Princ William in njegova soproga Kate Middleton sta stalno pod drobnogledom javnosti, pri čemer se vsak njun korak natančno analizira. Med obiskom koledža v Stoke Climslandu je William razkril detajl iz spalnice, ki je presenetil javnost, kot so zapisali na spletni strani Glossy .

Princ je povedal, da s soprogo Kate Middleton ne delita postelje le med seboj, temveč z njima spi še nekdo – in sicer njuna ljubljena koker španjelka Orla. Sprva so mnogi mislili, da gre za enega izmed njunih treh otrok, a je v resnici šlo za psa.

Strokovnjakinja za spanje Sammy Margo pojasnjuje, da lahko spanje s hišnimi ljubljenčki prinaša številne terapevtske učinke:

Zmanjšanje stresa in anksioznosti: prisotnost ljubljenčka lahko zniža krvni tlak in poveča izločanje melatonina, hormona, ki uravnava cikel spanja in budnosti, kot so poročali na spletni strani Healthline.

Pomoč pri vzpostavljanju rutine: hišni ljubljenčki imajo običajno dosledno dnevno rutino, kar lahko lastnikom pomaga vzdrževati stabilen čas spanja in prebujanja.

Zmanjšanje nočnih mor: nekateri psi lahko prepoznajo fizične znake lastnikov med spanjem in jih s svojo bližino pomirijo, kar olajša ponovno uspavanje.

Sammy Margo poudarja, da ti učinki niso le čustvene narave, temveč lahko pomembno vplivajo na kakovost spanja in vsakodnevno dobro počutje.