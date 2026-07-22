Odprodaja bo potekala do 28. julija oz. do odprodaje zalog, zato ne odlašajte z obiskom. Morda vas med ponudbo čaka prav tisti kos, ki bo dopolnil vaš dom.
Več informacij: odprodaja pod šotorom pred Harvey Norman Ljubljana
Kaj vse vas čaka pod šotorom?
Od pohištva za dnevne in jedilne prostore do vrtnih garnitur ter izdelkov za spalnico – na enem mestu vas čaka več kot 1.000 izdelkov. Ker gre za odprodajo zadnjih kosov, je vsak obisk lahko priložnost za odkritje nove in nepričakovane najdbe.
Pohištvo za vsak kotiček doma
Med ponudbo boste našli številne kakovostne kose pohištva za različne sloge in potrebe. Med zadnjimi kosi se pogosto skrivajo tudi izdelki, ki lahko prostoru hitro vdihnejo povsem novo podobo.
Čas za ureditev vrta, terase ali balkona
Poletni dnevi kar kličejo po sproščenem druženju na prostem. Na odprodaji so na voljo vrtne garniture, mize, stoli in drugi izdelki, s katerimi lahko ustvarite prijeten zunanji kotiček za druženje, počitek ali družinska kosila.
Vse za udobno spalnico
Spalnica je prostor, kjer si po dolgem dnevu naberemo novih moči, zato je pomembno, da je urejena funkcionalno in udobno. Med ponudbo boste našli postelje, vzmetnice, omare in druge izdelke, ki pomagajo ustvariti prijetno okolje za kakovosten počitek.
Ne zamudite velikih prihrankov za dom
Če iščete kakovostno pohištvo po ugodnejših cenah ali preprosto želite odkriti nove ideje za svoj dom, je zdaj pravi čas za obisk. Pohitite in ne zamudite najboljših priložnosti.
Pred trgovino Harvey Norman Ljubljana (Letališka cesta 3D, Ljubljana)
Do 28. julija oz. do odprodaje zalog
Naročnik oglasa je Harvey Norman.