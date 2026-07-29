Zbiranje plastenk tokrat poteka za Društvo Tačke pomagačke , ki s pomočjo svojih strokovno usposobljenih terapevtskih psov in predanih vodnikov že vrsto let uspešno pomaga otrokom s posebnimi potrebami, odraslim na rehabilitaciji ter starejšim v domovih za starejše. S sodelovanjem v akciji posamezniki prispevajo k pravilnemu ravnanju z odpadno embalažo, hkrati pa pomagajo zbirati sredstva za delovanje društva, saj bo celoten izkupiček od prodaje zbranih plastenk namenjen delovanju društva.
Kako lahko prispevate svoj del k uspehu akcije?
Plastenke lahko oddate v treh Lidlovih trgovinah po Sloveniji (Lidl Ljubljana - Toplarniška, Lidl Maribor - Titova in Lidl Kranj - Šuceva), kjer so nameščene naprave za zbiranje praznih PET plastenk. Plastenke lahko prihajajo iz katere koli trgovine. Uporaba je prilagojena vsem generacijam: prazne plastenke preprosto vstavite v odprtino, počakate na obdelavo in na koncu na zaslonu potrdite oddajo plastenk.
S tem prispevate k pravilnemu ravnanju z odpadno embalažo, saj bo zbrani material predan v reciklažo. Za ravnanje z embalažo bo po koncu akcije tokrat poskrbela družba Surovina. Celoten izkupiček od prodaje zbranega materiala bo namenjen neposredno društvu. Več o vseh podrobnostih projekta, zgodovini akcije in njenih okoljskih ter družbenih učinkih si lahko preberete na trajnostni podstrani Plastenke za Društvo Tačke pomagačke.
Lidl Slovenija kot podpornik projekta
Kot uradni podpornik te dobrodelne pobude je Lidl Slovenija poskrbel, da bo končna pomoč društvu še bistveno večja, kot bi bila zgolj z zbiranjem embalaže. Podjetje je z nakupom avtomatov, logistiko ter komunikacijsko podporo akcijo omogočilo, poleg tega pa se je zavezalo še k dodatni donaciji v višini 15.000 evrov. Dodatna sredstva bo namenila tudi družba Surovina, ki bo za društvo prispevala še 5.000 evrov.
Ker akcija poteka le do konca oktobra, vas vabimo, da prazne plastenke zbirate doma in jih oddate v enega od treh zbiralnih avtomatov. Vsaka oddana plastenka bo prispevala k delovanju Društva Tačke pomagačke in podpori programov, ki pomagajo ljudem po vsej Sloveniji.
Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija