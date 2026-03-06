Kako se želite počutiti v svojem domu? Prijetno toplo pozimi, sveže poleti in z zdravim zrakom skozi vse leto. Prav zato je izbira pravega sistema za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje ena najpomembnejših odločitev pri gradnji ali prenovi vašega doma. Da bo ta odločitev lažja, vas v podjetju REAM vabijo na Hišni sejem REAM v Komendi, kjer boste lahko na enem mestu spoznali vse sodobne, energetsko učinkovite rešitve in se posvetovali s strokovnjaki. Hišni sejem je namenjen vsem, ki iščete zanesljive in dolgoročno smiselne rešitve za udobno bivanje – ne glede na to, ali opremljate novogradnjo, prenavljate obstoječi dom ali želite izboljšati delovanje obstoječega sistema. V ospredju bodo rešitve za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje, s poudarkom na praktičnih prednostih za uporabnika: energijska učinkovitost, stabilno delovanje, kakovost zraka in sodobno upravljanje.



Na sejmu boste lahko spoznali izbrane rešitve priznanih blagovnih znamk, ki jih podjetje REAM zastopa in podpira na slovenskem trgu. Posebna pozornost bo namenjena sistemom, ki omogočajo višje bivalno udobje ob nižji porabi energije, pa tudi uporabniški enostavnosti – od pravilne izbire naprave do strokovne montaže in dolgoročne servisne podpore.

Kaj vas čaka na Hišnem sejmu REAM?

Obiskovalcem bodo strokovnjaki predstavili aktualne rešitve: - toplotne črpalke za učinkovito ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode, - klimatske naprave za hlajenje, ogrevanje in boljšo notranjo klimo, - prezračevalne naprave za svež zrak, odvajanje vlage in večje bivalno udobje. Poleg predstavitve naprav bo velik poudarek tudi na osebnem svetovanju. Njihova strokovna ekipa vam bo pomagala razumeti, katera rešitev je primerna za vaš objekt, kakšne so razlike med posameznimi sistemi in na kaj morate biti pozorni pri izbiri. V praksi je namreč ravno pravilna izbira sistema tista, ki dolgoročno najbolj vpliva na udobje, porabo in zanesljivost delovanja. Za obiskovalce sejma organizatorji pripravljajo tudi posebne sejemske ugodnosti na izbrane izdelke in rešitve. Če o nakupu razmišljate že nekaj časa, je to odlična priložnost, da se informirate, primerjate možnosti in se odločite na podlagi strokovnih informacij.



Zakaj obiskati sejem v živo?

Splet ponuja veliko informacij, a pri tehničnih rešitvah za dom je osebni stik še vedno neprecenljiv. Na sejmu lahko naprave in sisteme spoznate bolj konkretno, zastavite vprašanja in dobite odgovore, ki so prilagojeni vašim potrebam. Vsak dom je drugačen, saj ima vsak drugačno izolacijo, način bivanja, pričakovanja glede udobja in proračun. Zato univerzalne rešitve ni. V podjetju REAM verjamejo, da je dobra odločitev vedno rezultat strokovnega svetovanja, kakovostne opreme in zanesljive izvedbe. Prav zato poleg same ponudbe naprav zagotavljamo tudi podporo pri načrtovanju, povezavo z razvejano mrežo monterjev in servisno podporo po vsej Sloveniji.

Kje in kdaj? Hišni sejem REAM bo potekal v Komendi, na lokaciji podjetja REAM, kjer vas bodo z veseljem sprejeli in vam predstavili aktualno ponudbo.

Lokacija: REAM d.o.o., Poslovna cona Komenda, Pod hrasti 29, 1218 Komenda Termin sejma: od 10. 3. 2026 do 13. 3. 2026 Urnik: vsak dan od 9.00 do 18.00 Lokacija je enostavno dostopna, obiskovalcem pa je na voljo tudi brezplačno parkirišče.







Vabljeni na Hišni sejem REAM