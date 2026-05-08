Če se osredotočimo na kakovostne in skrbno izbrane dodatke, lahko prostor dobi povsem nov značaj, pri čemer isti izdelek lahko v trenutku tudi umaknemo, ne zavzame veliko prostora za shranjevanje in zaradi njega ni treba odstranjevati drugih kosov iz doma. Ena izmed znamk, znana po čudovitih in kakovostnih izdelkih za dom, ki spreminjajo celoten videz prostora, je Villeroy & Boch. Ta znamka je z razlogom ena najbolj priljubljenih za opremljanje doma, saj že vrsto let uspešno združuje eleganco, funkcionalnost in brezčasen dizajn. Spomladansko čiščenje doma je za nami, hkrati pa nas je spodbudilo k želji po osvežitvi prostora. Pokukali smo v spletno trgovino Answear in našli pestro ponudbo izdelkov Villeroy & Boch, ki so idealni za vnos svežine v dom – brez potrebe po menjavi pohištva ali večjih prenovah.

Villeroy & Boch detalji za dom

Ne glede na to, ali imate kuhinjo, ki je povezana z jedilnim delom, ali odprt koncept, kjer se kuhinja združuje z dnevno sobo, veste, kako velik vpliv ima urejena miza. Eden najpreprostejših načinov za osvežitev prostora je nov vrč. Vrč lahko v trenutku poživí celoten prostor. Spomladi so še posebej priljubljene svetlejše različice z cvetličnimi motivi, pastelnimi odtenki in naravnimi vzorci. Villeroy & Boch v svoji ponudbi vključuje kolekcijo Petite Fleur, ki je popolna za tople dni, eleganten vrč pa prostoru doda prefinjen videz brez veliko truda.

Drug detajl, ki močno vpliva na vizualni vtis prostora, so skodelice. Skodelice zanimivega dizajna niso le za serviranje pijače, temveč so pomemben del celotne estetike. Ne glede na to, ali jih uporabljamo pri pogrinjanju mize ali v vsakodnevni uporabi, prostor deluje bolj dovršeno. Tudi ko smo sami doma, je prijetneje uporabljati skodelico z zanimivim dizajnom ali detajlom, kot pa klasične bele modele. Villeroy & Boch ponuja širok izbor skodelic – od minimalističnih do tematskih – ki se lepo vključijo v različne stile notranje opreme in letne čase.

Tretji način, kako enostavno preoblikovati prostor brez večjih sprememb, so dekorativni dodatki, kot so vaze ali sklede. Spomladi so vaze nepogrešljiv del domače dekoracije, saj imamo radi sveže cvetje na mizi. Poleg klasičnih prozornih modelov lahko vaze z vzorci ali barvami dodatno poživijo prostor in lepo izgledajo tudi prazne v hladnejših mesecih. Sklede pa lahko uporabimo za sadje ali sladkarije ali pa imajo zgolj dekorativno vlogo in stojijo kot samostojen element v prostoru. Prav takšni detajli iz ponudbe Villeroy & Boch vnesejo toplino in osebnost v dom brez velikih vlaganj.

