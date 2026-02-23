Po petkovem obilnem sneženju ostaja povečana nevarnost lomljenja vej in podiranja dreves, so danes sporočili z Mestne občine Maribor. Občane prosijo za dodatno previdnost.

Veliko drevnine je napokane, zato lahko že ob prvem močnejšem vetru znova pride do lomljenja. Dodatno tveganje predstavljajo razmočena tla, zaradi katerih obstaja povečana nevarnost podrtja dodatnih dreves.

Opozarjajo tudi na previdnost pri hoji mimo stavb, saj s streh lahko pada sneg.