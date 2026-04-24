Skoraj polovica vse zavržene hrane nastane prav v gospodinjstvih. Vsaka malenkost šteje. Z majhnimi premiki v vsakdanu lahko skupaj naredimo ogromno razliko in preprečimo, da bi hrana romala v smeti. Slovenski dan brez zavržene hrane, ki ga obeležujemo 24. aprila in je nastal na pobudo Lidla Slovenija in partnerjev, je odlična priložnost, da osvežimo svoje znanje o shranjevanju in uvedemo hranozavestne navade. S pravilnim ravnanjem hrana dlje ohrani aromo, teksturo in hranilne vrednosti. Živila, kot so meso, ribe, sir in mlečni izdelki, so zaradi velike vsebnosti vlage in sestave hitreje pokvarljiva, zato jih shranjujemo v hladilniku, kjer nizke temperature upočasnijo rast mikroorganizmov. Suha živila lahko varno počakajo na sobni temperaturi, vsem pa je skupno pravilo: vedno upoštevajte navodila na embalaži.

Pravilno shranjevanje za daljšo svežino

Ste vedeli, da nekatere vrste sadja in zelenjave preprosto ne gred skupaj? Jabolka, kivi, marelice in banane sproščajo etilen – plin, ki pospešuje zorenje. Če jih hranite ob občutljivih vrstah zelenjave, kot so zelje, korenje ali šparglji, se bodo te hitreje pokvarile. Za daljšo svežino etilenske proizvajalce shranjujte ločeno.

Red v hladilniku

Temperatura v hladilniku ni enakomerna, zato ima vsako živilo svoje idealno mesto. Zgornje police, kjer je najtopleje, so primerne za marmelade, omake in že pripravljene ostanke jedi. Srednje police so najboljše za mlečne izdelke in jajca. Na spodnje police, kjer je najhladneje, shranite meso in ribe, ki morajo biti vedno v neprepustni embalaži, vrata hladilnika pa so primerna za pijače in izdelke, ki jih boste hitro porabili.

Uporabite tudi sistem prvi noter, prvi ven: novo kupljena živila postavite v ozadje, tista z bližnjim rokom uporabe pa v ospredje, da jih boste porabili pravočasno. Splača se biti hranozavesten Hranozavesten je tisti, ki s hrano ravna premišljeno, si prizadeva za čim manjši zavržek hrane, načrtuje nakupe, pri pripravi hrane pa je pozoren na njen izvor, hranilne vrednosti in vpliv na okolje. S pravilnim shranjevanjem hrani podaljšate trajanje in zmanjšate svoj okoljski odtis.

Razlikujte med uporabno do in uporabno najmanj do

Oznaka uporabno najmanj do – označuje datum minimalne trajnosti. Živilo je pogosto varno in okusno tudi po tem datumu. Preden ga zavržete, preverite, ali je embalaža nepoškodovana ter ali ima živilo ustrezen videz, vonj in okus. Oznako uporabno do najdete na hitro pokvarljivih živilih. Zaradi varnosti jih po tem datumu ne uživajte. Kupujte jih sproti in v zmernih količinah.

icon-expand V Lidlu Slovenija že leta sodelujejo v projektu Donirana hrana, v okviru katerega presežke hrane redno predajajo humanitarnim organizacijam. FOTO: MP Produkcija

V Lidlu Slovenija aktivni pri zmanjševanju količin odpadne hrane