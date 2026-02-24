Gozdarski inštitut Slovenije bo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v naslednjih tednih po gozdovih začel nameščati pasti, namenjene spremljanju žuželk, ki spadajo med karantenske škodljive organizme na rastlinah. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike gozdov in sprehajalce prosi, da pasti ne odstranjujejo.

Z nameščenimi pastmi uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ugotavlja morebitno prisotnosti žuželk, ki doslej v Sloveniji še niso bile zaznane in bi lahko škodovale gozdnemu drevju, so pojasnili.

Začasne pasti bodo na izbranih gozdnih območjih nameščene med marcem in julijem, po zaključku spremljanja pa bodo odstranjene najpozneje do oktobra.

Karantenski škodljivi organizmi rastlin so po pojasnilih uprave bolezni in škodljivci gojenih ter samoniklih rastlin, ki v EU niso prisotni oziroma so prisotni v omejenem obsegu ter predstavljajo posebno tveganje.

"Večinoma gre za tujerodne organizme, kot so japonski hrošč, kitajski in azijski kozliček, sibirska svilena kokljica in številne druge organizme, ki ob vnosu v novo okolje lahko povzročajo večjo škodo na gojenih in samoniklih rastlinah," so dodali.