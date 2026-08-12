Glass Beach pri mestu Fort Bragg na severni obali Kalifornije je danes simbol moči narave, hkrati pa tudi opomin, kako dolgo trajajo posledice človeških napak.

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Od odlagališča do turistične znamenitosti

Težko si je predstavljati, da so prebivalci Fort Bragga med letoma 1906 in 1967 na pečine ob obali odlagali najrazličnejše odpadke. Med njimi so bile steklenice, keramika, gospodinjski aparati in celo avtomobili. Območje so domačini preprosto imenovali kar The Dumps oziroma smetišče. Ko so oblasti leta 1967 odlaganje odpadkov prepovedale, so sledile čistilne akcije. Večje kovinske in druge nevarne predmete so odstranili, ogromne količine razbitega stekla pa so ostale na obali. Takrat se je začelo delo, ki ga noben človek ne bi mogel opraviti tako učinkovito kot narava.

icon-expand Glass Beach pri mestu Fort Bragg na severni obali Kalifornije je danes simbol moči narave, hkrati pa tudi opomin, kako dolgo trajajo posledice človeških napak. FOTO: Profimedia

Morje je desetletja popravljalo človekove napake

Valovi Tihega oceana so leta in leta premetavali koščke stekla med peskom, kamenjem in skalami. Ostri robovi so se postopoma obrabili, površina stekla pa je postala gladka in rahlo matirana. Po navedbah strokovnjakov za morsko steklo lahko nastanek značilnega videza, ki ga poznamo danes, traja tudi več desetletij. Prav zaradi tega imajo stekleni kamenčki skoraj videz naravnih prodnikov. Najpogostejši so zeleni, rjavi in beli odtenki, ki izvirajo predvsem iz nekdanjih steklenic in kozarcev. Med zbiratelji pa so posebej cenjeni redki modri in rdečkasti kosi, ki izvirajo iz starih zdravilnih stekleničk, luči ali avtomobilskih delov.

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Lepota, ki jo ogroža njena priljubljenost

Glass Beach je danes del državnega parka MacKerricher State Park in privablja obiskovalce z vsega sveta. Prav priljubljenost pa predstavlja eno največjih groženj temu nenavadnemu kraju. Čeprav je odnašanje steklenih kamenčkov prepovedano, številni obiskovalci še vedno posežejo po spominku. Zaradi desetletij takšnega početja je na plaži opazno manj stekla kot nekoč, zato upravljavci območja obiskovalce pozivajo, naj ga občudujejo le z očmi in fotoaparatom. Pravila niso namenjena le ohranjanju videza plaže. Namenjena so tudi zaščiti zgodovinske in naravne vrednosti prostora, ki predstavlja redek primer, ko je narava del posledic človekovega ravnanja uspela spremeniti v nekaj lepega.

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Poučna zgodba za ves svet

Glass Beach je dokaz, da se narava zna presenetljivo obnoviti, če ji damo dovolj časa. A njena zgodba ni pravljica o srečnem koncu. Čeprav danes občudujemo svetlikajoče se kamenčke, ne smemo pozabiti, da je njihova lepota nastala zaradi desetletij onesnaževanja. Morda je prav zato ta kalifornijska plaža tako posebna. Ni le turistična zanimivost, temveč opomnik, da lahko narava popravi marsikatero napako, a za to pogosto potrebuje desetletja.