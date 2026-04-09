Predstavljajte si večer na terasi. Mehka svetloba, prijetna temperatura, kozarec vina v roki. Zunaj rahlo dežuje – vi pa sedite na suhem, udobno in brez skrbi. Uživate v prostoru, ki je obenem lep in funkcionalen. In prav to je razlika med običajno teraso in tisto, ki jo ljudje opazijo. Tisto, kjer se družinska srečanja spontano podaljšajo in kjer prijatelji vedno znova rečejo: "Pri tebi je pa res najlepše." Vendar takšna terasa ni naključje. Realizira se lahko šele skozi premišljen proces. Ko se kupec odloča za pergolo, nadstrešek ali zasteklitev, pogosto razmišlja predvsem o končnem rezultatu. Kako se bo uporabljalo? Manj pogosto pa razmišlja o procesu, ki vodi do tega rezultata. Prav ta proces pa pogosto določa, ali bo projekt uspešen, usklajen in dolgoročno kakovosten. V podjetju Eksteriêr je izvedba "na ključ" več kot zgolj organizacijska prednost. Naš način dela naročniku zagotavlja varnost in jasnost skozi vse faze projekta.

1. faza: Kako boste živeli na tej terasi?

Vsak projekt se začne s pogovorom. Ne z izdelkom, temveč z vprašanjem: kako želite uporabljati prostor? V resnici ne gre za pergolo. Gre za življenje, ki se bo pod njo dogajalo. Gre za teraso, kjer bo družina preživljala večere? Za gostinsko površino, ki mora delovati v vseh vremenskih razmerah? Za poslovni objekt, kjer je pomemben prvi vtis? Pri Eksteriêrju se vsak projekt začne prav tukaj – pri občutku, ki ga želite ustvariti. Temelj vsakega projekta je temeljita analiza prostora in potreb naročnika. Sledi ogled objekta, meritve in tehnična presoja – orientacija, nosilnost, izpostavljenost vetru in druge ključne značilnosti. Ker lep prostor ni le vizualen. Je tudi udoben, zaščiten in uporaben skozi vse leto.

2. faza: Estetika, ki izstopa

Najlepše terase niso tiste, ki izstopajo na silo. So tiste, kjer se vse "poklopi". Na podlagi zbranih podatkov za vas pripravimo celovit predlog rešitve, ki ne vključuje le izbire sistema ( bioklimatska pergola , pergotenda, fiksni nadstrešek, ZIP screen, zasteklitev ali kombinacija), temveč tudi natančno določitev materialov, barvnih odtenkov, načina pritrditve ter tehnično prilagoditev konkretnemu objektu. Pri tem se upoštevajo statične zahteve, orientacija glede na sonce, izpostavljenost vetru ter možnosti integracije dodatnih elementov, kot so LED osvetlitev, senzorji, ogrevanje ali avtomatizirano upravljanje. Materiali, barve, linije. Pergola ne deluje le kot dodatek, ampak kot naravni podaljšek hiše, ki poudari značaj objekta in ustvari občutek celovitosti. Konstrukcija mora slediti arhitekturnim linijam objekta, ne pa jih prekrivati ali motiti. Prav ravnovesje med funkcionalnostjo in vizualno skladnostjo je tisto, ki projekt dvigne iz tehnične izvedbe v arhitekturno dovršeno rešitev.

icon-expand

3. faza: izvedba in montaža

Ko je načrt potrjen, sledi izvedba. Pri projektih na ključ je največja prednost ravno ta – naročniku se ni potrebno ukvarjati z usklajevanjem različnih izvajalcev, saj vse faze vodi ena ekipa. Montaža je tehnično zahtevna in mora biti izvedena natančno, saj gre za konstrukcijske elemente, ki bodo stalno izpostavljeni vremenskim vplivom. Posebna pozornost je namenjena detajlom, zaključkom in integraciji dodatnih sistemov. In prav detajli ločijo povprečno teraso od tiste, ki leta dolgo deluje brezhibno.

icon-expand

4. faza: podpora in dolgoročna vrednost

Ko je terasa končana, se zgodba šele začne. To postane prostor, kjer se življenje dejansko dogaja. Projekt se ne zaključi z montažo. Pomemben del našega pristopa je tudi podpora po izvedbi – svetovanje glede uporabe, vzdrževanja in morebitnih nadgradenj, ki vaš ambient ohranjajo funkcionalen in lep dolgoročno.

Več kot terasa – občutek, ki ga ustvarite

Najlepši projekti se začnejo z jasno vizijo. S 3D izrisom lahko svojo teraso vidite še preden nastane – v prostoru, ki je popolnoma vaš. Oglejte si svojo teraso v 3D izrisu Izvedba projekta na ključ pomeni, da naročnik skozi celoten proces sodeluje z enim strokovnim partnerjem. V času, ko so projekti vedno bolj kompleksni in prilagojeni individualnim potrebam, takšen pristop predstavlja pomembno prednost. Eksteriêr s svojim modelom dela dokazuje, da kakovosten zunanji ambient ne nastane po naključju, temveč kot rezultat premišljenega procesa – od prve ideje do zadnjega detajla. Na koncu ne gre za konstrukcijo. Gre za občutek, da imate doma prostor, kjer se dobro počutite. In kjer se dobro počutijo tudi drugi. In morda ravno zato postane terasa najljubši del doma.

icon-expand