Zimski solsticij ali sončev obrat je eden najpomembnejših naravnih prehodov v letu, saj je to dan, ko je temni del dneva najdaljši, a hkrati dan, ko se svetli del dneva začne daljšati. Svetloba premaga temo in začenja se čas optimizma, nov letni cikel, ki ga mnogi označujejo kot nov začetek. Ena od lokacij, kjer se množično zberejo ljudje, da obeležijo ta dan, je znameniti Stonehenge v Angliji. Tudi letos se je tam zbralo več tisoč ljudi, ki ob sončnem vzhodu povezani z naravo in polni upanja čakajo na novo energijo.

Na zimski solsticij se v Stonehengeu zberejo množice, da doživijo prehod iz teme v svetlobo, kar predstavlja simbol ponovnega rojstva in upanja.

Zakaj prav na tej lokaciji?

Stonehenge je prazgodovinska megalitska struktura v Wiltshireu v Angliji. Sestavljen je iz zunanjega obroča navpičnih stoječih kamnov sarsen, od katerih je vsak visok približno štiri metre in širok dobra dva metra. Vsak od kamnitih blokov tehta okoli 25 ton. Kamni so na vrhu povezani z vodoravnimi prekladami. V notranjosti je obroč manjših kamnov, znotraj katerega so prostostoječi trilitoni, to sta dva zajetnejša navpična kamna, združena z eno preklado. Kako, zakaj in za kakšne namene je bil zgrajen in uporabljen Stonehenge, ostaja predmet razprave. Številni miti obkrožajo kamne, dejstvo pa je, da je del spomenika (veliki triliton, ki obsega podkvasto razporeditev petih osrednjih trilitonov, petni kamen in nasipani drevored) poravnan s sončnim zahodom zimskega solsticija in nasprotnim sončnim vzhodom poletnega solsticija. Prav tako določene izkopanine pričajo o tem, da so se že več tisoč let nazaj na tem mestu zbirali, da bi praznovali zimski solsticij. In praznovanja se odvijajo še dandanes.

Dogajanje zasenčila muca Moon

Letos pa je praznovanje dobilo prav poseben čar. Kot poroča USA Today, se je med 8.500 obiskovalci na enem izmed mogočnih kamnov pojavila črna mucka po imenu Moon (Luna). Video, ki prikazuje, kako mucka sedi na enem od kamnitih blokov in poplezava po spomeniku, je kmalu postal viralen. Mucka se tam ni znašla po naključju, pač pa gre za lastniško muco, ki je na dogodek spremljala svoja lastnika, ki s kombijem potujeta po svetu. Kot sta lokalnim medijem dejala njena lastnika, ima mucka epilepsijo, a kljub temu ostaja radovedna in neustrašna. Množica, ki je v jutranjih urah na tem območju pričakala vzhod sonca, je bila nad črno kosmato radovednico navdušena. Dogodek si je prek spleta - v neposrednem prenosu v živo - ogledalo več deset tisoč ljudi, nekateri pa so pojav črne mačke na tako simboličnem mestu in ob tako simboličnem času označili kot slabo znamenje za leto 2026.

Je črna mačka res slabo znamenje?