Zbiranje plastenk tokrat poteka za Društvo Tačke pomagačke , ki s pomočjo svojih strokovno usposobljenih terapevtskih psov in predanih vodnikov že vrsto let uspešno pomaga otrokom s posebnimi potrebami, odraslim na rehabilitaciji ter starejšim v domovih za starejše. S sodelovanjem v akciji posamezniki prispevajo k pravilnemu ravnanju z odpadno embalažo, hkrati pa pomagajo zbirati sredstva za delovanje društva, saj bo celoten izkupiček od prodaje zbranih plastenk namenjen delovanju društva.

Plastenke lahko oddate v treh Lidlovih trgovinah po Sloveniji (Lidl Ljubljana - Toplarniška, Lidl Maribor - Titova in Lidl Kranj - Šuceva), kjer so nameščene naprave za zbiranje praznih PET plastenk. Plastenke lahko prihajajo iz katere koli trgovine. Uporaba je prilagojena vsem generacijam: prazne plastenke preprosto vstavite v odprtino, počakate na obdelavo in na koncu na zaslonu potrdite oddajo plastenk.

S tem prispevate k pravilnemu ravnanju z odpadno embalažo, saj bo zbrani material predan v reciklažo. Za ravnanje z embalažo bo po koncu akcije tokrat poskrbela družba Surovina. Celoten izkupiček od prodaje zbranega materiala bo namenjen neposredno društvu. Več o vseh podrobnostih projekta, zgodovini akcije in njenih okoljskih ter družbenih učinkih si lahko preberete na trajnostni podstrani Plastenke za Društvo Tačke pomagačke.