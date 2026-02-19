Te dni po družbenih omrežjih krožijo posnetki, ob katerih so se mnogi ustavili. To niso zrežirani oglasi, temveč resnični trenutki spremenjenih usod v okviru akcije "Vautinovo".

Zgodba o Lulu in Luni, ki sta bili rešeni iz gozda pred lovci in zlorabami, je dokaz, kako malo je potrebno za srečo. "Pri meni sta bili le nekaj dni, le kratek postanek, a dali sta toliko ljubezni, da jo je težko opisati," pravi njuna začasna skrbnica. Tu je še Astrid, ki je svojo lastnico naučila veselja do malenkosti.

Gledati jih, kako odhajajo srečni in varni – tega občutka se ne da kupiti. Lahko pa ga ustvarimo.