formacije in slikovite razgledne točke.

Zakaj je to eden najbolj fotogeničnih mostov v Evropi

Atlas Obscura pojasnjuje, da je most zasnovan kot polovica popolnega kroga, odsev v mirni vodi pa ustvari celotno geometrijsko formo, prizor, ki ga fotografi lovijo ob različnih urah dneva. Kot piše Christine Abroad, je most najlepši jeseni, ko listje ustvari dramatično kuliso, ki dodatno poudari njegovo mističnost. Rakotzbrücke je popoln izlet za ljubitelje narave, fotografije in mističnih legend. S svojo pravljično zasnovo, botanično bogatim parkom in zanimivo zgodovino ponuja idealno vikend doživetje, ki ga zlahka umestite na svoj seznam 'krajev, ki jih moram videti vsaj enkrat v življenju'.