Rekuperator zraka je naprava, ki v zaprtih prostorih poskrbi za stalno izmenjavo izrabljenega notranjega zraka s svežim zunanjim, pri tem pa iz odpadnega zraka povrne večino toplote, ki bi se sicer izgubila pri klasičnem odpiranju oken. Kakovost zraka, ki ga dihamo doma ali v pisarni, ima velik vpliv na počutje, koncentracijo in spanec, saj se v slabo prezračenih prostorih hitro kopičijo vlaga, ogljikov dioksid in različne alergene snovi. Prav zato vse več novogradenj in prenov vključuje sisteme za rekuperacijo, tudi zato, ker omogočajo prezračevanje brez odpiranja oken in s tem brez nepotrebnih toplotnih izgub pozimi. V nadaljevanju si poglejmo, kako rekuperator zraka vpliva na zdravje in kakovost zraka v prostoru ter na kaj je smiselno biti pozoren pri izbiri.

Kako rekuperator zraka vpliva na kakovost zraka?

Rekuperator zraka neprestano odvaja izrabljen zrak in ga nadomešča s filtriranim svežim zrakom, kar pomeni, da se koncentracija ogljikovega dioksida in vlage v prostoru bistveno ne kopiči, tudi če oken ne odpirate. To je še posebej pomembno v kopalnicah, kuhinjah in spalnicah, kjer se vlaga in vonjave sicer hitro nabirajo, dolgotrajna povišana vlažnost pa lahko poveča tveganje za nastanek plesni na stenah. Ker sistem zrak pred vstopom v prostor tudi filtrira, lahko zadrži del prahu, cvetnega prahu in drugih delcev iz zunanjega zraka, kar je lahko koristno predvsem za osebe, ki so nagnjene k alergijam. Če razmišljate o vgradnji, si lahko ponudbo kakovostnega rekuperatorja zraka za vaš dom ogledate na spletu in preverite, katera izvedba najbolj ustreza vašemu prostoru.

Rekuperator zraka in zdravje prebivalcev

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih se pogosto povezuje z utrujenostjo, glavoboli in slabšo koncentracijo, raziskave pa kažejo, da lahko povišane ravni CO2 v zraku negativno vplivajo na počutje in storilnost. Rekuperator zraka lahko k izboljšanju teh razmer pripomore tako, da vzdržuje bolj enakomerno in svežo raven zraka skozi ves dan, ne glede na to, ali okna odpirate ali ne. Pri osebah z astmo ali alergijami se pogosto omenja, da lahko redna izmenjava zraka in filtriranje delcev pripomoreta k manj izrazitim simptomom, čeprav je pri tem vedno smiselno upoštevati tudi mnenje zdravnika, saj rekuperacija sama po sebi ne nadomesti zdravljenja. Poleg tega manjša vlažnost v prostoru zmanjšuje tveganje za razrast plesni, ki je prav tako lahko dražljaj za dihalne poti.

icon-expand Rekuperator zraka neprestano odvaja izrabljen zrak in ga nadomešča s filtriranim svežim zrakom. FOTO: Arhiv naročnika

Znaki, da prostor potrebuje boljše prezračevanje

Marsikdo se za rekuperator zraka odloči šele, ko opazi konkretne težave v svojem domu ali pisarni, čeprav bi bilo bolje razmisliti o rešitvi že prej. Zamegljena okna zjutraj, vlažen vonj v kopalnici, ki ne izgine niti po prezračevanju, ali pojav plesni v kotih sob so pogosti znaki, da zrak v prostoru ne kroži dovolj učinkovito. Podobno velja, če opazite, da ste med delom od doma popoldne bolj utrujeni ali imate težave s koncentracijo, kar je lahko posledica kopičenja ogljikovega dioksida v slabo prezračenih pisarnah in delovnih sobah. V teh primerih pogosto ne pomaga zgolj pogostejše odpiranje oken, saj to pozimi prinese velike toplotne izgube, poleti pa vlago in pelod od zunaj. Rekuperator zraka rešuje prav ta problem, saj zagotavlja stalen dotok svežega zraka brez potrebe po ročnem prezračevanju, hkrati pa ne izpostavlja prostora nihanjem temperature, ki jih povzroča klasično odpiranje oken.

Energijska učinkovitost kot dodatna prednost

Poleg vpliva na zdravje je rekuperacija zraka zanimiva tudi z energijskega vidika, saj sistem iz odpadnega zraka povrne velik del toplote in jo prenese na svež zrak, ki vstopa v prostor. To pomeni, da so toplotne izgube zaradi prezračevanja bistveno manjše kot pri klasičnem odpiranju oken, kar se dolgoročno pozna tudi pri stroških ogrevanja. Zaradi tega rekuperator zraka pogosto ni le vprašanje udobja, temveč tudi smiselna naložba, ki se skozi leta povrne. Pri izbiri rekuperatorja je smiselno upoštevati nekaj osnovnih stvari:

- Velikost in namembnost prostora, ki ga želite prezračevati.

- Učinkovitost vračanja toplote (izkoristek rekuperacije).

- Glasnost delovanja naprave, predvsem pri centralnih sistemih.

- Kakovost in zamenljivost filtrov.

- Možnost lokalne ali centralne izvedbe sistema.

Katera izvedba rekuperacije je smiselna za vaš dom?

Za manjše prostore ali posamezne sobe so pogosto bolj praktični lokalni rekuperatorji, ki jih je enostavno vgraditi tudi naknadno, brez večjih posegov v obstoječo hišo. Pri novogradnjah ali temeljitejših prenovah pa se bolj splača razmisliti o centralnem sistemu rekuperacije, ki pokriva celotno stanovanje ali hišo in zagotavlja bolj enakomerno kakovost zraka po vseh prostorih. Odločitev je odvisna predvsem od tega, ali gradite na novo, prenavljate ali le želite izboljšati zrak v posameznem prostoru.

Pogosta vprašanja

Ali rekuperator zraka pomaga pri alergijah?

Rekuperator zraka lahko z filtriranjem delcev in zmanjšanjem vlage pripomore k boljši kakovosti zraka, kar je lahko koristno tudi za alergike. Kljub temu ne nadomesti zdravljenja, zato je pri izrazitih težavah smiselno posvet z zdravnikom.

Ali je treba pri rekuperaciji še vedno odpirati okna?

Rekuperator zraka je zasnovan tako, da zagotavlja stalno svež zrak brez odpiranja oken, zato dodatno prezračevanje večino časa ni potrebno. Občasno odpiranje oken kljub temu ne škodi.

Koliko energije prihrani rekuperator zraka?

Prihranek je odvisen od izkoristka naprave in razmer v prostoru, sodobni sistemi pa lahko povrnejo velik del toplote iz odpadnega zraka. To pomeni manjše toplotne izgube v primerjavi s klasičnim prezračevanjem skozi okna.

Ali je rekuperacija primerna tudi za starejše stanovanje?

Da, za posamezne prostore v starejših stanovanjih so na voljo lokalni rekuperatorji, ki jih je mogoče vgraditi brez večjih gradbenih posegov. Za celotno stanovanje je smiselna izvedba odvisna od obstoječe inštalacije in obsega morebitne prenove.

Kako pogosto je treba menjati filtre v rekuperatorju?