Ko se zimski meseci poslovijo, se večina lastnikov hiš z veseljem loti urejanja vrta, grabljenja listja, obrezovanja grmovnic in sajenja novih rastlin. A spomladansko vzdrževanje hiše se ne bi smelo končati le pri tem. Pogled dvignite navzgor: streha in fasada sta obraz vašega doma, hkrati pa prva obrambna linija pred vremenskimi vplivi. Zanemarjeni zunanji deli hiše, ne pomenijo le slabšega videza, temveč tudi realno tveganje za dražje popravilo v prihodnosti.

Streha: tihi sovražnik se imenuje mah

Mah na strehi ni zgolj estetska težava, je eden glavnih razlogov za prezgodnje propadanje strešne kritine. Zadržuje vlago, ki med mrzlimi nočmi zamrzne in povzroči mikrorazpoke v strešnikih. Sčasoma se kritina začne dvigati, korenine mahu pa prodrejo globlje v material. Posledica? Zamakanje, ki ga pogosto opazimo šele, ko je škoda že obsežna in zahteva drago sanacijo.

icon-expand

Pravočasno čiščenje streh in odstranjevanje mahu je bistveno cenejše od menjave celotne kritine. Pred vsakim posegom strokovnjaki pregledajo stanje strešnikov in žlebov, nato pa prilagodijo metodo vrsti kritine. Od visokotlačnega čiščenja z vročo vodo za trpežnejše materiale do nežnejšega nizkotlačnega pristopa z biorazgradljivimi čistili za občutljivejše strehe. Profesionalno čiščenje strešne kritine je naložba, ki se povrne že v prvi sezoni. Streha ponovno opravlja svojo funkcijo, videz celotnega objekta pa se občutno izboljša.

Fasada: čiščenje namesto barvanja

Po zimi se na fasadah pogosto pojavijo sivi madeži, alge in plesen. Težava je posebej izrazita na severnih in senčnih legah, v bližini dreves ter povsod, kjer vlaga dalj časa ostane na površini. Kombinacija zimske kondenzacije, rose in omejenega sušenja ustvari idealne pogoje za rast mikroorganizmov, ki se ob prvem pomladnem soncu še bolj poudarijo. Prva misel mnogih lastnikov je, da fasada potrebuje novo barvanje. Vendar v veliki večini primerov zadošča strokovno odstranjevanje alg s fasade, ki je lahko do 70% cenejše od celotnega beljenja. S čiščenjem ohranite obstoječi barvni ton fasade, odpade pa tudi dolgotrajno sušenje in vonj po barvi.

icon-expand

Terasa in dovoz: zanemarjeni del zunanjosti

Ko govorimo o spomladanskem vzdrževanju, pogosto pozabimo na tla pod nogami. Terasa, dovoz in tlakovci so po zimi pogosto prekriti z mahom, algami in umazanijo, ki ne kvarijo le videza, temveč tudi povečujejo nevarnost zdrsov. Na betonskih in kamnitih površinah se nečistoče sčasoma zajedajo v pore materiala, kar povzroči razpoke in pospešeno obrabo. Visokotlačno čiščenje tlakovcev je najučinkovitejši način, da tem površinam povrnete prvotni videz. Vroča voda pod pritiskom odstrani tudi najtrši mah in oljne madeže, rezultat pa je viden v nekaj urah. Poleg glavnih površin je smiselno poskrbeti še za robnikih in betonske škarpe, ki so pogosto spregledani, ampak pomembno vplivajo na celoten vtis urejenega okolja.

icon-expand

Začnite z brezplačnim preizkusom