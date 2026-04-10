Trdna postavitev in zaščita visoke grede

Pri postavitvi visoke grede je nujna stabilna konstrukcija na ravni in trdni površini, saj se na neravnem terenu lahko zadržuje voda. Kot že pove ime, je pri visokih gredah pomembna tudi pravilna višina. Če je previsoka, lahko otežuje zalivanje in vzdrževanje. V primeru, da je prenizka, pa težje enakomerno razporedimo plasti in rastlinam zagotovimo dovolj prostora za razvoj korenin in rast. Optimalna višina je med 70-120 cm – odvisno želj posameznika. Ker vrtnine potrebujejo dovolj ur neposrednega sonca dnevno, je pomembno, da visoko gredo postavimo na sončno lego. Sicer pa so konstrukcije visokih gred lahko iz različnih materialov – lesene, kovinske, betonske, ... Pri lesenih gredah je priporočljivo zaščititi notranjo stran. Če lesu onemogočimo neposreden stik z zemljo in vlago, lahko namreč konstrukciji podaljšamo življenjsko dobo. Na dno visoke grede lahko namestimo kovinsko mrežo z drobnimi odprtinami, ki preprečuje dostop glodavcem, hkrati pa omogoča normalen odtok vode in stik z naravno zemljo. Tako pripravljena podlaga in zaščita dna zagotavljata trdnost celotne grede in dolgoročno stabilnost vseh plasti, ki sledijo.

Pravilno zaporedje plasti

Pravilno zaporedje plasti v visoki gredi je odločilno za uspešno rast rastlin, saj vsak nivo opravlja specifično funkcijo – od odvajanja odvečne vode, zagotavljanja mikroorganizmov in hranil, do prostora, kjer pridelujemo končni pridelek. V praksi to pomeni, da gredo napolnimo v treh osnovnih plasteh: spodnja drenažna, srednja hranilna in zgornja rastna.

Spodnja – drenažna plast

Najprej pripravimo spodnjo drenažno plast, ki mora zavzemati približno prvo tretjino volumna grede. Vanjo damo grob organski material, kot so veje in ostanki po rezi dreves, droben les ali lesni sekanci, kot so COMPO BIO lesni sekanci. Te enakomerno razporedimo po dnu in jih močno pritisnemo, da preprečimo prekomerno posedanje materiala. Ta plast deluje kot zračna podlaga, ki omogoča odtekanje odvečne vode in dobro prezračevanje. To je osnova za zdravo življenje mikroorganizmov v tleh. Počasna razgradnja grobega materiala dolgoročno pripomore tudi k stabilni strukturi tal in izboljšani odpornosti rastlin.

icon-expand Dobro prezračevanje in odtekanje odvečne vode ustvarimo s kakovostno drenažno plastjo. FOTO: Arhiv naročnika

Srednja – hranilna plast

Nato sledi srednja organsko hranilna plast. Sestavlja jo kakovostni kompost, kot je COMPO BIO Vrtni kompost , ki naj zavzame drugo tretjino volumna grede. Vrtni kompost, bogat z organskimi snovmi in koristnimi mikroorganizmi, se postopoma razgrajuje in sprošča hranila skozi celo rastno sezono. Poleg tega kompost ustvarja ugodno mikroklimo. Pozimi organska snov zadržuje toploto, saj mikrobi počasi razgrajujejo organske snovi in s tem ustvarjajo rahlo toploto. To omogoča, da prezimne rastline in zgodnje spomladanske setve lažje preživijo. Poleti pa debela plast komposta deluje kot naravna izolacija. Ker zadržuje vlago ter preprečuje prekomerno segrevanje korenin, tla ostanejo nekoliko hladnejša tudi v najtoplejših mesecih.

Zgornja – rastna plast

Najvišji del visoke grede predstavlja zgornja rastna plast, v kateri dejansko sadimo in sejemo rastline. Ta plast mora biti hranilno bogata, zračna in dovolj vlažna. debeline vsaj 20 do 30 centimetrov. Tako imajo rastline dovolj prostora, da razvijejo svoj koreninski sistem. Pomembno je, da porabimo kakovostno zemljo za visoke grede, kot je namenska zemlja COMPO BIO zemlja za visoke grede. Omogočati mora enakomerno porazdelitev vode, zraka in hranil pri koreninah. Zaradi svoje sestave takšna zemlja poskrbi, da rastline hitro razvijajo koreninski sistem in uspešno absorbirajo hranila.

icon-expand Visoka greda naj bo tako visoka, da omogoča lahko vzdrževanje. FOTO: Arhiv naročnika