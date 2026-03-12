Pregled trate in uničevanje mahu
Pri prvem ogledu stanja trate, nas res verjetno zmoti mah. Zelenega mahu nikoli ne grabimo stran, saj ga tako le raznesemo po celi parceli. Potrebno ga je uničiti, za kar uporabimo gnojilo, ki vsebuje še sredstvo za uničevanje mahu na osnovi železa. Na voljo je COMPO gnojilo za trato z uničevalcem mahu. Posujemo ga po mahu zjutraj ali zvečer, pomembno pa je, da je mah vlažen, ker se ga tako sredstvo dobro oprime. Po parih dneh mah porjavi in ga pograbimo stran. Lahko uporabimo pa tudi COMPO Tekoče gnojilo za trato – mah – ne hvala!
Kakšno gnojilo izberemo
Vsi želimo gosto in temno zeleno trato, brez plevelov in mahu. Skrivnost je v pravilni prehrani. Poskrbimo za zadosten vnos dušika, kalija, magnezija in drugih mikrohranil ter zagotovimo svoji trati hranila za rast skozi celo sezono z rednim dognojevanjem.
Optimalen pričetek gnojenja je spomladi, med marcem in aprilom. Uporabimo COMPO dolgotrajno gnojilo za trato, ki je fino granulirano gnojilo za trato z dolgotrajnim delovanjem. To je gnojilo z dušikom in kalijem (NK gnojilo 15+10) z dodanim magnezijem, žveplom in železom. Uporablja se 2 – 3 – krat letno, in zagotavlja trati 3 mesečno oskrbo s hranili pri 1x gnojenju.
Številni imamo okoli hiše 500, 1000 ali celo več m2. Pri takšnih površinah kupujemo granulirana gnojila v 25 kg žakljih. Za prvo spomladansko gnojenje uporabimo gnojilo TOP 20-8-8, ki vsebuje hranila NPK (dušik, fosfor, kalij) v razmerju 20 – 8 – 8 in tudi žveplo. Sproščanje hranil je do 3 mesece.
Višina košnje je pomembna
Trave prvič v sezoni ne kosimo prenizko! Pri višini trave 8-10 cm je pravi čas za prvo košnjo. Optimalna višina po prvi košnji je približno 6 cm, kasneje pa 4-5 cm. Na splošno velja: bolje je kositi pogosteje in ne preveč nizko.
Če kosimo precej nizko, hitro opazimo gole zaplate zemlje in razrast plevelov. To je najbolj izrazito v poletnem času. Zato kosimo višje in gostimo trato, predno se začnejo poletne suše.
Sejemo novo trato
S sejanjem začnemo konec marca ali aprila, odvisno od vremena. Tla morajo biti dovolj ogreta, vsaj na približno 10 C. Najbolje je uporabiti specifične mešanice. Pri nakupu travnega semena bodite pozorni na njegovo kakovost. Visokokakovostno travno seme je mešanica različnih vrst in sort, ki se po svojih lastnostih optimalno dopolnjujejo. To ne velja za manj kakovostno travno seme, ki pogosto vsebuje visok delež cenenih krmnih trav.
Če veliko časa preživimo na trati, mora biti dobro odporna na gaženje. Zato uporabimo COMPO travno seme za zelenico in športne površine. Da bi seme vseh, v sortiment vključenih trav, lahko kalilo, morajo biti tla prve tri do štiri tedne po setvi neprekinjeno vlažna. Da izravnamo površino in ustvarimo boljše pogoje za rast trave, po semenu dodamo COMPO SANA Zemlja za travo. Seme lahko tudi zmešamo v ta substrat in enakomerno razprostremo po površini in nežno povaljamo.
Pri sejanju nove trave je pomembno, da vtisnemo seme v zemljo. Potrebno je redno vlažiti zgornjo plast zemlje, da seme skali. Pazimo, da ne zalivamo z močnim curkom vode, ker bomo seme raznesli narazen. Če imamo veliko ptic v okolici, posejano seme prekrijemo z agrokopreno. A takoj ko skali, jo odstranimo.
