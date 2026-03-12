Pregled trate in uničevanje mahu

Pri prvem ogledu stanja trate, nas res verjetno zmoti mah. Zelenega mahu nikoli ne grabimo stran, saj ga tako le raznesemo po celi parceli. Potrebno ga je uničiti, za kar uporabimo gnojilo, ki vsebuje še sredstvo za uničevanje mahu na osnovi železa. Na voljo je COMPO gnojilo za trato z uničevalcem mahu. Posujemo ga po mahu zjutraj ali zvečer, pomembno pa je, da je mah vlažen, ker se ga tako sredstvo dobro oprime. Po parih dneh mah porjavi in ga pograbimo stran. Lahko uporabimo pa tudi COMPO Tekoče gnojilo za trato – mah – ne hvala!

Kakšno gnojilo izberemo

Vsi želimo gosto in temno zeleno trato, brez plevelov in mahu. Skrivnost je v pravilni prehrani. Poskrbimo za zadosten vnos dušika, kalija, magnezija in drugih mikrohranil ter zagotovimo svoji trati hranila za rast skozi celo sezono z rednim dognojevanjem.

Optimalen pričetek gnojenja je spomladi, med marcem in aprilom. Uporabimo COMPO dolgotrajno gnojilo za trato, ki je fino granulirano gnojilo za trato z dolgotrajnim delovanjem. To je gnojilo z dušikom in kalijem (NK gnojilo 15+10) z dodanim magnezijem, žveplom in železom. Uporablja se 2 – 3 – krat letno, in zagotavlja trati 3 mesečno oskrbo s hranili pri 1x gnojenju.

Številni imamo okoli hiše 500, 1000 ali celo več m2. Pri takšnih površinah kupujemo granulirana gnojila v 25 kg žakljih. Za prvo spomladansko gnojenje uporabimo gnojilo TOP 20-8-8, ki vsebuje hranila NPK (dušik, fosfor, kalij) v razmerju 20 – 8 – 8 in tudi žveplo. Sproščanje hranil je do 3 mesece.

Višina košnje je pomembna

Trave prvič v sezoni ne kosimo prenizko! Pri višini trave 8-10 cm je pravi čas za prvo košnjo. Optimalna višina po prvi košnji je približno 6 cm, kasneje pa 4-5 cm. Na splošno velja: bolje je kositi pogosteje in ne preveč nizko. Če kosimo precej nizko, hitro opazimo gole zaplate zemlje in razrast plevelov. To je najbolj izrazito v poletnem času. Zato kosimo višje in gostimo trato, predno se začnejo poletne suše.

Sejemo novo trato

