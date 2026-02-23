Po petkovem obilnem sneženju ostaja povečana nevarnost lomljenja vej in podiranja dreves, so danes sporočili z Mestne občine Maribor. Občane prosijo za dodatno previdnost.
Veliko drevnine je napokane, zato lahko že ob prvem močnejšem vetru znova pride do lomljenja. Dodatno tveganje predstavljajo razmočena tla, zaradi katerih obstaja povečana nevarnost podrtja dodatnih dreves.
Opozarjajo tudi na previdnost pri hoji mimo stavb, saj s streh lahko pada sneg.
Terenske ekipe Elektra Maribor danes nadaljujejo odpravljanje težav, potem ko je petkova snežna ujma močno poškodovala distribucijsko omrežje na severovzhodu države.
Kot je razvidno s spletne strani Elektra Maribor, so uspeli obnoviti oskrbo z elektriko skoraj vsem odjemalcem. Brez elektrike jih je še manj kot sto na območju Haloz.
Po snežni ujmi, ko je bilo na severovzhodu države nekaj časa brez elektrike celo več kot 70.000 odjemalcev, so se tako razmere večinoma normalizirale.
