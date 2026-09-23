Z današnjim jesenskim enakonočjem, ko bosta dan in noč približno enako dolga, se začenja koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil v Sloveniji nekaj minut čez 2. uro.

Datum začetka jeseni ni vsako leto popolnoma enak

Jesensko enakonočje lahko nastopi 23. septembra ali pa že dan pred tem, 22. septembra, kar se je zgodilo lani. Meteorološka jesen se je medtem začela 1. septembra. Do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, se bodo dnevi tako krajšali, noči pa daljšale.

icon-expand Jesen FOTO: Rok Nosan

Prvo jesensko jutro je bilo sveže, ponekod tudi megleno. Jutranje temperature so bile po podatkih Agencije RS za okolje od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Proti večeru bo oblačnost od severozahoda naraščala, saj se bo približevala nova vremenska motnja.

V Babnem Polju zjutraj izmerili dve stopinji pod lediščem

Najnižjo temperaturo so merilne postaje danes ob 7. uri izmerile v Babnem Polju. Temperature so se tam spustile pod ledišče in dosegle -2,1 stopinje Celzija. Negativne temperature so termometri pokazali še v Iskrbi, na Kredarici, v Novi vasi na Blokah, na Rudnem polju, Jezerskem in Zelenici, je dodala dežurna meteorologinja Katja Kozjek Mihelec.

Na prvi dan koledarske jesenski so na Zelenici izmerili -0,2 stopinji, na Jezerskem je bilo -0,8 stopinje, na Rudnem polju -0,9, v Novi vasi na Blokah pa -1,1 stopinje.

"Bo pa v naslednjih dneh nekoliko toplejša zračna masa znova pritekala k nam, tako da tako nizkih temperatur v tem tednu ne bo več," je za STA povedala dežurna meteorologinja. V četrtek bo Slovenijo sicer dosegla hladna fronta, oslabljena bo zvečer prešla Slovenijo. Od severa bodo lahko nastajale plohe in posamezne nevihte.

Snega medtem še ni na vidiku, saj so temperature še previsoke, je pojasnila Kozjek Mihelec. "Na 1500 metrih jutri pričakujemo okoli 11 stopinj, na 2500 metrih pa tudi nad lediščem, tam okoli pet stopinj," je dodala.